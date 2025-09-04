【コスメキッチン】オリジナルポーチに入ったお得キットや豪華ノベルティも！ルミネ有楽町店がリニューアルオープン〈2025年9月11日（木）〉

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュビューティーラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 豊山YAMU陽子)が運営する、ナチュラル&オーガニックのセレクトショップ「Cosme Kitchen(コスメキッチン)」は2025年9月11日(木)、ルミネ有楽町店をリニューアルオープンいたします。

計10点におよぶコスメキッチンセレクトアイテムが一気に試せる、税込14,000円相当のアイテムが詰まった有楽町店のリニューアルオープンを記念した限定キット。スキンケアからヘアケア、メイクやインナーケア、アロマまでトータルビューティーを叶えるアイテムをラインアップ。

オープニングキットPick up items

・FEMMUE（ファミュ） ビューティファイング ヘアミスト

ダメージヘアにうるおいを与える、ヘアトリートメントミスト。

紫外線やエアコン、スタイリング剤やブローのヒートダメージをケアしながら、フレグランスのような華やかな香りを纏えるアイテム。髪がゆれるたび、なめらかなツヤとエレガントな香りが広がります。

・trilogy（トリロジー） フレッシュブレンド オイル＋シートマスク

新感覚！じゅわっと内から溢れる「多幸感肌」。使う直前に混ぜる2層式シートマスク。

透明感*1、明るさ、ハリツヤ、気になる毛穴の目立までケアして、モチモチ肌へと導きます。

*1 皮膚に潤いを与えることで

・おいせさん お浄め恋スプレー

ご縁を感じたらそっとひと吹きするフレグランスルームスプレー。

いにしえより「愛」を象徴する香りとして知られるジャスミンや華やかなローズゼラニウム、フローラルなラベンダーなどのエッセンシャルオイルをブレンド。

Cosme Kitchen OPENING KIT

販売価格 8,800円（税込） ※数量限定

〈キット内容〉

【FEMMUE】 ビューティファイング ヘアミスト 50mL

【trilogy】 フレッシュブレンド オイル＋シートマスク 1枚

【おいせさん】 お浄め恋スプレー 15ｇ

【to/one（トーン）】 ペタルフロート フローレス タッチ０１

【Cosme Kitchen】 コスメキッチンアセテートコーム

【to/one】 ドリーム フローラ VC ショット2g

【F ORGANICS（エッフェオーガニック）】 ディープモイスチャーローション サンプル

【F ORGANICS】 ディープモイスチャーミルク サンプル

【giovanni （ジョヴァンニ）】 2chic ダメージ シャンプー＆コンディショナー サンプル

【giovanni】 シュガー ボディスクラブ ゴールデンハニー サンプル

【Cosme Kitchen】オリジナルポーチ ブラウン or ベージュ

汗から自分の肌を知る、肌分析サービスを導入

肌表面をスコープで見てチェックする従来の肌分析とは異なり、微量の汗からアミノ酸の構成を数値化することで現在の肌状態だけではなく、傾向や理想の肌に向けてとるべき対策といったお肌のポテンシャルまで知ることが出来る肌分析サービスを導入しました。スキンケアだけでなくインナービューティーも含め、植物のパワーによってご自身の肌の力を最大限引き出していくことをご提案しているコスメキッチンが、よりお客さまひとりひとりに最適なご提案を実現するために、高いスタッフの知見に加え、機器の分析を取り入れました。

有楽町店限定！豪華ノベルティ

6月25日（水）にグランドオープンしたLUMINE STREET（ルミネストリート）に展開する京都の祇園に本店を構える和菓子店「京都 祇をん ににぎ」とのコラボレーションが実現。

10,000円（税込）以上お買い上げのお客様に公家日記（柚子）と公家日記（抹茶）にコスメキッチンのロゴが入った、ににぎ特製 オリジナル公家日記（柚子/抹茶）を2個セットでお渡しいたします。

京都 祇をん ににぎ

京都・祇園に本店を構える「ににぎ」。

伝統敵な京菓子にとらわれず、チョコレートや

果物を加えた革新的な京菓子を創造しています。

10,000円（税込）以上お買い上げのお客様に、F ORGANICSのディープモイスチャーローション30mL、ディープモイスチャーミルク25ｍL、クレンジングリキッド サンプル2包をプレゼントいたします。

※数量限定のため、無くなり次第終了となります。

オープン初日のスペシャル入店イベント

uka（ウカ）ヘアスタイリスト保科真紀さん、HERBORISTERIE（エルボリステリア） を監修する植物療法士の森田敦子さんの入店イベントを予定しております。

ヘアスタイリスト保科真紀さんがukaスタイリングアイテムを使用して、お客さまひとりひとりにあった、パーソナルなスタイリングやアレンジのご提案を行います。

入店時間：9月11日(木) 11:00～18:00（予約不要）

※混雑した場合はお待ちいただく可能性もございます。

ukaのスタイリングシリーズ2点以上お買い上げのお客様にオリジナルポーチをプレゼント！！

※無くなり次第終了となります。

※混雑状況によりお待ちいただく場合がございます。

植物療法士森田敦子氏による、お客さまひとりひとりにあった、HERBORISTERIEのハーブやインナーケアのご紹介イベントを行います。

普段気になっていた体調のお悩みを、気軽にご相談いただける機会です。

入店時間：9月11日（木）16:00～19:00（予約不要）

※混雑した場合はお待ちいただく可能性もございます。

コスメキッチンの想いを体現した店内作り

「肌や心に、おいしいものを。」をコンセプトに掲げ、世界中からセレクトした、個性豊かなナチュラルコスメを中心にアロマやハーブ、雑貨や洗剤など、ナチュラルアイテムをセレクト。

オーガニックラバーが住むパリのアパルトマンの“KITCHEN”をイメージした店内は、今を象徴する近代的かつ機械的な素材や色を取り入れつつ、店内の各所にはDIYを感じる素材や仕様があしらわれ、手仕事を感じるディテールをエッセンスとして加えることで、コスメキッチンが当初から大切にしている、フレンドリーで安心する空間を表現しています。ほっとするような居心地と、新鮮なワクワク感のあるお買い物を、お楽しみいただけます。

店舗詳細

Cosme Kitchen ルミネ有楽町店

〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-5-1 ルミネ有楽町1/1F

電話番号：03-6273-4450

営業時間：11:00～21:00（土日祝 11:00～21:00）

Cosme Kitchen（コスメキッチン）とは

肌や心に、おいしいものを。

すべては、あなたの肌や髪だけでなく、心までよろこぶものを届けるために。

Cosme Kitchenは世界中の個性豊かなナチュラルコスメを中心にアロマやハーブティー、雑貨や洗剤など、ナチュラルアイテムを取り揃えるセレクトショップ。

