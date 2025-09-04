ウイルスベクターおよびプラスミドDNA製造市場は、2024年の42億1,000万米ドルから2033年には203億米ドルに年平均成長率19.1%で急成長する見込み
遺伝子治療とワクチンの需要増加が世界市場を牽引
ウイルスベクターおよびプラスミドDNA製造市場は、今後10年間で目覚ましい成長が見込まれています。2024年には42億1,000万米ドルと推定される市場規模は、2033年には203億米ドルに達すると予測されており、2025年から2033年の予測期間中の年平均成長率（CAGR）は19.1%となります。この大幅な市場拡大は、革新的な遺伝子治療、mRNAワクチン、その他の先進的なバイオ医薬品アプリケーションに対する世界的な需要の高まりを裏付けています。
無料サンプルレポートをダウンロード-https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/viral-vectors-and-plasmid-dna-manufacturing-market
遺伝子治療の普及拡大が市場成長を牽引
ウイルスベクターとプラスミドDNAは、遺伝子治療開発において重要な役割を果たし、治療用遺伝子を標的細胞に送達することを可能にします。希少遺伝性疾患治療の急増と遺伝子治療のFDA承認増加に伴い、メーカーはスケーラブルな製造ソリューションへの投資を拡大しています。この傾向は、高品質のウイルスベクターとプラスミドDNA製造の需要を促進し、主要企業と新規参入企業双方にとって非常に魅力的な市場となっています。
mRNAワクチンとバイオ医薬品への応用拡大
COVID-19パンデミックは、mRNAワクチン技術の世界的な導入を加速させ、ワクチン製造の基盤としてのプラスミドDNAの重要性を浮き彫りにしました。ワクチン以外にも、プラスミドDNAは免疫療法、CAR-T細胞療法、ウイルスベクターを用いた治療薬での利用が拡大しており、市場の潜在性をさらに拡大しています。アナリストは、バイオ医薬品企業が需要の増加に対応するために生産能力の拡大を継続し、2033年までの年平均成長率（CAGR）19.1%に貢献すると予測しています。
効率性を促進する技術進歩
ウイルスベクターの設計、精製方法、そしてプラスミドDNAの自動化生産における技術革新は、市場環境を変革しています。企業は、厳格な品質基準を維持しながら、生産期間とコストを削減するために、ハイスループット製造プラットフォームの導入をますます進めています。これらの進歩は市場の成長を加速させ、高まる患者の需要に応える遺伝子治療製品の世界的な流通を促進すると期待されています。
地域別インサイトと市場ダイナミクス
現在、北米はバイオ医薬品研究開発への多額の投資、有利な規制枠組み、そして主要な市場プレーヤーの存在に牽引され、ウイルスベクターおよびプラスミドDNA製造市場を支配しています。しかし、アジア太平洋地域は、バイオテクノロジーへの取り組みに対する政府の支援、医療インフラの整備、そして患者基盤の拡大により、高成長地域として台頭しています。ヨーロッパは依然として高度な遺伝子治療研究にとって重要な市場であり、市場の世界的な見通しをさらに強固なものにしています。
ウイルスベクターおよびプラスミドDNA製造市場における主要企業
ABNOVA
BGI Genomics
ベーリンガーインゲルハイム
Catalent Inc.
Cobra Biologics
FinVector
Fujifilm Diosynth Biotechnologies
GenScript
Lonza
Medigen Biotechnology Corp
Oxford Biomedica
Sarepta Therapeutics
Synthra
Takara Bio
Thermo Fisher Scientific
UniQure NV
Univercells
Viralgen
Wuxi AppTec
その他の主要企業
このレポートのカスタマイズ: -https://www.astuteanalytica.com/ja/industry-report/viral-vectors-and-plasmid-dna-manufacturing-market
