HHKB Professional HYBRID Type-Sと山葵(わさび)キートップのセット商品が相模原市ふるさと納税返礼品に追加採用
Happy Hacking Keyboard（以下HHKB）は、この度、「HHKB Professional HYBRID Type-S(日本語配列)」と「山葵（わさび）キートップセット」のセット商品が神奈川県相模原市のふるさと納税返礼品として追加採用（注1）されたことをお知らせします。
山葵キートップセットは、相模原市のシンボルカラーでもある「緑」を彷彿とさせる、すりおろした山葵のような淡くやさしい緑色が特徴のキートップセットです。
全キーを付け替えて鮮やかにするのはもちろん、一部だけ付け替えてアクセントにするなど、フラッグシップモデルであるHHKB Professional HYBRID Type-Sのカスタマイズをお楽しみください。
山葵キートップセットは「HHKBカラーキートッププロジェクト第二弾」として、数量限定で販売している商品となります。そのため、キートップセットがなくなり次第、本セット商品も販売終了となりますので、あらかじめご確認の上、お申し込みください。
HHKBは、これからも各地域振興の一助となるよう取り組んでまいります。
ふるさと納税返礼品対象のHHKBセット商品
■HHKB Professional HYBRID Type-S(日本語配列)＋山葵キートップセット(中央印字)
ふるさと納税サイト
新たに「さとふる」を加えた9つのサイトからご購入いただくことができます。ふるさと納税に関する詳細情報につきましては、以下を参照ください。
注釈
注１ HHKBの製造委託工場が神奈川県相模原市に立地することから、2024年2月20日に「HHKB Professional HYBRID Type-S」が神奈川県相模原市のふるさと納税返礼品として採用されました。
関連リンク
・Happy Hacking Keyboardシリーズ紹介サイト
https://happyhackingkb.com/jp/
・「HHKBカラーキートッププロジェクト」第二弾「山葵（わさび）」のキートップセットを販売
https://happyhackingkb.com/jp/news/2024/news20241119.html
お客様お問い合せ先
株式会社PFU
ドキュメントイメージング事業本部 販売推進統括部SS/KB販売推進部 HHKBプロモーション課
E-mail：hhkb_promo@ml.ricoh.com
本件に関するお問合わせ先
報道関係者お問い合わせ先
株式会社PFU
コミュニケーション戦略室 広報部
E-mail：pfu-press@ml.ricoh.com
関連リンク
お知らせページ
https://happyhackingkb.com/jp/news/2025/news20250904.html
