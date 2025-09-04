HHKB Professional HYBRID Type-Sと山葵(わさび)キートップのセット商品が相模原市ふるさと納税返礼品に追加採用

Happy Hacking Keyboard（以下HHKB）は、この度、「HHKB Professional HYBRID Type-S(日本語配列)」と「山葵（わさび）キートップセット」のセット商品が神奈川県相模原市のふるさと納税返礼品として追加採用（注1）されたことをお知らせします。







ふるさと納税サイト新たに「さとふる」を加えた9つのサイトからご購入いただくことができます。ふるさと納税に関する詳細情報につきましては、以下を参照ください。