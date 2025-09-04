対面だからこそ聞き出せるエピソード 宇賀なつみが向かった先は…「トガリビト 熱量に、ふれる」９月６日（土）放送

株式会社CBCテレビ

リモート社会が浸透した今、対面だからこそ聞けるエピソードからきっと何かを感じるはず！

とある界隈で活躍している “とがって”成功した人＝トガリビト に宇賀なつみが会いに行き、その熱量に直接触れて深掘りするCBCテレビ製作の不定期対談ドキュメンタリー番組「トガリビト」。９月６日（土）午後４時３０分から第６回を放送します。

宇賀が向かったのは日本有数の石材産地、愛知県の岡崎市。そこで４代目として石材店を営んでいる稲垣遼太氏が今回の“トガリビト”だ。稲垣氏の会社で作られている商品は、いま国内外で注目されている。少子化などで墓離れが進み、縮小傾向にある石材市場。その中で“トガリビト”は「石の端材×職人の技術」で、今までにない全く新しい“石の器”を生み出した。保温機能に優れ、温かいものにも冷たいものにも使用できるアートな食器“石の器”は有名料理店からも注文が入る。

稲垣氏の“熱量”の源は一体なんなのか？それはどこからくるものなのか？

宇賀なつみがその“熱量”の源を探ります。

[番組概要]

タイトル：「トガリビト 熱量に、ふれる」（CBCテレビ製作／CBCローカル）

放送日時：２０２５年９月６日（土）午後４時３０分～午後５時

出演：宇賀なつみ 稲垣遼太（有限会社稲垣石材店）

見逃し配信：TVer・Locipo

番組HP: https://hicbc.com/tv/togaribito/