¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡¦¥é¡¦ÂçÃÏ¤È»°±Û°ËÀªÃ°¤¬½é¤Î¾¦ÉÊ¶¦Æ±³«È¯¡ÖISETAN SALAD KIT¡×ISETAN DOOR¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï¡Ê9/4～¡Ë

¡¡¿©ÉÊ¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡¦¥é¡¦ÂçÃÏ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹âÅç ¹¨Ê¿¡¢°Ê²¼¡§Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò»°±Û°ËÀªÃ°¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§ºÙÃ« ÉÒ¹¬¡¢°Ê²¼¡§»°±Û°ËÀªÃ°¡Ë¤È½é¤á¤Æ¶¦Æ±¤Ç¾¦ÉÊ³«È¯¤ò¹Ô¤¤¡¢¥µ¥é¥À¥ßー¥ë¥¥Ã¥È¡ÖISETAN SALAD KIT supported by Oisix¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï2025Ç¯9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡¢»°±Û°ËÀªÃ°¤¬Å¸³«¤¹¤ë¿©ÉÊÄê´üÂðÇÛ¥µー¥Ó¥¹¡ÖISETAN DOOR¡Ê¥¤¥»¥¿¥ó¥É¥¢¡Ë¡×¡Ê°Ê²¼¡§¥¤¥»¥¿¥ó¥É¥¢¡Ë¤Ë¤ÆÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌó2500°Ê¾å¤Î¥ì¥·¥Ô³«È¯¤ò¼ê¤¬¤±¤¿Oisix¤Î¥ßー¥ë¥¥Ã¥È³«È¯¥Áー¥à¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¿·¤·¤¤¥µ¥é¥À¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥µ¥é¥À¥ßー¥ë¥¥Ã¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥á¥Ë¥åー¤ò¤´Äó°Æ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿Íµ¤ÏÂ²Û»ÒÅ¹¡Ö³ùÁÒ¹ÈÃ«¡×¡ÖÉÙ»Î¸«Æ²¡×¡ÖÜÆÂÀÜìåÁËÜÊß¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥µ¥é¥À¤âÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï2018Ç¯¤è¤ê¥¤¥»¥¿¥ó¥É¥¢¤Î±¿±Ä»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤âÎ¾¼Ò¤Ç¶¨¶È¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¿©¤äÊë¤é¤·¤Ë´Ø¤¹¤ë¤µ¤é¤Ê¤ë²ÝÂê²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://isetandoor.mistore.jp/(https://isetandoor.mistore.jp/)
¢£¥¤¥»¥¿¥ó¥É¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë»°±Û°ËÀªÃ°¤ÈÅö¼Ò¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢¡ÖOisix¡×¡ÖÂçÃÏ¤ò¼é¤ë²ñ¡×¡Ö¤é¤Ç¤£¤Ã¤·¤å¤Üー¤ä¡×¤Î3¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¿©ÉÊ¤ÎÄê´üÂðÇÛ¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ç¤ï¤»¤ÆÌó46Ëü¿Í¤ÎÄê´ü²ñ°÷¤µ¤Þ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥»¥¿¥ó¥É¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬Äê´üÂðÇÛ»ö¶È¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢ÊªÎ®¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦µÚ¤Ó¥¢¥»¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¡¢2018Ç¯¤è¤ê±¿±Ä»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢±¿±Ä»Ù±ç¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢Oisix¤Î¥ßー¥ë¥¥Ã¥È¤Î³«È¯¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ³«È¯¤Î»Ù±ç¤Þ¤Ç¶¨¶È¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê°ìÁØ¡¢Î¾¼Ò¤Ç¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¿©¤äÊë¤é¤·¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡ÖISETAN SALAD KIT supported by Oisix¡×¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ISETAN SALAD KIT supported by Oisix³«È¯·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥¤¥»¥¿¥ó¥É¥¢¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥µ¥é¥À¥ßー¥ë¥¥Ã¥È¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¡Ö´üÂÔ°Ê¾å¡×¤ÎÉ¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ ²ÈÄí¤Ç¤Î¥µ¥é¥Àºî¤ê¤Î¥Ïー¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¡ÖÊ£¿ô¤ÎÌîºÚ¤òÂ·¤¨¤ë¤È³ä¹â¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö»È¤¤ÀÚ¤ì¤º¥Õー¥É¥í¥¹¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤¡×¡ÖÌîºÚ¤ÎÊÝÂ¸¤ä²¼¤´¤·¤é¤¨¤¬¼ê´Ö¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªº¤¤ê¤´¤È¤ËÂÐ¤·¡¢2～3¿ÍÁ°¤º¤Ä¸ÄÊñÁõ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿©ºà¥í¥¹¤òºï¸º¤¹¤ëÀß·×¤ä¡¢´ÊÃ±¤ÊÄ´Íý¤Ç´°À®¤¹¤ë¼ê·Ú¤µ¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤´²ÈÄí¤ÇÌîºÚ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æºî¤ë¡É¤ª¤¦¤Á¥µ¥é¥À¡É¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥·¥Ô¤¬¥Þ¥ó¥Í¥ê²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤ªÇº¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¾¦ÉÊ³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥»¥¿¥ó¥É¥¢¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥«¥¹¥¿¥Þー¥ì¥Ó¥åー¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡È¤ª¤¦¤Á¥µ¥é¥À¡É¤Î¥Þ¥ó¥Í¥ê²½¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¡ÖÌÜ¿·¤·¤¤ÁÇºàÆ±»Î¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡×¤ËÃåÌÜ¡£Oisix¤Î¥ßー¥ë¥¥Ã¥È³«È¯¥Áー¥à¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤·¡¢ËèÆü¤Î¿©Âî¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡Ö¥µ¥é¥À¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤é¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¿·¤·¤¤È¯¸«¤È½Ð²ñ¤¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ²¿ÅÙ¤â»îºî¤ò½Å¤Í¡¢¥µ¥é¥À¥ßー¥ë¥¥Ã¥È¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£É´²ßÅ¹¤Ç¿Íµ¤¤Î¤ª²Û»Ò¤ÎÌ¾Å¹¤È¤Î°Õ³°¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¡¢¥µ¥é¥À¤Î¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥»¥¿¥ó¥É¥¢¸ÂÄê¡ª¥µ¥é¥À¤Î²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤·¤¿ÏÂÍÎ²Û»Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¿·´¶³Ð¥µ¥é¥À
¡¡º£²ó¤´Äó°Æ¤¹¤ë¡ÖISETAN SALAD KIT supported by Oisix¡×¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥¤¥»¥¿¥ó¥É¥¢¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¡£ÅÁÅý¤¢¤ëÏÂÍÎ²Û»Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥«¥Æ¥´¥êー²£ÃÇ·¿¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¤È¤·¤Æ¥µ¥é¥À¤ËÄ©Àï¤¹¤ë½é¤á¤Æ¤Î»î¤ß¤Ç¤¹¡£°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¤Î¥Ç¥ÑÃÏ²¼¤Ç¹â¤¤´Ø¿´¤ò½¸¤á¤ëÏÂÍÎ²Û»Ò¤È¡¢²ÈÄí¤Î¿©Âî¤ÇÉÑÈË¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥µ¥é¥À¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¥µ¥é¥À¤ËË°¤¤¿»þ¡¢Ë»¤·¤¤Ê¿Æü¤ÎÍ¼¿©¡¢¾¯¤·ìÔÂô¤·¤¿¤¤µÙÆü¡£ÎäÂ¢¸Ë¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·¡¢´ÊÃ±¤ËÄ´Íý¤·¤ÆÀ¹¤êÉÕ¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡È¤ª¤¦¤Á¥µ¥é¥À¡É¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤Ã¤¿¡¢¿·´¶³Ð¤Î¥µ¥é¥À¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ã¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Ê°ìÎã¡Ë¡ä¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡¢ISETAN DOOR¤Î¤ß¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ç¤¹
¾¦ÉÊÌ¾¡§[Kit]³ùÁÒ¹ÈÃ«¤Î¥¯¥ë¥ß¥Ã»Ò¥¥ã¥é¥á¥ë¥½ー¥¹¥µ¥é¥À¡¡
ÈÎÇä²Á³Ê¡§1,598±ß
ÈÎÇä³«»Ï¡§2025Ç¯9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë10:00～
³µÍ×¡§¥¯¥ë¥ß¥Ã»Ò¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡Ò³ùÁÒ¹ÈÃ«¡Ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥µ¥é¥ÀKit¤Ï¡¢¥¯¥ë¥ß¥Ã»Ò¤Î¥¥ã¥é¥á¥ë¤òºÆ¸½¤·¤¿¥Õ¥ìー¥Ðー¥½ー¥¹¤ò¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ë»È¤Ã¤¿°ì»®¡£¤¯¤ë¤ß¤Î¿©´¶¤ä¡¢±ö¹í¥Ùー¥³¥ó¤Î»Ý¤ß¤¬¡¢¥³¥¯¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ÈÁêÀ¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
³ùÁÒ¹ÈÃ«¤µ¤Þ¥³¥á¥ó¥È¡§1954Ç¯¡¢³ùÁÒ¹ÈÃ«¤ÏÄá²¬È¬È¨µÜÁ°¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ëµ¤»ý¤Á¤ò°ìÈÖÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤ª²Û»Ò²°¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¸þ¾å¿´¤ò¾ï¤Ë»ý¤Á¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¤ª²Û»Ò¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥µ¥é¥À¤Ï¡¢¥¯¥ë¥ß¥Ã»Ò¥¥ã¥é¥á¥ë¥½ー¥¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤ë°ì»®¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡£
[Kit]³ùÁÒ¹ÈÃ«¤Î¥¯¥ë¥ß¥Ã»Ò¥¥ã¥é¥á¥ë¥½ー¥¹¥µ¥é¥À¤Ï½é²ó¤ÎÊý¸ÂÄê¤Î¤ª¤¿¤á¤·¥»¥Ã¥È¤Ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£https://isetandoor.mistore.jp/sc/salad_SPLP(https://isetandoor.mistore.jp/sc/salad_SPLP)
¾¦ÉÊÌ¾¡§[Kit]ÉÙ»Î¸«Æ²´Æ½¤ »³Ü¥¤È¤æ¤º·°¤ë¡¢¹õÊÆÍÈ¤²¥µ¥é¥À
ÈÎÇä²Á³Ê¡§1,598±ß
ÈÎÇä³«»Ï¡§2025Ç¯9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë10:00～
³µÍ×¡§¥µ¥é¥ÀKit¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¤Ëºî¤é¤ì¤¿¤ªÀùÌß¡Ö¹õÊÆÍÈ¤²¡¦´Å¾ßÌý¡×¤ò¥Ö¥ë¥¹¥±¥Ã¥¿¤Î¥Ñ¥ó¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢Í®»Ò¥Úー¥¹¥È¤òÏÂ¤¨¤¿¤¿¤Þ¤´¥µ¥é¥À¤äÊ´»³Ü¥¤ò¤«¤±¤¿¥»¥í¥ê¤È¾ø¤··Ü¤ò¤Î¤»¤Æ³Ú¤·¤àÏÂ¤Î¥¢¥Ú¥¿¥¤¥¶ー¤Ë¡£ÌîºÚ¤â¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÙ»Î¸«Æ²¤µ¤Þ¥³¥á¥ó¥È¡§ÁÏ¶È¤«¤é70Ç¯¡¢ÃæÀ¤°ËÀª¿ÀµÜ¤Ë¤ª¤µ¤á¤ë¿ÀÎÎÃÏ¡ÖÀÄ¸Í¸æ¿ß¡×¤â¤¢¤Ã¤¿ÊÆ¤È±ï¿¼¤¤ÅÚÃÏ¤ÎÎò»Ë¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦À¸ÃÏºî¤ê¤«¤éÃúÇ«¤Ëºî¤ê¡¢ÊÆ¤ÎÉ÷Ì£¡¢ÁÇºà¤ÎÌ£¤òÂçÀÚ¤ËÂå¡¹ÀùÌß¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥µ¥é¥À¤È¤ªÀùÌß¡£¤³¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡©»îºî¤ËÎ©¤Á¹ç¤¤»î¿©¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤È¹õÊÆ¤ÎÉ÷Ì£¤È¿©ºà¤Î¹á¤ê¤ä»ÀÌ£¡¢¤ªÀùÌß¤Î¿©´¶¤È¥µ¥é¥À¤Î¤ß¤º¤ß¤º¤·¤µ¤¬¤È¤Æ¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¹ç¤ï¤µ¤ê¡ÖÀùÌß¡×¤È¡Ö¥µ¥é¥À¡×¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿·¤·¤¤À¤³¦¤¬¹¤¬¤ë´ë²è¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§[Kit]ÜÆÂÀÜì´Æ½¤ ¤Ö¤É¤¦¤ÈÀ¸¥Ï¥à¤Î¹õ¤ß¤Ä»³Ü¥¥µ¥é¥À¡¡
ÈÎÇä²Á³Ê¡§1,814±ß
ÈÎÇä³«»Ï¡§2025Ç¯9·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë10:00～
³µÍ×¡§ÜÆÂÀÜìåÁËÜÊß¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤¢¤ó¤ß¤Ä¡×¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢²Æì¸©¤Î¹õÅü¤Î¹õ¤ß¤Ä¤ò»È¤Ã¤¿¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ï¡¢»³Ü¥¤¬·°¤ëÂç¿Í¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£¤¢¤ó¤ß¤Ä¤Î¾®Æ¦¤äÇò¶Ì¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡Ö¤Ö¤É¤¦¡×¡Ö¥Á¥§¥êー¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥Ã¥é¡×¤ò»È¤Ã¤¿¡¢ÏÂ¤ÈÍÎ¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ë°ì»®¤Ç¤¹¡£
ÜÆÂÀÜìåÁËÜÊß¤µ¤Þ¥³¥á¥ó¥È¡§ÁÏ¶È200Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¤â¤ÄÜÆÂÀÜìåÁËÜÊß¡£¹¾¸Í¤Î»þÂå¤«¤é¿Í¡¹¤Î¿´¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¿ÜÆÂÀÜìåÁËÜÊß¤Î¤ª²Û»Ò¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤ß¤Ä¡×¤ò¥µ¥é¥À¤È¤·¤ÆºÆ¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥é¥À¤È¤¤¤¨¤Ð¥Ø¥ë¥·ー¤µ¤òÏ¢ÁÛ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¹õ¤ß¤Ä¤Î´ÅÌ£¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¿¼¤ß¤¢¤ë¥³¥¯¤¬Â¤µ¤ì¤¿¥µ¥é¥À¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£´Å¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ö»Ý¤ß¡×¤Ø¤Î²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡È¥Þ¥ó¥Í¥êÂÇÇË¡È¤ÎËÉÙ¤Ê¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¡£º£¸å¤â¿·¾¦ÉÊ¤¬Â³¡¹
¡ÖISETAN SALAD KIT supported by Oisix¡×¤ÏËè½µÄÉ²ÃÍ½Äê¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¥µ¥é¥À¡×¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
[Kit]»³Ü¥¤È¸üÍÈ¤²¤Î¸¼ÊÆ¥µ¥¯¥µ¥¯ÏÂ¥µ¥é¥À
ÈÎÇä²Á³Ê¡§1,382±ß
ÈÎÇä³«»ÏÆü¡§9·î4Æü(ÌÚ)10:00～
¡Ö¤ªµû¤Î¿©Âî¤Ë¹ç¤¦¥µ¥é¥À¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç¡¢ISETAN SALAD KIT¥Áー¥à¤¬³«È¯¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥é¥À¡£·Ú¤¯¥½¥Æー¤·¤¿¸üÍÈ¤²¤È¹á¤ê¤Î¤è¤¤¥Þ¥¤¥¿¥±¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¤¾ø¤··Ü¤Ë¡¢Çò¥ï¥¤¥ó¥Ó¥Í¥¬ー¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤¿»³Ü¥¤¬¹á¤ë¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¤¢¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£ÀÖ¶Ì¤Í¤®¤ÎºÌ¤ê¤È¹áÌ£¡¢¸¼ÊÆ¥¯¥ë¥È¥ó¤Î¿©´¶¤È¹á¤Ð¤·¤µ¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÂ¥µ¥é¥À¤Ç¤¹¡£
¢¥[Kit]¤ª½Ð½Á¤¬¤¤¤¤¿Ì£ÉÕ¤±Íñ¤È¤·¤é¤¹¤ÎÏÂ¥³¥Ö¥µ¥é¥À¡¡¡¡¡¡¡¡ÈÎÇä²Á³Ê¡§1,382±ß¡¡ÈÎÇä³«»ÏÆü¡§£¹·î11Æü(ÌÚ)
¢¥[Kit]¥¤¥»¥¿¥ó¥É¥¢ÆÃÀ½¡¦3¼ï¤ÎÁ°ºÚÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÈÎÇä²Á³Ê¡§1,814±ß¡¡ÈÎÇä³«»ÏÆü¡§10·î2Æü(ÌÚ)
ISETAN DOOR¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡
¡¡»°±Û°ËÀªÃ°¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡¢ËèÆü¤Î¿©Âî¤ËºÌ¤ê¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ëÉ´²ßÅ¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÄó°Æ·¿¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÄê´üÂðÇÛ¡£°ËÀªÃ°¤Î¥Ð¥¤¥äー¤¬ÌÜÍø¤¤·¤¿ÉÊ¡¹¤ä¡¢µíÆý¤äÍñ¤Ê¤É ËèÆü¤Î¿©Âî¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¿©ÉÊ¤Þ¤ÇÌó3000ÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2018Ç¯6·î¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÊý¤«¤é¤ª»ÒÍÍ¤Î¤¤¤ë¤´²ÈÄí¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¯¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿©ÉÊÂðÇÛ¥µー¥Ó¥¹¡ÖOisix¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡
¡¡2000Ç¯¤ËÀßÎ©¡£¡Ö¤Ä¤¯¤Ã¤¿¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤é¤ì¤ë¿©ºà¤Î¤ß¤ò¿©Âî¤Ø¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿¡¢Íµ¡ÌîºÚ¤äÆÃÊÌºÏÇÝÌîºÚ¤Ê¤É¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤êÅº²ÃÊª¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¤Ëºî¤Ã¤¿²Ã¹©¿©ÉÊ¤Ê¤É¤Î¿©ÉÊ¤ò¼è¤ê°·¤¦EC¿©ÉÊÂðÇÛ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢²ñ°÷¿ô¤Ï352,056¿Í¡Ê2025Ç¯6·îËö»þÅÀ¡Ë¤ÇÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÊý¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2013Ç¯7·î¤ËÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡¢É¬Í×ÎÌ¤Î¿©ºà¤È¥ì¥·¥Ô¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¼çºÚ¤ÈÉûºÚ¤Î2ÉÊ¤¬20Ê¬¤Ç´°À®¤¹¤ë¥ßー¥ë¥¥Ã¥È¡ØKit Oisix¡Ù¤Ï¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×½Ð²Ù¿ô¤¬2²¯¿©¡Ê2024Ç¯8·î»þÅÀ¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡¦¥é¡¦ÂçÃÏ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡¦¥é¡¦ÂçÃÏ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡ÖOisix¡×¡Ö¤é¤Ç¤£¤Ã¤·¤å¤Üー¤ä¡×¡ÖÂçÃÏ¤ò¼é¤ë²ñ¡×¤Î¹ñÆâ¼çÍ×¥Ö¥é¥ó¥É¤òÄÌ¤¸¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ÇÀ»ºÊª¡¢¥ßー¥ë¥¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÎÄê´üÂðÇÛ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò²ñ¼Ò¤Ë¡¢»ö¶È½ê¡¢³Ø¹»¡¢ÉÂ±¡¤Ê¤É¤Îµë¿©»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥·¥À¥Ã¥¯¥¹¡×¡¢Çã¤¤ÊªÆñÌ±¸þ¤±°ÜÆ°¥¹ー¥Ñー¡Ö¤È¤¯¤·´Ý¡×¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¥×¥é¥ó¥È¥Ùー¥¹¿©ºà¤Î¥ßー¥ë¥¥Ã¥È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖPurple Carrot¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢¿©¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥ê¥Æー¥ë¡×¡Ê»ýÂ³²ÄÇ½·¿¾®Çä¶È¡Ë¤È¤·¤ÆSDGs¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤ë¼õÃíÍ½Â¬¤ä¡¢¤Õ¤¾¤í¤¤ÉÊ¤ÎÀÑ¶Ë³èÍÑ¡¢²ÈÄí¤Ç¤Î¿©ÉÊÇÑ´þ¤¬ºï¸º¤Ç¤¤ë¥ßー¥ë¥¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢Èª¤«¤é¿©Âî¤Þ¤Ç¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤Ç¥Õー¥É¥í¥¹¥¼¥í¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£https://www.oisixradaichi.co.jp/(https://www.oisixradaichi.co.jp/)