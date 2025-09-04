生成AI時代を生き抜く「言葉のプロ」を育成──『コピーライター養成講座 基礎コース』を9月17日（水）に開講！

株式会社宣伝会議

株式会社宣伝会議（本社：東京都港区／代表取締役社長：高橋 智哉）は、2025年9月17日（水）より、人の心を動かす言葉の考え方を学ぶ「コピーライター養成講座 基礎コース」を開講します。

本講座は、コピーライターを目指す方はもちろん、仕事で言葉を扱うあらゆるビジネスパーソンにご受講いただける内容になっています。人に想いを伝え、気持ちを動かすコピーライター的思考を学び、ビジネスの場面で使えるノウハウを身につけます。

■コピーライター養成講座とは

宣伝会議が開講する「コピーライター養成講座」は、日本で最初のコピーライター養成機関です。コピーライティングの技術を初めて本格的に体系化し、効率的な指導法を確立しました。これまで68年にわたり、クリエイティブのプロを育成する講座として、延べ6万人を超える修了生を輩出。非常に多くの講座卒業生が広告界で活躍しており、OB同士のネットワークは幅広く、ビジネスの場で活用されています。

近年、生成AIの発展により、誰でも簡単に文章が作成できるようになりました。しかし、どれだけテクノロジーやAIが発展しようとも、“ことばを考える・伝える”という基本的な力はどのビジネスにおいても必要なスキルです。半年間、全40回の講義を通して、コピーが上手くなるだけでなく、あらゆるビジネスパーソンに必要な「考える力」「伝える力」「言語化する力」を養います。

■インプットとアウトプットのバランスを重視したカリキュラム

基礎を学ぶインプットと、豊富な課題演習・フィードバックによるアウトプットの両立を重視したカリキュラムが特徴です。基礎期では、セオリーやコンセプト設計、キャッチフレーズの基本など、“書く前に必要な考え方”をしっかりインプットします。実践期では、メディア別のコピー表現や企画書の考え方など、より個別具体的なテーマ設定をして実践的な知見を深めていきます。さらに、中盤以降はクラスを分割し、より個別のフィードバックに時間を割く少人数クラスを実施します。

クリエイティブの専門誌、月刊『ブレーン』との連動企画や、講師からのフィードバックを経て、講座受講中から上達を実感できます。

■現役の一流クリエイターが直接指導

講師には、谷山雅計氏（谷山広告）、細田高広氏（TBWA HAKUHODO）、こやま淳子氏（こやま淳子事務所）、山崎隆明氏（ワトソン・クリック）、阿部広太郎氏（電通）、中島信也氏（なかじましんやオフィス）、三寺雅人氏（FACT）、横澤宏一郎氏（BORDER）など、広告業界を牽引する現役クリエイターが40名以上登壇。

日常の業務では得られない刺激やインプット、新たな気付きなどを得ることが可能です。最新事例はもちろんのこと、講師陣の思考プロセス、ライティングテクニックなどをリアルに学べます。

■9月8日（月）19:00～ 無料体験講座を開催

本講座の開講に先立ち、無料の体験講座をオンライン開催します。登壇者は本講座の講師でもあり、「PERFECT DAYS」脚本・プロデュース、「MUSIC AWARDS JAPAN」クリエイティブ統括などを務めたクリエイティブディレクターの高崎卓馬氏（WRITING & DESIGN）です。

「ことばで考える」をテーマに、コピーライターが持つ普遍的かつ不変的な言葉の技術を学びます。クリエイターの仕事やコピーの面白さに触れてみたい方は、お気軽にご参加ください。

体験講座の詳細・お申込はこちら :https://www.sendenkaigi.com/creative/courses/cac_free/?utm_source=pr&utm_medium=release&utm_campaign=edu&utm_content=cac#index-1

≪コピーライター養成講座 基礎コース 開催概要≫

◯講座名：コピーライター養成講座 基礎コース

◯開講日：平日クラス／2025年9月17日（水）19:00～21:00 ※原則毎週月曜・水曜日 土曜クラス／2025年9月20日（土）13:00～15:00、15:20～17:20（1日2コマ）

◯講義回数：全40回

◯開催形式：教室開催（東京・南青山）もしくはオンライン

◯定員：120名

◯受講価格：平日クラス／200,000円（税込 220,000円）、土曜クラス／180,000円（税込 198,000円）

◯対象：広告関連会社/事業会社を問わずクリエイティブ、プランニング、ストラテジーに携わる方

◯詳細・お申込：https://www.sendenkaigi.com/creative/courses/copywriter_kiso/

■宣伝会議について 株式会社宣伝会議は1954年創刊の月刊『宣伝会議』を起点に、出版、教育、イベント、アワード、コンサルティングなど多角的な事業を展開しています。月刊『宣伝会議』『販促会議』『広報会議』『ブレーン』『環境ビジネス』をはじめとする専門誌の発行や、Webメディア「AdverTimes.」の運営を通じて、マーケティング・クリエイティブ・環境にかかわる最新動向や実践知を発信。加えて、年間約10万人が受講する講座・研修を提供し、次世代の人材育成にも注力しています。

