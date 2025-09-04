～残暑が厳しい秋口も「絶対やかない」11人全員の豊かな表情が炸裂！～乃木坂46の5期生×「衝撃の紫外線ブロック」コーセー「メイク キープ」シリーズ 新WEB CMが９月4日(木)17時半公開

株式会社コーセー

株式会社コーセー（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小林 一俊）は、メイクの美しい仕上がりが長時間持続する「メイク キープ」シリーズのキャンペーンキャラクターである、乃木坂46の5期生を起用した日やけ止めの新WEB CM『衝撃の紫外線ブロックって何？』を、2025年9月4日(木)17時半より「メイク キープ」シリーズサイトと公式YouTubeにて公開します。また、コーセー直営オンラインショップ『Maison KOSE』では、2025年9月4日（木）17時半～9月18日（木）の期間中、「メイク キープ」シリーズのご購入で、メンバーの直筆メッセージ＆サイン入りチェキが当たるキャンペーンも実施します。

本WEB CMでは、「メイク キープ」シリーズから本年２月に発売した日やけ止め、「衝撃の紫外線ブロック」の「絶対やかない」強さを乃木坂46の5期生メンバーそれぞれの表情とナレーションや、ダイナミックなタイポグラフィで表現しています。「絶対やかない」「最強※1」「UVミルク」「汗をかいてもくずれない」「ずっとサラサラ」などの特徴を、太陽光にさらされた肌の質感や背景のタイポグラフィでストレートに伝える演出です。「衝撃の紫外線ブロック」が商品名であることに驚いている様子など、ひとりひとりの多彩な表情は必見です。

※1 自社における国内基準最高値

「衝撃の紫外線ブロック」は、「１年中どんなときも、絶対に日やけしたくない」というお客さまの声に応えるべく、‟くずれにくい”という機能性を徹底的に追求した日やけ止めです。「メイク キープ ミスト EX +」と共通の技術を応用した、“くずれにくさ”と“耐水性”を叶える「UV膜コート成分※2」を配合し、表情・身体の動きによるUV膜のよれを防ぎます。この成分を配合した汗・水・皮脂・こすれなどに強い新処方「全方位プロテクト処方」を、本商品向けに開発しました。

※2（ジメチコン/ビニルトリメチルシロキシケイ酸）クロスポリマー

WEB CM概要

・タイトル ：「衝撃の紫外線ブロックって何？」 30秒篇

：「衝撃の紫外線ブロックって何？」Type A（15秒）

：「衝撃の紫外線ブロックって何？」Type B（15秒）

・公開日 ：2025年9月4日（木）17時30分

・出演者（50音順） ：乃木坂46 5期生11名

五百城 茉央、池田 瑛紗、一ノ瀬 美空、井上 和、

岡本 姫奈、小川 彩、奥田 いろは、川崎 桜、

菅原 咲月、冨里 奈央、中西 アルノ

出演者プロフィール

●乃木坂46の5期生

2022年２月に乃木坂46に加入。日本テレビ系の番組『超・乃木坂スター誕生！』では幅広い名曲のカバーに挑戦するなど、グループの次世代を担う11人。

「衝撃の紫外線ブロック」 商品情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/41232/table/711_1_a143e1e0d4b32daa0a34ffbf207ae364.jpg?v=202509041127 ]

※1 自社における国内基準最高値

●「メイク キープ」シリーズ

仕上げ用ローション「メイク キープ ミスト」を中心に、当社の‟くずれない” 技術を結集させたシリーズ。初代となる「メイク キープ ミスト」は、2019年6月に発売。メイクの仕上がり後に顔に吹きかけるだけで高いメイクキープ効果が続く利便性と機能性の高さが評価され、メイクアップフィクサー市場を一気に拡大させる大ヒット商品となりました。2024年2月に2回目のリニューアルとなる「メイク キープ ミスト EＸ +」を発売。累計出荷数量は、1,800万本※3を突破しています。その後もフェイスパウダー・化粧下地・日やけ止め・紙おしろいを展開。化粧くずれを防止するシリーズとして、用途に合わせたラインアップで、多様なニーズに応えます。

※3「メイク キープ ミスト」・「メイク キープ ミスト EX」・「メイク キープ ミスト EＸ +」の国内累計出荷実績（2019年6月16日～2025年7月末時点）、当社調べ

乃木坂46 5期生×Maison KOSE メッセージ入りチェキプレゼントキャンペーン

2025年9月4日（木）17:30～2025年9月18日（木）23:59の期間に対象商品を税込1,320円以上選択後 、クーポンコードを入力のうえご購入をいただくと、抽選で22名様に乃木坂46の5期生の直筆メッセージ＆サイン入りチェキをプレゼントいたします。詳しくは以下、キャンペーン特設サイトよりご確認ください。

キャンペーン特設サイト：https://maison.kose.co.jp/site/p/makekeepcp2025.aspx

●Maison KOSE（メゾンコーセー）

コーセーが展開する多様なブランドを横断的に取りそろえた直営店及びオンラインショップ。“Find Your Own Beauty”をコンセプトに掲げ、デジタル技術を活用した「ビューティアトラクション」による美容体験やビューティコンサルタントによる接客を通して、お客さまに“私らしい美の発見”を提供しています。

●株式会社 コーセー

1946年に創業したコーセーは、英知と感性を融合した独自の美しい価値と文化を創造する「美の創造企業」として、化粧品の製造・販売を中心に事業を展開しています。特に最先端の技術を結集した高い付加価値を持つ高級化粧品を強みとし、ハイプレステージ領域からコスメタリー※4領域の全てにおいて、『コスメデコルテ』や『雪肌精』をはじめとする個性豊かな38のブランド※5を保有し、67の国と地域※6で展開しています。

※4 コスメティックとトイレタリーを組み合わせた造語 ※5、6 2025年８月末時点