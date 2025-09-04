AvePoint、19のクラウド管理サービスが「政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）」への登録完了

AvePoint Japan株式会社

法人向けクラウドデータマネジメントを手がけるAvePoint Japan株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：塩光 献、以下「AvePoint Japan」「当社」）は、当社が提供する法人向けクラウド管理プラットフォーム「AvePoint Online Services」における19のクラウド管理サービスが、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（Information system Security Management and Assessment Program、以下 ISMAP）において、政府が求めるセキュリティ要求を満たしているクラウドサービスであると認定され、ISMAPクラウドサービスリストに登録が完了したことを発表します。

背景

AvePointは、2001年に米国で創設され、マイクロソフト社のグローバルパートナーとしてビジネスを拡大してきました。現在では世界25,000社以上のSaaS導入企業に対し、クラウド環境へのデータ移行から運用管理、バックアップまで包括的なソリューションを提供しています。日本市場には2008年より参入し、多くの官公庁や大企業にサービスを導入し、その実績を積み重ねてまいりました。2022年から3年連続で「マイクロソフト ジャパン パートナー オブ ザ イヤー」に選出されるなど、日本企業の業務環境に対応した使いやすいクラウドサービスとして、多くの企業に導入・評価いただいています。

日本政府が求めるセキュリティ基準を満たすクラウドサービスを評価・登録する制度「ISMAP」は、クラウドサービスの調達におけるセキュリティ水準の確保と、最新のクラウドサービスの円滑な導入を促進することを目的としています。

ISMAPの管理基準は、「ISO/IEC 27000, 27002, 27014, 27017」を基礎に「政府統一基準」「NIST SP800-53」などの国際・国内標準を踏まえて策定されています。このたび、AvePointのサービス群がISMAPクラウドサービスリストに登録されたことは、当社のサービスが政府が求めるセキュリティ要件に適合していることを示すものです。これにより、当社は公共機関や企業におけるクラウドシフトやデジタル化の取り組みを、これまで以上に力強く支援できると考えています。

今後も、お客様が安心してクラウドサービスをご利用いただけるよう、セキュリティへの取り組みを一層強化してまいります。

AvePoint Japanのセキュリティとプライバシーについての詳細は、Trust Center(https://www.avepoint.co.jp/trust-center/)をご覧ください。

ISMAP登録の概要

▪️登録番号

C25-0099-2

・掲載URL

ISMAPクラウドサービスリスト詳細(https://www.ismap.go.jp/csm?id=cloud_service_list_detail&sys_id=31fc2d202b13ea10f0bbfd69fe91bf9f)

・登録日

2025年9月1日（月）

登録対象のサービス

ISMAPクラウドサービスリストに登録されたサービスは、クラウド管理プラットフォーム「AvePoint Online Services」となり、以下の１９サービスが対象となります。 AvePoint Cense

・ AvePoint Cloud Archiving

・ "AvePoint Cloud Backup( for Microsoft 365, Dynamics 365, Azure, Google Workspace, Salesforce, and IaaS & PaaS)

・ AvePoint Cloud Governance

・ AvePoint Cloud Index

・ AvePoint Cloud Management

・ AvePoint Confide

・ AvePoint Elements

・ AvePoint EnPower for Microsoft 365

・ AvePoint Fly

・ AvePoint MyHub

・ AvePoint Opus

・ AvePoint Policies for Microsoft 365

・ AvePoint Insights for Microsoft 365

・ AvePoint Portal Manager

・ AvePoint tyGraph

・ DenshoBako

・ どきゅなび (DMSO)

・ AVA

各クラウド製品のより詳細な情報はこちらを参照ください：https://www.avepoint.co.jp/functions/#products

【AvePointについて】

AvePointは、Microsoft 365をはじめとするクラウド環境におけるデータ移行、運用管理、バックアップ、ガバナンスを包括的に支援するクラウドデータ管理のグローバル企業です。2001年に米国で創設され、現在は世界11カ国で事業を展開し、25,000社以上・900万人超のユーザーにサービスを提供しています。米国本社は2021年にNASDAQへ上場しました。

日本法人であるAvePoint Japanは2008年に設立。Microsoft 365の活用を軸に、企業・自治体・教育機関が安全で持続可能なデジタルワークプレイスを実現できるよう支援しています。2025年5月現在、日本国内の導入企業は900社超で成長しており、多くの官公庁や様々な規模の企業に対して、製品ラインナップを通じてデジタライゼーションの推進に貢献しています。「Microsoft Japan Partner of the Year」を3年連続で受賞。

社名：AvePoint Japan株式会社

所在地：東京都港区高輪 4-10-18京急第一ビル 11F

代表取締役CEO：塩光 献

設立日：2008年6月3日

URL：https://www.avepoint.co.jp