【テクノア】経済産業省「DX認定制度」の認定事業者に認定

株式会社テクノア（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役：山崎 耕治）は、経済産業省が定めるDX（デジタルトランスフォーメーション）認定制度に基づき、2025年9月1日（月）付で「DX認定事業者」として認定されました。

今回の認定を機に、当社が実践してきたDXノウハウを活かし、中小企業様のDX推進支援をさらに加速させてまいります。

■DX認定制度の概要

DX認定制度ロゴマーク

DX認定制度は、「情報処理の促進に関する法律」に基づき、「デジタルガバナンス・コード」の基本的事項に対応し、DX推進の準備が整っていると認められた企業を国が認定する制度です。独立行政法人情報処理推進機構が、本制度に関わる「DX認定制度事務局」として、各種相談・問い合わせ対応及び認定審査事務を行っています。



（経済産業省｜DX認定制度ページ）

https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dx-nintei/dx-nintei.html

■テクノアのDXの取り組み

テクノアは企業理念「縁があった企業や人々を幸せにする」のもと、ITの力でお客様の経営力向上や業務改善といった企業体質の変革をご支援し、豊かな未来を創造することを使命としております。業種特化型ソリューションと自社のDX実践ノウハウを活かし、中小製造業様・アパレル業様・グッズ制作業様・小規模病院様・クリニック様の現場改革と経営革新を支援しています。

テクノアのDXの取り組みについては弊社ホームページをご確認ください。

https://www.technoa.co.jp/strength/dx

■会社概要

会社名：株式会社テクノア

代表者：代表取締役 山崎 耕治

本店所在地：岐阜県岐阜市本荘中ノ町8-8-1

設立：1985年10月

資本金：7,280万円

社員数：357名（2025年4月1日現在）

URL：https://www.technoa.co.jp/

事業内容：中小製造業様向けを中心に、医療機関様向け、カスタムECサイト様向けなどの各種パッケージソフトを提供。IT経営コンサルティングや伴走支援型サービスを通じて、お客様のDX実現に貢献している。

企業理念：縁があった企業や人々を幸せにする

わたしたちの夢：縁があった企業や人々へ感動サービスを提供し、日本でいちばん『ありがとうの声』が届くIT企業になること

第54回(2020)グッドカンパニー大賞 グランプリ受賞

第11回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞受賞

※その他受賞歴

https://www.technoa.co.jp/company/awards/

