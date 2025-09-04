注目俳優・中島歩さん、映画監督・入江悠さんら登壇！名古屋発の映画祭「NAGOYA CINEMA Week 2025」トークショーゲスト決定！

スターキャット株式会社

スターキャット株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：横井智成、以下「スターキャット」）が主催する映画祭「NAGOYA CINEMA Week 2025」のトークショーゲストが決定いたしました。俳優の中島歩さんをはじめ、映画監督の入江悠さん、映画字幕翻訳者の戸田奈津子さんや映画プレゼンターの赤ペン瀧川さんなど多彩なゲストが登壇します。

NAGOYA CINEMA Week 2025はスターキャットの直営映画館である伏見ミリオン座・センチュリーシネマ（名古屋市中区）など名古屋市内各所で、2025年11月23日（日）から29日（土）まで開催します。

NAGOYA CINEMA Week 2025

今年で5年目の開催となる「NAGOYA CINEMA Week」では、映画上映とさまざまなイベントを通じ、名古屋から地球や人に優しいまちづくりを発信し、未来を担う子どもたち、そしてその先の世代へとつなぐことができる社会を目指しています。会期中は映画上映のほか、スペシャルゲストによるトークショーをはじめ、日本初公開の映画のプレミア上映、マルシェなども実施します。

また、公募による「NAGOYA NEW クリエイター映像AWARD」の授賞式も行われ、9月30日（火）まで出品作品を募集しています。

開催概要

◆公式サイト：https://nagoya-cinema-week.com/

◆期間：2025年11月23日（日）～29日（土）

◆会場：伏見ミリオン座・センチュリーシネマ・ミッドランドスクエア シネマ・三越映画劇場・

星が丘テラス・オリマチ錦

◆主催：スターキャット株式会社

トークショーのスケジュール、チケット販売などの情報は10月ごろ発表予定です。

トークショーゲスト

中島歩さん（俳優）

1988年生まれ。舞台「黒蜥蜴」で俳優デビュー。

主な出演作に映画「グッド・ストライプス」、「いとみち」、「偶然と想像」、Netflix「浅草キッド」、「愛なのに」、「よだかの片想い」などがある。

近年の出演作品には「ナミビアの砂漠」、「ガンニバル シーズン2」、「ルノワール」などがある。

入江悠さん（映画監督）

2003年､日本大学芸術学部卒業。

2009年､自主制作「SR サイタマノラッパー」が大きな話題を呼び､ゆうばり国際ファンタスティック映画祭オフシアター・コンペティション部門グランプリ、第50回映画監督協会新人賞など多数受賞。「劇場版 神聖かまってちゃん ロックンロールは鳴り止まないっ」で高崎映画祭新進監督賞。

そのほかに「ジョーカー・ゲーム」、「太陽」、「22年目の告白ー私が殺人犯ですー」、「ビジランテ」、「ギャングース」、「AI崩壊」、「聖地X」、「映画 ネメシス 黄金螺旋の謎」など。

「あんのこと」で第48回日本アカデミー賞最優秀脚本賞にノミネート。

戸田奈津子さん（映画字幕翻訳者）

東京都出身。津田塾大学英文科卒業。

1970年、映画「野生の少年」「小さな約束」などで字幕翻訳を担当。1980年「地獄の黙示録」で本格的にプロデビューして以来、1500本以上の字幕翻訳を手がけている。来日映画人の通訳も数多く務め、長年の友人も多い。

代表作は、「E.T.」、「フォレスト・ガンプ」、「タイタニック」、「ラスト・サムライ」「アバター」、「トップガン マーヴェリック」ほか、007シリーズ、「ミッション・インポッシル」シリーズなど。

赤ペン瀧川さん（映画プレゼンター）

1977年､神奈川県生まれ。

唯一無二の映画プレゼンターとしてTV、ライブ、コラム、ハリウッドインタビューなど多方面で活躍中。スライドとトークを武器に様々な添削（ツッコミ）する姿が強烈で、「天才スライドトーク職人」と呼ばれる。

俳優としても映画、ドラマ出演も多数。主な活動は、映画「マッドマックス怒りのデスロード」ジョージ・ミラー監督来日記者会見MC、「東京国際映画祭」スペシャルゲスト、ABC朝日放送テレビ「おはよう朝日です」芸能コーナーほか。出演作に映画「室井慎次～敗れざる者～」、映画「コンフィデンスマンJP」シリーズ、ドラマ「極悪女王」（Netflix）、ドラマ「それぞれの孤独のグルメ」（テレビ東京）など。

本イベントの特徴

●名古屋の街なか複数拠点を会場として、さまざまな映画作品（昨年２３作品）を上映。

●上映後には、俳優や監督、専門家などゲストを招き、トークショーを開催。参加者と一緒に、未来と文化について考えます。

●日本初公開の映画のプレミア上映を行います。

●映像クリエイターの活躍の場を創出するため、映像アワードを開催します。

●ワークショップやマルシェなどのイベントも開催。ただ観て、聴くだけでは終わらず、参加者が考え、行動することを目指します。

トークショー

映画とトークを楽しみながら、ゲストとともに未来と文化について考えます。

ゲスト付き先行上映

劇場公開に先駆け、話題の新作の上映と舞台挨拶を開催します。

映画上映

「世界共通の文化」であり、世代を問わず感動を分かち合うことのできる『映画』を通して感性を育みます。

ジャパンプレミア、名古屋プレミア上映も行います。

食べる映画会

劇中の【おいしい食事】をリアル再現するなかで、素材を知り、調理過程を見て、皆で味わうことでSDGsを日常のものとして体感するイベントです。

マルシェ

「地域との繋がりを大切に、人と街が一緒につくるマルシェ」がコンセプトの「ミライテラスマルシェ」とのコラボを予定。エシカル・サステナブルをテーマとし、ワークショップも満載です。

NAGOYA NEW クリエイター映像AWARD

映像クリエイターの支援とその活動の場の創出を目的としたコンペティションです。次世代を担うクリエイターから映像作品を募ります。「NAGOYA CINEMA Week 2025」にて授賞式および受賞作品を上映します。

作品の応募期間：2025年9月30日（火）まで

【公式サイト】https://award.nagoya-cinema-week.com/

■社名：スターキャット株式会社

■URL：https://www.starcat.co.jp/

■本社所在地：愛知県名古屋市中川区高畑4-133

■代表取締役社長：横井 智成

■資本金：26億8,500万円

■サービス提供エリア：名古屋市(守山区・緑区をのぞく)、北名古屋市、岩倉市、江南市、清須市の一部(西枇杷島町・春日)、豊山町

■主な業務内容：通信事業／放送事業／映画事業

■事業内容：

1990年10月に放送サービスを開始して以来、通信や映像を軸に多様なサービスを展開してまいりました。現在は、光ファイバーによる高速インターネットを中心に、暮らしに新たな価値を提供しています。BtoC領域でのユーザー体験向上はもちろん、BtoB・BtoG分野においても市場開拓を進め、全国各地への事業展開を積極的に推進しています。

またエンタテインメントの分野では、映画館の運営に加え、自社配給レーベル「スターキャットアルバトロス・フィルム」を通じた映画配給事業も行い、コンテンツ領域にも本格参入しています。