【イベントレポート】「CHANGE Japan！やるで日本！自治体サミット」企業から自治体へのリバースピッチを東京と関西で開催
WeWork Japan は、地方自治体と企業のマッチングからオープンイノベーションと地方創生の促進を狙いとしたイベントを定期的に開催しています。自治体より共創課題やビジョンを発表する前半戦と、WeWork に入居する企業メンバーがその課題に対しソリューション提案を行う後半戦がセットになり、それによってマッチングを成立させるピッチイベント「自治体サミット」。5月に、前半戦の自治体によるピッチを東京と関西の2会場で日程を分け開催しました。その後半戦となる、企業メンバーから自治体へ向けた課題解決のリバースピッチを7月に東京と関西の2会場で開催しました。
＜イベント概要＞
【東京会場】
自治体サミット in 東京 ～CHANGE Japan、企業から自治体へリバースピッチ～
日時：7月15日（火）18:00-20:30
会場：WeWork 赤坂グリーンクロス
登壇企業：株式会社ワンズ、株式会社ADDIN、株式会社Cozy、バレットグループ株式会社、株式会社カオナビ、株式会社メタップスホールディングス、株式会社ジープラスメディア、クラウドエース株式会社、アリババ株式会社、株式会社トムスエージェンシー、株式会社ヴォンエルフ、株式会社グリーンウォーターズ×有限会社山永サービス（共同登壇）
参加自治体：堺市、福島市、仙台市、高松市、宮崎市、神戸市、白浜町、静岡市、上越市
前半戦イベントレポート：
5月15日開催 自治体サミット in Tokyo ～知らなきゃ損！WeWork入居自治体の共創課題紹介します
（https://wework.co.jp/contents/report/250718）
【関西会場】
自治体サミット in 関西 ～やるで日本！企業から自治体へリバースピッチ～
日時：7月24日（木）18:00-20:30
会場：WeWork LINKS梅田
登壇企業：株式会社読宣、株式会社日本エイジェント、株式会社航和、株式会社ファーストブランド、MP-strategy合同会社、株式会社エクソン、株式会社アプリズム、テオリア・テクノロジーズ株式会社、Klook travel technology合同会社、Terra Drone株式会社、NPO法人 あなたのいばしょ、日本オラクル株式会社、PayPay株式会社
参加自治体：京都府、堺市、仙台市、高松市、福井県、養父市、明石市、尼崎市、枚方市
前半戦イベントレポート：
5月23日開催 自治体サミット in 関西 ～知らんけどとは言わせへん！WeWork入居自治体の共創課題紹介するで～（https://wework.co.jp/contents/report/250718）
企業からのピッチを行う本イベントは、マッチングの平等性の観点から登壇企業名を伏せた状態で行いました。結果、東京会場は、登壇企業12社のうち8社が自治体とマッチングに成功。なお、自治体側はすべての自治体が企業とマッチングすることができました。関西会場は、登壇企業13社のうち5社のマッチングが実現。すでに商談の打ち合わせが確定しているという嬉しいお知らせもいただいています。
また、前半戦と同様に自治体ブースを設けることで、登壇企業はもちろん、オーディエンスで参加された企業とも交流できる場所を提供。ピッチ後には交流会も行い、自治体と企業はもちろん、「自治体に関心がある企業」同士の接点も多く生まれました。
WeWork Japan は今後も、自治体と企業の実践的なつながりと価値を生み出していく流れをつくりながら、WeWork ならではの「自治体×企業の共創モデル」の確立をさらに加速させてまいります。
企業からのピッチを行う本イベントは、マッチングの平等性の観点から登壇企業名を伏せた状態で行いました。結果、東京会場は、登壇企業12社のうち8社が自治体とマッチングに成功。なお、自治体側はすべての自治体が企業とマッチングすることができました。関西会場は、登壇企業13社のうち5社のマッチングが実現。すでに商談の打ち合わせが確定しているという嬉しいお知らせもいただいています。
また、前半戦と同様に自治体ブースを設けることで、登壇企業はもちろん、オーディエンスで参加された企業とも交流できる場所を提供。ピッチ後には交流会も行い、自治体と企業はもちろん、「自治体に関心がある企業」同士の接点も多く生まれました。
WeWork Japan は今後も、自治体と企業の実践的なつながりと価値を生み出していく流れをつくりながら、WeWork ならではの「自治体×企業の共創モデル」の確立をさらに加速させてまいります。
＜自治体ブースの様子＞
＜懇親会の様子＞
