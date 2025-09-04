こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
“ちょっと聴こえづらい”をサポートする集音器がe angleより新登場
シンプルな操作で、日常の会話やテレビの聴こえをサポート
株式会社エディオンは、2025年9月13日（土）より、プライベートブランド「e angle」において、集音器「ANGV-MIS13-A」の販売を開始いたします。エディオングループ全店と、インターネット通販サイト（ エディオンネットショップ ）で取り扱います。
集音器「ANGV-MIS13-A」は、日常生活で「ちょっと聴こえづらい」と感じる方に向けて開発した商品です。お客様の声を参考に、機械が苦手な方でも使いやすいシンプルな操作性を実現いたしました。複雑な機能をなくし、音量調節つまみを回すだけでご使用いただけます。音量は5段階で調整可能です。
また、イヤホンのように耳穴にすっぽり収まる、目立ちにくいデザインも特徴です。電池込みで約3gの軽量設計により、長時間の使用でも耳への負担が少なく、快適にご使用いただけます。
カラーは、お好みにあわせてお選びいただけるブラック・ベージュの2色を展開いたします。
【 概要 】
1. 商品：e angleシリーズ 集音器「ANGV-MIS13-ABG/BK」
2. 発売日：2025年9月13日（土）
3. 取り扱い：エディオングループ全店、およびエディオンネットショップ
4. 価格：2,280円（税込）
詳細はe angle特設サイト（ https://www.edion.com/eangle ）よりご確認ください。
【 特長 】
◇ お客様の声から生まれた、シンプル設計
操作はボリューム調整のみ。機械が苦手な方でも、直感的に使い始められます。
最大110dB±5dBの範囲で5段階の音量調整ができ、周囲の音量や環境に合わせて細かな調整が可能です。
◇ 会話やテレビの音を、もっと聴き取りやすく
音量を必要以上に上げることなくテレビ番組を楽しんだり、大切な人との会話に集中したり、毎日がもっと楽しくなる体験をサポートします。
◇ 小型・軽量デザイン
電池込みで約3gと軽量で、イヤホンのように耳穴にすっぽり収まるため、長時間の使用でも耳への負担が少なく見た目も気になりません。
カラーは、肌に溶け込むベージュとおしゃれなブラックの2色をご用意しました。
ANGV-MIS13-ABG（ベージュ）
ANGV-MIS13-ABK（ブラック）
【 仕様 】
https://digitalpr.jp/table_img/2946/117092/117092_web_1.png
