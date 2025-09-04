¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥ß¥Ä¥«¥ó¥°¥ëー¥×¤ÎÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¤Î·Ð±Ä´ðÈ×ºþ¿·¤òPwC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ÈSAP¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬SAP S/4HANA CloudÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê»Ù±ç
2025Ç¯9·î4Æü
SAP¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
PwC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¹çÆ±²ñ¼Ò
PwC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼¹¹ÔÌòCEO¡§°Â°æ Àµ¼ù¡¢°Ê²¼¡ÖPwC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡×¡Ë¤ÈSAP¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÎëÌÚ ÍÎ»Ë¡¢°Ê²¼¡ÖSAP¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¡Ë¤Ï¡¢¥ß¥Ä¥«¥ó¥°¥ëー¥×¡Ê°¦ÃÎ¸©È¾ÅÄ»Ô¡¢°Ê²¼¥ß¥Ä¥«¥ó¡Ë¤ÎÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¤Î·Ð±Ä´ðÈ×¤Îºþ¿·¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢ERP¤Î¡ÖSAP S/4HANA(R) Cloud¡Ê¥¨¥¹¥¨ー¥Ôー¡¦¥¨¥¹¥Õ¥©ー¥Ï¥Ê¡¦¥¯¥é¥¦¥É¡Ë¡×¤òÃæ³Ë¤È¤·¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥ª¥Õ¥¡¥ê¥ó¥°¤Ç¤¢¤ë¡ÖRISE with SAP¡Ê¥é¥¤¥º¡¦¥¦¥£¥º¡¦¥¨¥¹¥¨ー¥Ôー¡Ë¡×¤òÆ³Æþ¤·¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓËÜ²ÔÆ¯¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ò¤Î»Ù±ç¤Î¤â¤È¡¢Í×·ïÄêµÁ¤«¤é²ÔÆ¯³«»Ï¤Þ¤Ç¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³«»Ï»þ¤Î·×²è¤É¤ª¤ê¤Ë¿ÊÄ½¤·¡¢2025Ç¯5·î¤ËËÜ²ÔÆ¯¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ß¥Ä¥«¥ó¤Ï¡Ö¤ä¤¬¤Æ¡¢¤¤¤Î¤Á¤ËÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¿Í¤È¼Ò²ñ¤ÈÃÏµå¤Î·ò¹¯¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤È·ò¹¯¤Î°ìÃ×¤·¤¿¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢»ö¶È³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¤È¤â¤Ë¡×¤Î¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢¼ÒÆâ³°¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥ß¥Ä¥«¥ó¡¢PwC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢SAP¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡ÖFit to Standard¡ÊÉ¸½à²½¡Ë¡×¤ò´ðËÜÊý¿Ë¤È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç³Æ¶ÈÌ³ÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸ÄÊÌ¤Ë±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅý¹ç¤·¡¢ËÜ¼Ò¤ª¤è¤Ó¹ñÆâ¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢²ñ·×ÎÎ°è¡¢¤ª¤è¤ÓSCMÎÎ°è¤ÎÉ¸½à²½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É¸½à²½¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¥¢¥É¥ª¥óËÜ¿ô¤òÍÞ¤¨¡¢¥É¥é¥¤¡¦¥Á¥ë¥ÉÁÐÊý¤Î¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤Ë¸úÎ¨Åª¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»ñ¶â´ÉÍý¡¦ÈÎÇäÈñ´ÉÍý¡¦¼ûµë´ÉÍý¡ÊS&OP¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÎÎ°è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¸å½Ò¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢É¸½à²½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤Î100°Ê¾å¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òÃÖ¤´¹¤¨¤Þ¤¿¤ÏÇÑ»ß¤·¡¢¾ÍèÅª¤Ê´Ä¶ÊÑ²½¤Ø¤Î½ÀÆð¤ÊÂÐ±þ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹â¤¤¼ý±×ÎÏ¤È»ö¶ÈÌÜÉ¸Ã£À®¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤È¤Ê¤ë¥°¥ëー¥×·Ð±Ä´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤ÏÁ´¤Æ¥¯¥é¥¦¥ÉÀ½ÉÊ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥¯¥é¥¦¥ÉÊý¼°¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢¡ÖRISE with SAP¡×¡ÖSAP(R)Integrated Business Planning¡×¡ÖSAP(R)Analytics Cloud¡× ¡ÖSAP(R)Business Technology Platform¡×¡ÖSAP(R)Promotion and Agreement by Vistex¡×¤Ê¤É¤òÁªÂò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Äê´üÅª¤Êµ¡Ç½³È½¼¤ä¡¢º£¸åSAP¤¬Äó¶¡¤¹¤ëºÇ¿·¤ÎDX¥Äー¥ë¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤¿¶ÈÌ³¤Î¹âÅÙ²½¡¦¸úÎ¨²½¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ü´ÖÃæ¤ÏSAP¤Îpremium engagements¡Ê´ë¶È¤ÎÀïÎ¬Åª¤ÊÊÑ³×¤ä¥¯¥é¥¦¥É°Ü¹Ô¤òÊñ³çÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢PwC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ª¤è¤ÓSAP¥¸¥ã¥Ñ¥ó´Ö¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ü´ÖÃæ¤Î²ÝÂê¤Î²ò·è¤ä¡¢¿ÊÄ½¤Î¸ú²ÌÅª¤Ê´ÉÍý¤Ë¤È¤â¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³«»Ï»þ¤Î·×²è¤É¤ª¤ê¤ËËÜ²ÔÆ¯¤ò·Þ¤¨¡¢²ÔÆ¯¸å¤â°ÂÄê¤·¤¿¶ÈÌ³·ÑÂ³¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤â¡¢PwC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ÈSAP¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëSAP¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤È¡¢SAP¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¾ÃÈñºâ¶È³¦¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÉý¹¤¤¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¿¼¤¤ÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¤Î²ÝÂê²ò·è¤È»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëºÇÅ¬¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¥µー¥Ó¥¹¤ò¶¦Æ±¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
PwC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¹çÆ±²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§https://www.pwc.com/jp/consulting
PwC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¹çÆ±²ñ¼Ò¤Ï¡¢·Ð±ÄÀïÎ¬¤ÎºöÄê¤«¤é¼Â¹Ô¤Þ¤ÇÁí¹çÅª¤Ê¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£PwC¥°¥íー¥Ð¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ëÊ£»¨¤Çº¤Æñ¤Ê·Ð±Ä²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ç¶¥ÁèÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
PwC Japan¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§https://www.pwc.com/jp
PwC Japan¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëPwC¥°¥íー¥Ð¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¥á¥ó¥Ðー¥Õ¥¡ー¥à¤ª¤è¤Ó¤½¤ì¤é¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤ÎÁí¾Î¤Ç¤¹¡£³ÆË¡¿Í¤ÏÆÈÎ©¤·¤¿ÊÌË¡¿Í¤È¤·¤Æ»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê£»¨²½¡¦Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë´ë¶È¤Î·Ð±Ä²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢PwC Japan¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢´Æºº¤ª¤è¤Ó¥Ö¥íー¥Àー¥¢¥·¥å¥¢¥é¥ó¥¹¥µー¥Ó¥¹¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Ç¥£ー¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¡¢ÀÇÌ³¡¢¤½¤·¤ÆË¡Ì³¤Ë¤ª¤±¤ëÂî±Û¤·¤¿ÀìÌçÀ¤ò·ë½¸¤·¡¢¤½¤ì¤é¤òÍµ¡Åª¤Ë¶¨Æ¯¤µ¤»¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸øÇ§²ñ·×»Î¡¢ÀÇÍý»Î¡¢ÊÛ¸î»Î¡¢¤½¤ÎÂ¾ÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥ÕÌó13,500¿Í¤òÍÊ¤¹¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥µー¥Ó¥¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥Ëー¥º¤Ë¤è¤êÅª³Î¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SAP¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
SAP¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢SAP SE¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤È¤·¤Æ1992Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£SAP¡ÊNYSE:SAP¡Ë¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹AI¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÍ»¹ç¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£50Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê´ë¶È¤È¶¦¤ËÊâ¤ß¡¢¿Ê²½¤òÂ³¤±¡¢ºâÌ³¡¢Ä´Ã£¡¢¿Í»ö¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤Ê¤É¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Ê¶ÈÌ³¤òÅý¹ç¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÀ®¸ù¤Ø¤ÈÆ³¤¯»Ù±ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£http://www.sap.com/japan
