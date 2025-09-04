渋谷 東急フードショーで「Foodshow Special Week」開催！～旬を楽しむ秋の味覚市～

株式会社 東急百貨店

東急百貨店（以下、当社）が展開する「東急フードショー」は、2000年の誕生以来、“楽しいから、もっと、美味しい”というコンセプトのもと、渋谷エリアを中心に数々の食トレンドを発信してきました。

渋谷 東急フードショーでは、9月11日（木）から9月1７日（水）までの1週間、旬の秋の味覚を取り揃えた「Foodshow Special Week」を開催します。

期間中、ぶどうや栗、きのこ、かぼちゃなど、厳選された秋の味覚を使用したスイーツや弁当を販売する他、生鮮食品のお楽しみイベントを実施します。秋の訪れとともに、豊かな自然がもたらすおいしい食材がふんだんに実るこの季節ならではの、旬の味覚の魅力を存分にお楽しみください。

【概要】

名称：Foodshow Special Week ～旬を楽しむ秋の味覚市～

期間：2025年9月11日（木）～17日（水）

場所：渋谷 東急フードショー（渋谷マークシティ1階・地下1階／しぶちか）［東京都渋谷区道玄坂1-12-1］

URL：https://www.tokyu-dept.co.jp/shibuya_foodshow/foodshow_special_week/index.html

［取り扱い商品の一例］

秋の味覚を使ったスイーツ

栗をふんだんに使用したモンブランや、ぶどうの粒をのせたケーキなど、秋の味覚を堪能できるスイーツを用意しました。

◆ぶどう

＜アンテノール＞秋のフルーツタルト 1個 2,700円

カスタードクリームを焼きこんだ香ばしいタルトにキャラメルソースを重ね、ぶどうなど秋のフルーツを贅沢に飾りました。

期間：10月31日（金）まで

＜ティミ＞能登産スチューベンのフラン 1個 648円

フランス菓子の定番フランを能登産のスチューベンで作ったアパレイユを流して焼き上げました。サクサクのフランと香り高いスチューベンが織りなす味わいをお楽しみください。

期間：9月11日（木）～17日（水）

＜フフナーゲル＞オリジナル（バターサンド） 1個 431円

2種類のブランデーにじっくり漬け込んだ伝統のレーズンを、フレッシュなバタークリームにあわせた深い甘みの特製フィリングと、ほのかな塩味を持つ香ばしいオーツクッキーのマリアージュをお楽しみください。

◆栗

＜ヴィタメール＞ショコラ・モンブラン 1個 864円

栗とショコラの贅沢な味わいの秋限定のモンブラン。フランス産のマロンペーストを使用したチョコマロンクリームを絞り、トップにはつややかな渋皮栗を飾りました。

期間：12月14日（日）まで

＜立町カヌレ＞モンブランカヌレ 1個 349円 ※各日20個限定

外はカリッと中はしっとりした栗風味のカヌレに、濃厚なモンブランペーストをたっぷりと絞り、マロングラッセをトッピングしました。中に入っているキャラメルナッツがアクセントになった秋の香りを感じる期間限定カヌレです。

期間：9月11日（木）～17日（水）

＜銀座あけぼの＞白玉栗大福 1個 324円

ほくほくの栗が丸ごと一粒入った秋限定の大福です。もちもちとした生地に、なめらかなこしあんと栗のおいしさが重なります。

期間：12月中旬まで

秋の味覚 1,090円弁当

秋の味覚を存分に楽しめる特別な弁当を用意しました。きのこや鮭、かぼちゃなど、秋ならではの美味しさが詰まった一品です。この期間限定の贅沢な弁当をぜひお楽しみください。

＜だし匠＞秋の味覚たっぷり匠の満腹弁当

※各日15点限定

＜三笠会館＞鮭の柚子バタームニエル弁当

※各日10点限定

＜えさきのおべんとう＞秋の彩り弁当

＜ソウ ドット ダイニング＞きのこご飯の御弁当

※各日12点限定

＜カンナムキンパ＞きのことナムルのプルコギビビンバ重

※各日10点限定

＜アントニオ＞若鶏のカチャトラ&ポルチーニリゾット弁当

※各日10点限定

生鮮食品お楽しみイベント

＜林フルーツ＞さつまいも詰め放題

1回 299円 ※50kg限定、なくなり次第終了

日時：9月12日（金）15：00から

＜精肉あづま＞精肉カプセルくじ

＜精肉あづま＞の精肉対面コーナーで3,000円（税込）以上お買い上げの方は、カプセルくじに1回 チャレンジいただけます。

日時：9月12日（金）10：00～17：00

＜魚力＞生本まぐろ（養殖）解体実演販売

刺身用生本まぐろ（赤身1柵2,300円、中とろ1柵2,500円)をはじめ、普段、取り扱いのない生本まぐろの希少部位も提供します。

日時：9月13日（土）15：00から

※イベント内容は変更する場合がございます

※数量に限りがございますので、売切れ・品切れの際はご容赦願います

※表示価格は標準税率１０％（＊軽減税率対象商品は８％）の消費税を含んだ税込み価格です