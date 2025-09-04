世界のSMT AOI検査装置市場の競争環境分析と主要企業ランキング2025
精密な目で品質を守る：SMT AOI検査装置
SMT AOI（自動光学検査）装置とは、表面実装技術（SMT）の製造工程において、はんだ印刷、部品実装、またはリフローはんだ付けの後に、プリント基板（PCB）の欠陥を自動的に検出するコンピュータビジョンベースのシステムである。視覚認識技術と高度なアルゴリズムを活用し、人の目では見逃しやすい微細な欠陥も高精度で特定することが可能であり、製品の品質確保と不良率の低減において不可欠な存在となっている。
自動検査の未来を担うキーテクノロジー
SMT AOI検査装置は、エレクトロニクス製造の高度化に伴い、品質保証の中核を担う存在として急速に進化している。従来の目視検査では対応しきれなかった微細な欠陥を、マシンビジョンとAIアルゴリズムの融合によって高精度かつ高速に検出するこの技術は、今や製造ラインに不可欠な要素である。とりわけ多品種少量生産が常態化した今日において、短時間で高信頼な検査を実現するSMT AOIは、生産性と歩留まりの両立に貢献する戦略的設備となりつつある。設計の複雑化や高密度実装の進展も、AOI技術への期待と依存度を一層高めている。
競争と再編が進むグローバル市場動向
グローバル市場では、大手プレイヤーによる技術競争と再編の動きが加速している。最新の2025年LP Informationレポートによれば、先端メーカーはAI処理能力の強化、3D検査機能の統合、さらにはリモート監視機能やMES連携など、スマートファクトリー時代を見据えた革新を進めている。一方で、ローカル市場ではコスト競争力やサポート体制を武器にした中小企業の台頭も目立っており、価格帯・用途別に多層的な競争構造が形成されている。地域別では中国・韓国・台湾のほか、欧米でも再び高性能検査装置への投資機運が高まりつつあり、各社の戦略転換が注目される。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバルSMT AOI検査装置市場の成長2025-2031」によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが5.2%で、2031年までにグローバルSMT AOI検査装置市場規模は8.1億米ドルに達すると予測されている。
図. SMT AOI検査装置世界総市場規模
図. 世界のSMT AOI検査装置市場におけるトップ19企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、SMT AOI検査装置の世界的な主要製造業者には、Test Research （TRI）、Koh Young、Mirtec、Jutze Intelligence Tech、Parmi、Pemtron、Saki Corporation、Viscom AG、ViTrox、Omronなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約62.0%の市場シェアを持っていた。
品質要求の高まりが導く成長の原動力
SMT AOI市場の成長を支える最大のドライバーは、製品の小型化・高密度化と、それに伴う品質保証基準の厳格化である。とりわけ自動車・医療・通信インフラ分野では、わずかな欠陥も致命的なリスクに直結するため、全数検査の自動化が業界標準となりつつある。さらに、労働力不足や人件費上昇の観点からも、目視検査からの脱却とスマート検査への移行は避けられない流れとなっている。また、サプライチェーン全体でのトレーサビリティ強化ニーズに応える形で、検査装置にデータ連携機能や分析機能を求める動きも強まりつつある。このような複合的な需要構造が、技術革新と市場拡大を同時に後押ししている。
