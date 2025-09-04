中古ゴルフショップ「ゴルフドゥ！」が東海大学ゴルフ部（湘南キャンパス）とスポンサー契約を締結
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328855&id=bodyimage1】
株式会社ゴルフ・ドゥ（本社：さいたま市 代表取締役社長：佐久間功）は、2025年9月1日に東海大学湘南校舎体育会ゴルフ部とスポンサー契約を締結しました。
【URL】https://www.golfdo.com/news/detail?id=437
東海大学湘南校舎体育会ゴルフ部（以下、東海大学ゴルフ部）は、キャンパスや学部に分かれて複数あるゴルフ部のひとつであり、湘南キャンパス（神奈川県平塚市）を活動拠点に、加盟する関東学生ゴルフ連盟の上位ブロック昇格を目指しています。
スポンサー契約の主な内容は、当社が金銭的にサポートし、東海大学ゴルフ部は当社のロゴをユニフォームなどに掲載、商品やサービスをSNSなどでPR、イベントへの応援などです。
なお、当社は若い世代のゴルファーを応援し、日本ゴルフ界の発展につなげることを念頭に置いており、大学ゴルフ部とのスポンサー契約は、2024年11月の神奈川大学、2025年４月の中央学院大学に続いて、東海大学で３校目となります。
■東海大学ゴルフ部 概要
名称：東海大学湘南校舎体育会ゴルフ部
創立：1981年
部員：38名
所属：関東学生ゴルフ連盟 男子 Cブロック、女子 Dブロック
株式会社ゴルフ・ドゥについて
株式会社ゴルフ・ドゥは、ゴルフがより身近なスポーツになることを目指し、「ゴルフドゥ！」直営店、同FC本部、ECサイト「ゴルフドゥ！オンラインショップ（https://www.golfdo.com/）」および「ゴルフウェアユーズド（https://www.golfwear-used.shop/sell/ ）」、「DODO GOLF（https://dodogolf.golfdo.com/ ）」の運営を行っています。店舗ではスタッフがクラブの重量、全長、バランスを実測して商品を徹底チェックし、お客様にとってベストとなるようなサービスを提供しています。
