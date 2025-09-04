GLADIATOR 032 好カード続々決定！ タイトル挑戦への道。中川晧貴がウズベキスタンのハミドフと。 チハヤフル・ヅッキーニョスが、荒井銀二と対戦！
BODYMAKER presents GLADIATOR 032 at OSAKA 176boxで2025年9月21日（日）に開催！！
大阪府吹田市を拠点に日本発祥のスポーツブランドBODYMAKER（ ボディメーカー） の製造から販売まで行っているBODYMAKER 株式会社（ 本社: 大阪府吹田市、代表取締役社長: 長淵 翔）よりお知らせです。
2025年9月21日）に「BODYMAKER presents GLADIATOR 032at OSAKA 176box」を開催します。今回もBODYMAKER がメインスポンサーとして大会を全面的にバックアップします。6月8日に行われた「GLADIATOR 031」以来、3カ月ぶりの大会。フェザー級でタイトル挑戦を目指す中川晧貴選手が、ウズベキスタンのアヴリヨホン・ハミドフ選手を迎え撃つ国際戦で再起戦を戦います。王座決定戦、王座決定トーナメントとGLADIATORフェザー級戦線を戦い続けてきた中川選手は、昨年7月にチハヤフル・ヅッキーニョス選手とのどちらが勝っていたもおかしくない接戦で惜敗して以来、実に1年2カ月振りの実戦復帰となります。対するハミドフ選手は、韓国在住のウズベキスタン人ファイターで戦績は12勝7敗。Eagle FC、ONEやRING Championshipでキャリアを積んできました。今回は初来日ながら、韓国でコーカサス&中央アジア軍団を率いるアジスベク・ノロフ選手の推薦を受けて来日が決定しました。世界各国で戦い、フィニッシュ力もあるハミドフ選手に対し、中川選手がその強みである組み技力をいかに発揮できるか。ここで中央アジア越えを果たすと、パン・ジェヒョク選手の持つフェザー級王座挑戦に一気に近づきます。また中川選手のライバルだったチハヤフル・ヅッキーニョス選手はライト級で初勝利後、6月にはモンゴルのMGL-1FCでも一本勝ちを収めGLADIATOR凱旋を果たします。対するBRAVEジム所属の荒井銀二選手は戦績はまだ４戦目ですが、4月の「GLADIATOR 030」での勝利を含め、2度の初回KO勝ちを挙げている新鋭です。一発のある荒井選手との対戦で、打撃に成長の跡を見せ得意の寝技で仕留めることができれば、ヅッキーニョス選手もライト級チャンピオン小森真誉選手への挑戦が見えてくるはずです。今回も白熱の対戦カードの目白押し。また当日は、ボディメーカー製のブランドロゴ入り「オープンフィンガーグローブ」を全選手使用し戦いを繰り広げます。また、会場内では、「コンバットウェア」や、「スポーツウェア」、「トレーニンググッズ」などの人気商品が並ぶ販売ブースを設置します。ボディメーカーの商品を実際に手に取って選べるこの機会に是非とも販売ブースにお立ち寄り下さい。
速報！注目対戦カード決定【BODYMAKER presents GLADIATOR 032 at OSAKA 176box】
■GLADIATORフェザー級5分3R
中川晧貴（総合格闘技道場Reliable）vsアヴリヨホン・ハミドフ （Fight Geek）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328709&id=bodyimage1】
■GLADIATORライト級5分3R
チハヤフル・ヅッキーニョス（MIBURO）vs荒井銀二（BRAVEGYM）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328709&id=bodyimage2】
【大会概要】
■開催名：BODYMAKER presents『GLADIATOR 032 』
■日時：2025年9月21日（日）
開場/12:00 開始/13:00予定※オープニングファイト12:30開始予定
■会場：176box 〒561-0831 大阪府豊中市庄内東町5丁目7-25
■チケット料金：VIP席 25,000円 自由席 9,000円
※1歳よりチケットが必要。※出場選手は、怪我等の理由により変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
■主催・問い合わせ・チケット販売
GFスポーツインターナショナル（073-499-7787）9時～17時 日、祝休日 チケット好評発売中！
GLADIATORオフィシャルサイト
https://gladiator-fc.com/
BODYMAKER
https://www.bodymaker.jp
配信元企業：BODYMAKER株式会社
