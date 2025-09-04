株式会社サンクユー、FAX注文に限界を感じた企業に向けた受注業務効率化の方法とツール比較を解説するコラムを公開｜アナログ脱却で売上と生産性を両立
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328507&id=bodyimage1】
2025年9月4日、株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、FAXや電話、手入力などアナログな受注方法に限界を感じている企業に向けて、効率化の方法と利用可能なツールを整理したコラム「FAX注文に限界を感じたら？受注業務を効率化する方法とツール比較」を公開しました。
■ 背景：FAX依存が招く“見えないコスト”
FAX注文は「慣れているから」という理由で続けられる一方、
・転記や入力作業の手間
・誤発注や納期遅延のリスク
・情報共有の遅れによる顧客満足度低下
など、多くの課題を生み出しています。
業務量が増え続ける今、「FAXのままでは限界」という声が、製造業・卸売業・印刷業を中心に高まっています。
■ コラムで解説しているポイント
・OCR×RPA活用によるFAX注文のデータ化・自動処理
・CSV・基幹システム連携による二重入力の削減
・WebフォームやBtoB-EC導入による顧客のセルフオーダー化
・自社に合った方法を選ぶためのツール比較と導入ステップ
■ コラムを読むメリット
・「自社の課題に合った効率化方法」が分かる
・社内説得や導入検討に役立つ比較情報が得られる
・FAX依存から段階的にEC化へ移行するロードマップが描ける
■コラムはこちら
FAX注文に限界を感じたら？受注業務を効率化する方法とツール比較
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/feeling_the_limit_of_fax_orders/
■ 株式会社サンクユーについて
サンクユーは、EC-CUBEをベースにしたBtoB-EC構築を強みとし、FAXや電話に依存する業務を段階的にEC化する支援を行っています。
「自社でも取り組めるのか知りたい」「まずは現状を相談したい」という企業様からのお問い合わせをお待ちしております。
■ お問い合わせ
EC-CUBEに関する、ご相談・ヒアリングをご希望の方は、下記よりお気軽にお問い合わせください。
https://www.thank-u.net/contact/
【会社概要】
会社名：株式会社サンクユー
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
代表者：堀川 治
URL：https://www.thank-u.net/
TEL：03-3788-7388
MAIL：info@thank-u.net
事業内容：BtoB向けECサイト構築、EC-CUBE開発、Web制作、DX支援
【本リリースに関するお問い合わせ】
株式会社サンクユー
広報担当：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
2025年9月4日、株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、FAXや電話、手入力などアナログな受注方法に限界を感じている企業に向けて、効率化の方法と利用可能なツールを整理したコラム「FAX注文に限界を感じたら？受注業務を効率化する方法とツール比較」を公開しました。
■ 背景：FAX依存が招く“見えないコスト”
FAX注文は「慣れているから」という理由で続けられる一方、
・転記や入力作業の手間
・誤発注や納期遅延のリスク
・情報共有の遅れによる顧客満足度低下
など、多くの課題を生み出しています。
業務量が増え続ける今、「FAXのままでは限界」という声が、製造業・卸売業・印刷業を中心に高まっています。
■ コラムで解説しているポイント
・OCR×RPA活用によるFAX注文のデータ化・自動処理
・CSV・基幹システム連携による二重入力の削減
・WebフォームやBtoB-EC導入による顧客のセルフオーダー化
・自社に合った方法を選ぶためのツール比較と導入ステップ
■ コラムを読むメリット
・「自社の課題に合った効率化方法」が分かる
・社内説得や導入検討に役立つ比較情報が得られる
・FAX依存から段階的にEC化へ移行するロードマップが描ける
■コラムはこちら
FAX注文に限界を感じたら？受注業務を効率化する方法とツール比較
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/feeling_the_limit_of_fax_orders/
■ 株式会社サンクユーについて
サンクユーは、EC-CUBEをベースにしたBtoB-EC構築を強みとし、FAXや電話に依存する業務を段階的にEC化する支援を行っています。
「自社でも取り組めるのか知りたい」「まずは現状を相談したい」という企業様からのお問い合わせをお待ちしております。
■ お問い合わせ
EC-CUBEに関する、ご相談・ヒアリングをご希望の方は、下記よりお気軽にお問い合わせください。
https://www.thank-u.net/contact/
【会社概要】
会社名：株式会社サンクユー
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
代表者：堀川 治
URL：https://www.thank-u.net/
TEL：03-3788-7388
MAIL：info@thank-u.net
事業内容：BtoB向けECサイト構築、EC-CUBE開発、Web制作、DX支援
【本リリースに関するお問い合わせ】
株式会社サンクユー
広報担当：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
プレスリリース詳細へ