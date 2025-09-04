初秋の滋賀・近江八幡で琵琶湖が育んだお酒と美味いもん『おとな旅あるき旅』９月６日放送

テレビ大阪株式会社(C)テレビ大阪 【出演者】 三田村邦彦、斉藤雪乃

今回は斉藤雪乃とまだまだ暑さ残る、滋賀県近江八幡で美酒と美味しいもんを巡ります。

昭和レトロな食堂の大人気麺！

【初雪食堂】 (C)テレビ大阪

まずは、三田村が久しぶりに訪れるという【初雪食堂】へ。グラスまでキンキンに冷えたビールで初乾杯！夏らしい、具材たっぷりの『みそ冷麺』と『ざる中華』をいただきます。お店の雰囲気もお食事もどこか懐かしさを感じる、地元の方や観光客にも長年愛される食堂です。

穴場のテラスで沖島芋焼酎

【八幡堀テラス ほりかふぇ】 (C)テレビ大阪

その後は、市街地と琵琶湖を結ぶ水路で、時代劇のロケ地としても有名な≪八幡堀≫が目の前に望める【八幡堀テラス ほりかふぇ】で滋賀の郷土料理『ふなずし』と琵琶湖に浮かぶ沖島産の芋焼酎『沖の雫』をいただきます。

人気のテラス席で。 (C)テレビ大阪

三田村曰く、芋焼酎好きにはたまらない≪芋≫感が楽しめる美酒だそう！

和カフェでうなぎ？関西風ひつまぶし

【明治橋 あまな】 (C)テレビ大阪【明治橋 あまな】アレンジの ≪飛び出し坊や≫ をチラ見せ (C)テレビ大阪

昼食はアレンジされた滋賀の名物≪飛び出し坊や≫が目を引く【明治橋 あまな】へ。近江銘菓・でっち羊羹発祥の店がプロデュースする和カフェです。

クラフトビール『LAKE LAGER』 (C)テレビ大阪

地元特産の近江米を使用したクラフトビール『LAKE LAGER』と『上ひつまぶし膳』をいただきます。

『上ひつまぶし膳』は、浜名湖のブランド鰻 ≪でしこ≫ (C)テレビ大阪

カフェですが、うなぎと湖魚料理の名店から引き継ぐうなぎ料理は絶品です！

こだわりの酒に出会える老舗酒店

【酒のさかえや】 (C)テレビ大阪

日本酒の銘柄がたくさん書かれた壁に惹かれて【酒のさかえや】へ。4代目のご主人が熱心に全国の蔵元を巡り、銘柄にとらわれず、本当に美味しいと思ったものを取り揃えているそうで、中にはとても珍しいものも!?

ある蔵元とは取引に至るまで25年通ったそう。 (C)テレビ大阪

日本酒愛溢れるご主人のオススメ銘柄をお買い上げ！

三田村絶賛！『こんにゃくかくれん棒』とは？

【乃利松食品 吉井商店】 (C)テレビ大阪

上機嫌で次に向かったのは、こちらも久しぶりに訪れる、近江名産の『赤こんにゃく』を製造販売している【乃利松食品 吉井商店】。

絶品『こんにゃくかくれん棒』 (C)テレビ大阪

吉井商店オリジナルの練製品、たらのすり身の中に味付赤こんにゃくを入れた『こんにゃくかくれん棒』をいただきます。すり身とこんにゃくの食感の違いがやみつきになること間違いなし！

琵琶湖をイメージした大人気バッグ

【八幡帆布鞄COGOCORO】 (C)テレビ大阪

続いては滋賀県産の素材を使用したオリジナルバッグのお店【八幡帆布鞄COGOCORO】へ。

高島で作られた≪帆布≫と≪近江牛の革≫を使ってできたバッグとは？

お手頃なのに絶品！近江牛の焼肉

『元祖カッパ焼き』 (C)テレビ大阪

今夜の夕食は精肉店直営の【本場特選近江牛 焼肉 すき焼き 池もと】へ。牛の背中の部位を使用した名物『元祖カッパ焼き』をいただきます。絶品珍味に驚愕！

『一夜天下盛り』（2～3人前） (C)テレビ大阪

さらにお店厳選の本日の希少部位6種とお野菜が載った豪華『一夜天下盛り』に顔が緩みっぱなしの2人！！

