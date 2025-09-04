『AI抜きのDXはもう無理 ─人手不足の現場を救うシリコンバレー式AI活用を解説』【9月18日】”生成AI Day 2025” にて登壇・徹底解説

MODE, Inc

シリコンバレー発のIoTプラットフォームを提供するMODE, Inc.（本社：米国・カリフォルニア州、日本支店：東京・千代田区、CEO：上田 学、以下、MODE）は、2025年9月18日（木）に東京・紀尾井カンファレンスにて開催される「生成AI Day 2025 ～ビジネスに革新をもたらす生成AIの最新潮流～」に登壇いたします。

本イベントは、生成AI技術を活用したビジネス変革の最新事例や、技術動向の共有を目的とした生成AIカンファレンスです。当日は、MODEの事業開発シニアマネージャー／シニアテックエキスパートの道間健太郎がセッションに登壇し、「AI抜きのDXはもう無理──人手不足の現場を救うシリコンバレー式AI活用を解説」と題して講演を行います。

セミナー概要

セミナータイトル

「AI抜きのDXはもう無理 ──人手不足の現場を救うシリコンバレー式AI活用を解説」

講演内容

慢性的な人手不足に悩む現場において、もはや「AI抜きのDX」は限界を迎えています。

本セッションでは、ゼネコン・高速道路・鉄道など、現場での導入が進む「BizStack」の活用事例をもとに、業務効率化や安全性向上を実現する具体的なシリコンバレー流のAI導入方法を紹介します。現場におけるAIとIoTの融合がどのようにDXを加速させるのか、導入時のポイントとともに、最前線のノウハウをお届けします。

日時

2025年9月18日（木）15:40～16:10

イベントWebサイト :https://academy.impress.co.jp/event/ai-day202509/

このような方におすすめ

登壇者プロフィール

- 建設・製造・インフラ業界で、現場のDXを推進している方- 初めてAIやIoTの導入を検討している企画・事業開発担当者- 現場データを活用して、すぐに業務改善につなげたい方- ITスキルに不安がある現場リーダーや管理職の方- 導入スピードや費用対効果を重視する経営層・意思決定者

道間 健太郎（どうま けんたろう）

MODE, Inc. 事業開発シニアマネージャー／シニアテックエキスパート

日立グループでエンジニアとしてキャリアを積み、その後外資系企業で大型設備・センサーのセールスエンジニアとして従事。さらに、東京大学発スタートアップでは鉄道・建設業界向けIoTソリューションの事業開発を推進。現在はMODEにて、日本国内の「BizStack」事業開発を統括し、現場特化型AIアプリケーションの普及に取り組んでいる。

イベント開催概要

「BizStack」について

- イベント名：生成AI Day 2025 ～ビジネスに革新をもたらす生成AIの最新潮流～- 開催日：2025年9月18日（木）10:00～17:05- 会場：紀尾井カンファレンス（東京都千代田区紀尾井町1-4 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー 4階）- 参加費：無料（事前登録制）- 主催：株式会社インプレス- 公式ページ：https://academy.impress.co.jp/event/ai-day202509/

「BizStack」は、ヒト・モノ・環境のデータを収集・分析・可視化し、現場のDXを加速させる現場特化型のAIアプリケーションです。センサーやカメラなどから取得したリアルタイムデータを構造化・解析し、生成AIが自然言語で状況報告や判断支援を行います。PCの前にいなくても、現場からチャットでデータにアクセスできる次世代型の業務ツールとして、建設・製造・物流分野などで採用が進んでいます。

サービス紹介サイト :https://lp.tinkermode.jp/bizstack

MODEについて

MODEは、“現場”のDXを加速させるソリューション型IoTプラットフォーム「BizStack」を提供しているアメリカ・シリコンバレー発のスタートアップです。製造・物流、建設業界を中心にさまざまな業界に現場データ活用を浸透させ、ビジネスに変革を起こし、一歩進んだ社会の実現を目指します。

2023年6月に発表した「BizStack Assistant」は『現実の世界で起こっていることを一番よく知る”AI”アシスタント』をコンセプトとし、生成AIとリアル世界とを、現場データを介してつなぎ、刻々と変わる現場の状況に合わせて、自然言語で問いかけ/対話することで、皆さまの業務を支援します。

会社概要

会社名：MODE, Inc.

代表者：CEO / Co-Founder 上田 学

所在地：1840 Gateway Dr. Suite 250 San Mateo, CA 94404 USA

設立：2014年7月

事業内容：センサープラットフォーム及び関連ソフトウェアサービスの提供

URL：https://www.tinkermode.jp