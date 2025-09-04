マンガＵＰ！がもっとお得にリニューアル＆新機能でいつもの楽しさ超アップデート！

株式会社スクウェア・エニックス

株式会社スクウェア・エニックス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桐生隆司）とand factory株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：青木倫治）が共同で開発・運用しているマンガアプリ「マンガＵＰ！」は、2025年9月3日（水）に大型アップデートを実施いたしました。今回のアップデートでポイントシステムを刷新し、これまで以上に多くのチャプターを無料で楽しめる仕様へと進化いたしました。

【主なアップデート内容】

１. これまでのポイントシステムをリニューアル！

コインとチケットが新しくなりました。

今まで貯めていたMP+は、自動的に「無償コイン」として使えるようになります。

よりお得になったマンガＵＰ！で早速マンガ三昧！

２. 新機能「作品チケット」で毎日1チャプター無料！

1日1チャプター無料で読める「作品チケット」が新登場。

作品ごとに使えるので、いろんな作品を楽しむことができます！

３. 無料でより多くのチャプターが読める新仕様！

各作品にはチケットチャプターとコインチャプターがあります。

コインチャプターは有償・無償どちらのコインでも読むことができて、読み返しは無制限！

また、これまで無料では読めなかった最新話（コインチャプター）も「無償コイン」で読めるようになります！

また、「マンガＵＰ！」では、リニューアルを記念したキャンペーンを実施いたします。

ぜひこの機会に「マンガＵＰ！」をお楽しみください。

【キャンペーン概要】

▼「大型アップデート記念！ログインボーナス」

■期間：9月4日（木）～9月8日（月）

■内容：ログインした全てのユーザーに、期限付き無償コインを1日20コインプレゼント！期間中の5日間連続ログインで期限付き無償コインを合計100コインGETできるチャンス！

▼「マンガＵＰ！絶対読んでほしい！激推しマンガ読破フェス」

■期間：9月4日（木）～9月13日（土）

■内容：マンガＵＰ！で絶対に読んでほしいおすすめマンガ20作品分のボーナスチケットを4日間に分けてプレゼント！さらに、対象作品を読んで期限付き無償コインを最大100コインGETできるクエストも実施！

詳しくは、マンガUP！を今すぐチェック！

マンガUP！：https://manga-up.go.link/8Qe4B