アウトレット九州初出店や待望のハイブランドなど　７つの洗練された海外ブランドが鳥栖プレミアム・アウトレットに登場

三菱地所・サイモン株式会社

鳥栖プレミアム・アウトレット（所在地：佐賀県鳥栖市、運営：三菱地所・サイモン株式会社）では、2025年9月～10月にかけて、アウトレット九州初出店を含む７店舗※を順次オープンします。 ※移転リニューアルを含む

お客様に新たなワクワクをご提供すべく、現在鳥栖プレミアム・アウトレットでは、段階的にリニューアルを進めています。

ファッションがますます楽しくなる秋に、ジェンダーにこだわらずに持ちたいバッグや、高品質なアウターなど、高感度な商品ラインナップが充実する７つの海外ファッションブランドが順次オープンします。９月６日より期間限定オープンするKENZO（ケンゾー）を皮切りに、TORY BURCH（トリーバーチ）、MARC JACOBS（マーク ジェイコブス）が鳥栖プレミアム・アウトレットに初出店、またARMANI（アルマーニ）は移転リニューアルします。

今秋リニューアルで、トレンドに敏感な九州エリアのお客様にはもちろん、インバウンドのお客様にも人気の高いブランドが拡充し、鳥栖プレミアム・アウトレットでのお買い物体験価値がさらに向上します。

今後も飲食店舗や注目のブランドが続々とオープンし、さらなるリニューアルを段階的に行ってまいります。これからも進化を続ける鳥栖プレミアム・アウトレットにご期待ください。

■秋の新ブランドショップ特設サイト

9月11日まで：https://www.premiumoutlets.co.jp/tosu/events/news2890.html

9月12日公開特設サイト：https://www.premiumoutlets.co.jp/tosu/events/news8647.html

【2025年9月～10月 NEW OPEN】

■Kenzo（ケンゾー） 期間限定ショップ ※アウトレット九州初

・出店期間：9月6日（土）～2026年3月1日（日）予定

・店舗場所：1715区

KENZO PARISは創立当初からの高田賢三の遊び心あふれる上品さを日常着に反映。ポップカルチャーとストリートカルチャーを融合し、現代のニーズに応える「リアル・トゥ・ウェア」を提案。伝統コードを現代的に解釈し、普遍的な魅力を高め、過去に根ざした未来への型破りなファッションを追求しています。

■Tory Burch（トリー バーチ） ※アウトレット九州初

・オープン日：9月12日（金）

・店舗場所：115区

2004年にNYで誕生したアメリカンラグジュアリーブランド。喜びや楽しさに満ちたストーリーが感じられるタイムレスで美しいコレクションを発表しています。女性たちに自信や活力を与えることをブランドの指針としており、デザインをする上でのフィロソフィーや企業理念、トリーバーチ財団の活動へとつながっています。

■Marc Jacobs（マーク ジェイコブス）※アウトレット九州初

・オープン日：9月12日（金）

・店舗場所：205区

アメリカ・ニューヨークで設立したファッションブランド「MARC JACOBS (マーク ジェイコブス)」。

デザイナーであるマーク・ジェイコブス本人の名を冠したこのファッションハウスは、他に類を見ない独自性を追求しながらも、大胆な程に率直で親しみやすい彼自身のキャラクターをそのまま反映しています。オープンを記念して、9月12日（金）～9月18日（木）の間、対象の商品を33,000円（税込）以上お買い上げの方に、お会計時にさらに20%OFFとなるプロモーションを実施します。

■Armani（アルマーニ） ※移転リニューアルオープン

・オープン日：9月12日（金）

・店舗場所：110区

デザイナー、ジョルジオ・アルマーニは、80年代にアンコンストラクテッド・ジャケットによって

ファッション界に革命を起こしたことで広く知られ40年以上にわたって自身のブランドを磨きあげてきました。

現在みずからの名を冠したブランド、ジョルジオ アルマーニをはじめ、エンポリオ アルマーニや

アルマーニ エクスチェンジなど数々のブランドを手掛けており、自身のゆるぎない美学を発信し続けています。

■Tatras（タトラス） 期間限定ショップ

・出店期間：10月3日（金）～3月1日（日）予定

・店舗場所：2005区

2007年、日本人によりイタリア・ミラノで設立されたTATRASは、革新的で高品質なプロダクトを通じて、あらゆる日常のシーンに寄り添う洗練されたスタイルを提案します。

日本人の妥協を許さない精緻なものづくりと、イタリアの美意識が融合したコレクションは、都会的で洗練された大人のスタイルを体現しています。

■Lavenham（ラベンハム） 期間限定ショップ ※アウトレット九州初

・出店期間：10月初旬予定

・店舗場所：215区

1969年、ロンドンの北東部サフォークで創業した「Lavenham（ラベンハム）」。

現在も英国サフォークの自社工場で、高品質なキルティングウェアの生産を続けるファクトリーブランドです。メンズ・ウィメンズのアイテムをご用意しております。

【8月OPENの注目ブランド】

■MIZUNO（ミズノ） 期間限定ショップ

・出店期間：8月9日（土）～11月3日（月・祝）

・店舗場所：1235区

ミズノとして初めてのゴルフアイテムを中心としたアウトレットショップが、鳥栖プレミアム・アウトレットに期間限定でオープンしました。佐賀県内ではミズノ初の直営店舗になります。直営店舗ならではの限定商品、お買い得なアンダーウェアなどアウトレットならではの商品を多数ご用意しております。

■XLARGE/x-girl（エクストララージ／エックスガール）

・オープン：8月19日（火）

・店舗場所：1605区

XLARGEは「普段着ではなく、ファッションとして実用的なウェアを表現する」という視点のもと、カルチャーを融合することで独自のスタイルを確立。X-girlは『リアルガールズクロージング』をコンセプトにストリートシーンから様々な要素を取り込み、女の子のストリートスタイルを提案いたします。

＜鳥栖プレミアム・アウトレット リニューアル概要＞

開業から20年を経て、さらなる魅力度向上を目指し段階的なリニューアルを進めています。

唯一無二のお出掛け先として、鳥栖プレミアム・アウトレットを磨き上げ、新たな体験価値を創出してまいります。

●快適性の向上

2024年に、ゆったり過ごせる芝生エリアの新設やフードコートのテラス席改修を行いました。

●食の体験価値向上

2025年に入り、九州初出店を含む飲食店舗3店舗と、テラス席を完備したキオスク型カフェ2店舗を新規オープンし、お出かけ先での楽しみの1つである「食」の充実を図りました。今後も人気飲食店の出店を予定しています。

●非日常感の演出と地域連携

佐賀大学芸術デザイン学部および株式会社船場との協業で、リサイクル素材を使ったオリジナルアートタイルプランターの制作を行い、2025年4月に設置、産学・地域連携に取り組みました。

●お買い物体験価値向上

九州最大の店舗面積となった”Nike“が6月に移転リニューアルオープン、そして今回の海外ファッションブランドの拡充により、さらに満足度の高いショッピング体験をご提供いたします。

今後も注目のブランドのオープンを予定しています。

【鳥栖プレミアム・アウトレット 施設概要】

国内外の人気ブランド約 170 店舗が揃う九州を代表するショッピングリゾートです。アメリカ・カリフォルニア州南部の街並みをイメージし、そびえ立つヤシの木に、白壁や暖色系の屋根瓦、タイル模様が美しい施設で、一日中アウトレットショッピングをお楽しみいただけます。近隣には豊富な湯量を誇る温泉や、太宰府天満宮や吉野ヶ里遺跡など、観光も楽しめる魅力あふれるエリアです。

所在地：〒841-0005 佐賀県鳥栖市弥生が丘8-1

営業時間：10:00～20:00 ※季節等により変動あり

定休日：年1回（2月）

WEBサイト：https://www.premiumoutlets.co.jp/tosu/

