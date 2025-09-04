游仁信息科技（上海）有限公司

日本発スタートアップで中国を拠点に、データに基づくアナリティクス事業・CRM（会員管理システム）の開発・運営事業・ECサービスの運営事業などを提供するYoren（持株会社：New Designed by Tokyo Ltd.、事業拠点：上海、重慶、武漢、及び東京。以下、Yoren）では、設立時より中国のWechatミニプログラムを活用したCRMプログラムの開発・運営を行っており、実店舗などのオフライン接点と、ミニプログラム・EC・SNSといったオンライン接点を連携させたユーザー体験の設計を得意としています。



中国は、予約・買い物・飲食・移動・決済、など生活のあらゆる場面が「スマホ1つで完結する世界」です。オフラインとオンラインがシームレスに接続された顧客体験が社会に定着しています。Yorenは、日本市場においてもLINEミニアプリを活用することで、ユーザーの利便性、LTV向上・企業の業務効率化を支援してまいります。

＜Yorenが設計するLINEミニアプリ＞

LINEミニアプリを起点に、顧客のタッチポイントごとの体験（UI/UX）の最適化、顧客の会員体系への囲い込み、そしてデータ（First-party data）の活用によるCRM戦略までをYoren専門チームが一気通貫で支援します。

ブランドと顧客のエンゲージメントを高める

- LINEミニアプリを活用した会員プログラムの設計- 運用支援LINE公式アカウントとの連携とコミュニケーション戦略支援- LTV向上へ向けた各種施策の設計・運営（ポイント、ミッション、会員ランク、権益など）- 顧客属性や行動履歴に応じたパーソナライズ施策

顧客体験の最適な設計

- モバイルオーダー、事前予約、順番待ち、デジタル会員証など、顧客のタッチポイントをデジタル完結- 業種ごとに異なる運用課題をヒアリングし、業務フローに合わせたUI/UXを構築- 店舗運営とLINEをデータベース連携し、現場スタッフの業務負荷、サービスの質の向上

ビッグデータ分析及びコンサルティング

- 顧客データ（ファーストパーティデータ）をAIや機会学習を用いて分析、分析結果に基づくCRM戦略を立案- データの可視化～セグメント設計～施策立案～配信・効果検証までワンストップで支援- 顧客ごとの嗜好や来店傾向をAIで分析し、適切なタイミング・内容でのOne-to-Oneアプローチ

Yorenは、「文化と文化を繋ぎ、人と人が分かり合える社会を作る」というビジョンの実現に向けて、幅広く支援を行って参りました。LINEミニアプリを活用し、パートナー企業の事業課題の解決を目指して参ります。

＜会社概要＞

会社名：株式会社Yoren／游仁信息科技（上海）有限公司

代表者：金田修（代表取締役CEO）

事業本社所在地：上海市徐滙区中山西路1600号宏滙国際広場A座20F

日本支社所在地：東京都千代田区麹町2-5-1 半蔵門 PREX South 9F

社員数：198名（2025年6月末現在）

URL：https://www.yo-ren.com/jp/

事業内容：データに基づくアナリティクス事業、CRMシステムの開発・運営事業、ECサービスの運営事業

＜本件に関するお問い合わせ＞

会社名：株式会社Yoren

pr@yo-ren.com