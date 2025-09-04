こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
日本の自然素材にこだわり出来たてのおいしさと香りを楽しめる「ニュートロ(TM) フローズン 日本の恵み(＊1)」新発売
～海・大地・山の恵みを取り入れたニュートロ(TM) 初の国産冷凍ドッグフード(＊1)登場！～
マース ジャパン リミテッド（本社：東京都港区、社長：後藤 真一）は、高品質な自然素材(＊2)にこだわったペットフードブランド「ニュートロ(TM)」より、愛犬のための新たな食体験を提案する冷凍タイプのドッグフード「ニュートロ(TM) フローズン 日本の恵み(＊1)」を、9月8日より出荷開始し、全国のペット専門店やニュートロ(TM) ホームページ（http://www.nutro.jp/）で発売します。また、製品紹介サイトが本日9月4日から公開されます。（https://nutro.jp/pages/frozen-dogfood）
ニュートロ(TM) は、適切な栄養バランスと自然素材(＊2)の力で、体の内側から健康を維持し、ペットに健康で生き生きとした毎日を過ごしてもらいたいと考えています。日本のペットペアレンツ（飼い主）は、世界と比較しても愛犬の健康や食の安全に対する意識が非常に高いのが特徴であるため、日本のペットペアレンツと愛犬のニーズに応えるために、国産の厳選素材(＊1)(＊2)を使用した「ニュートロ(TM) フローズン 日本の恵み(＊1)」を日本市場向けに開発しました。
「ニュートロ(TM) フローズン 日本の恵み(＊1)」は、厳選された国産の自然素材(＊1)(＊2)を使用し、製造直後に冷凍することで素材本来の「香り」「食感」「栄養」「おいしさ」を閉じ込めた総合栄養食(＊5)の冷凍ドッグフードです。「海」、「大地」、「山」の恵みを楽しめるように、肉、魚、野菜などの国産の自然素材(＊1)(＊2)と品質にこだわり、総合栄養食(＊5)の基準を満たした「海 真鯛(＊3)」、「大地 はかた地どり(＊4)」、「山 鹿肉」の3種のラインアップを、成犬用・シニア犬用それぞれに展開します。おいしさと栄養バランスが両立した冷凍された製品を温めることで、食事の出来たてに近い自然素材(＊2)の香りが立ち、食が細く、食べムラのある愛犬の食欲もそそります。
冷凍ドッグフードは、ウエットフードと同程度の水分量を含むので愛犬の水分補給に役立つだけでなく、ドライフードと比較すると重量当たりのカロリーが低いため愛犬の体重管理にも有効です。パウチタイプで毎日の食事に使いやすい設計になっていることから、毎日の主食としてはもちろん、ドライフードにトッピングして愛犬の食事をアレンジするのにも最適です。
また、本日9月4日から製品紹介サイト（https://nutro.jp/pages/frozen-dogfood）を公開しています。
「海」、「大地」、「山」の成犬用の3種が1個ずつ入ったトライアルパックが、ニュートロ(TM) ホームページで9月8日から期間限定500円オフ＆送料無料で購入できるので、香り豊かな食事で愛犬が喜ぶ食体験を、この機会にぜひお試しください。
ニュートロ(TM)は、厳選した自然素材(＊2)にこだわり愛犬・愛猫の幸せと健康を考えたフードのラインアップを拡充することによって「ペットのためのより良い世界（A BETTER WORLD FOR PETS）」の実現を目指します。
＊1 国産食材を63～90%以上使用（大地：81%以上、海：63%以上、山：90%以上）
＊2 合成ビタミンなどの添加物を除くすべての原料に化学的合成物を使用しておりません。
＊3 国産真鯛を魚類原材料中37.5%使用、スケソウダラは米国産原料を使用
＊4 鶏肉中15%はかた地どり使用
＊5 総合栄養食とは、ペットフード公正取引協議会が定める愛猫の健康維持に必要な栄養素が全てバランスよく設計されたフードです。
製品特長
＜ニュートロ(TM) フローズン 日本の恵み(＊1)＞
・丁寧に食材を仕込んだ後に冷凍することで素材の香り・食感・栄養・おいしさをキープ
・日本の「海」「大地」「山」で育まれた「真鯛(＊3)」「はかた地どり(＊4)」「鹿肉」などの厳選した国産食材を63～90%以上使用
・主食としても使用できる総合栄養食(＊5)
・冷蔵庫での自然解凍・電子レンジ・湯煎で簡単に与えられる使いやすさ
製品概要
ニュートロ(TM)について
2026年に100周年を迎えるニュートロ(TM)は、厳選した自然素材(＊a)にこだわり、愛犬・愛猫の健康と幸せを考えたフードを提供することにこだわります。チキン・ラム・ダック・サーモンなどの肉・魚を第一主原料に使用し、抜群のおいしさを実現します。ニュートロ(TM)では、高品質な自然素材(＊a)を使用し、愛犬・愛猫のさまざまなニーズに応える「ニュートロ(TM) ナチュラル チョイス(TM)」(＊a)、厳選自然素材(＊a)のホリスティック・ブレンドで設計された、一つ上を行く「ニュートロ(TM) シュプレモ(TM)」、高タンパク(＊b)＆穀物フリー(＊c)で、愛犬・愛猫のルーツである「野生の食性」に着目した「ニュートロ(TM) ワイルド レシピ(TM)」など、数多くのラインアップを展開しています。ニュートロ(TM)のホームページは、http://www.nutro.jp/
＊a 合成ビタミンなどの添加物を除くすべての原料に化学的合成物を使用しておりません。
＊b 当社ナチュラル チョイス™製品より約21%～33%アップ。バラエティによりタンパク質の値は異なります。
＊c 原材料として穀物不使用
マース ジャパン リミテッドについて
マース ジャパン リミテッドは1975年に設立し、ペットフード事業とスナック菓子事業（スニッカーズ(R)やM&M’S(R)、BE-KIND(R)（ビーカインド(TM)など））を展開しています。ペットフード事業では、「ペットのためのより良い世界（A BETTER WORLD FOR PETS）」の実現を目指し、カルカン/ウィスカス(R)、シーザー(R)、シーバ(R)、プロマネージ(TM)、アイムス(TM)、ペディグリー(R)等のトップブランドや、ニュートロ(TM)、グリニーズ(TM)などの主にペット専門店で扱われているブランドを展開しています。ホームページは、http://www.marsjapan.co.jp
親会社のマース インコーポレイテッドは、世界70以上の国と地域で事業を展開。世界における年間総売上高は 約500億米ドルで、その製品は世界中で販売されています。総従業員数は約15万名。ホームページは、http://www.mars.com
本件に関するお問合わせ先
【お客様お問い合わせ先】
マース ジャパン お客様相談室
TEL：0120-207-006（土日祝日を除く9:30～16:00）
