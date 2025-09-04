こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
第13回全国高等学校ダンス部選手権（DCC）の放送が決定！番組ナビゲーターは2年連続で伊原六花！
毎年高校生ダンサーたちの熱い戦いが繰り広げられる『全国高等学校ダンス部選手権』（通称：ＤＣＣ）。ＤＣＣは、単にダンスの技術を競うのではなく、各チームが設定した“漢字二文字のテーマ”を、２分３０秒のパフォーマンスでいかに表現できるかを競う、ということが特徴的で、「技術力」「表現力」「独創性」が総合的に審査されます。
今年で１３回目を迎えたＤＣＣの決勝大会が、８月２９日(金)に開催されました。応募総数１８５チームの中から予選を勝ち抜いた３６チームが決勝大会に進出し、ハイレベルなパフォーマンスを披露しました。
ＡＢＣテレビでは、今年も決勝大会の模様を放送することが決定！番組ナビゲーターは、高校時代にＤＣＣへの出場経験がある伊原六花。２年連続でナビゲーターを務めます。
ダンスに懸ける高校生たちの情熱、そして舞台裏での汗や涙、仲間との絆が織りなす感動のドキュメンタリーをお届けします！
