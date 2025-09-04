日本FP協会（所在地：東京都港区、理事長 白根壽晴）は、毎年11月の第1土曜日を「FPの日」（今年は11月1日）とし、その前後の10月から11月に、当協会が認定するFP（ファイナンシャル・プランナー）のCFP・AFP認定者による「くらしとお金」についてのセミナーや相談会など、参加無料のイベントを全国各地で開催いたします。

本イベントは、地域の方々に「ファイナンシャル・プランニング」が生活していくうえで必要なリテラシーであると実感していただくことと、その専門家であるFPの存在を身近に感じてもらうことを目的に実施しています。日頃感じている「くらしとお金」に関する疑問や悩みについて、セミナーで学んだり、FPに直接相談したりすることができ、どなたでも気軽にご参加いただけるイベントです。21回目の開催となる今年も、全国47都道府県50支部で、無料セミナーと相談会を全55回開催します。「くらしとお金」についてのセミナーは地域の特性に応じてさまざまなテーマで開催しますが、人生100年時代に備えるべく「資産形成」や「ライフプラン」、「住まい」等をテーマとしたセミナーを開催予定です。

当協会は、人生100年時代に寄り添い、家計管理・生活設計のベースとなるキャッシュフロー表の作成などの体験を全国に広めていくことを目指し、多くの方のライフプランの実現を支援してまいります。

「FPの日」とは

日本FP協会は、1987年に任意団体として設立された創立月である11月の第1土曜日を、毎年 「FPの日」と定めています。2004年から「FPの日」の前後に、各地域のCFP・AFP認定者によるセミナーや相談会（参加無料）を開催しています。なお、各地で開催されるイベントは、当協会会員の所属する各都道府県の支部役員を中心にボランティアにより運営されています。

詳細はFPの日ページよりご確認いただけます。

FPの日ページ:https://www.jafp.or.jp/know/fp/fp_day/

FPの日開催概要

名 称：FPの日 （参加無料）

スローガン ：FPと考える インフレに勝つ家計戦略

開催日・会場：2025年10月1日～2025年11月30日（全国50支部、全55回）・全国のイベント会場等

主 催：NPO法人 日本FP協会

後 援：金融庁、消費者庁、金融経済教育推進機構（J-FLEC） 他

※災害や悪天候等の影響によっては中止及び内容を変更する場合がございます。