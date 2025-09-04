最新調査レポート「グローバル・リーダーシップ・フォーキャスト2025 HRインサイトレポート」公開

株式会社マネジメントサービスセンター

企業の人材戦略・育成を共に考える株式会社マネジメントサービスセンター（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：脇田幸子、以下「当社」）は、グローバル規模で実施された調査に基づき、人事部門が直面する課題と未来の示唆をまとめた「グローバル・リーダーシップ・フォーキャスト2025 HRインサイトレポート(https://www.msc-net.co.jp/report-glf2025hrinsightreport)」を公開いたしました。

■人事の真価が問われる今、未来をつくるリーダーシップへ

現状維持にとどまるか、変革を牽引するか――人事の立ち位置が、いま試されています。

本レポートは、グローバル・リーダーシップ・フォーキャスト調査の一環として、世界各国の人事担当者2,185名、リーダー10,796名の回答をもとに、後継者育成、成果の可視化、Z世代の離職、AIによる変革など、今日の人事部門が直面する最も重要かつ緊急性の高いリーダーシップ課題を明らかにしています。

人事の果たすべき役割が「受け身」から「戦略の推進役」へと進化する中、競争優位を生み出す”人事に求められる具体的な行動・指標・マインドセットを示します。

■調査から見えた主なポイント

- 人事の役割は“変革の担い手”へ戦略的な人事が競争優位を生み出す。先見型人事を持つ組織は、そうでない組織に比べて質の高いリーダーが33％多く、業績上位に入る確率が2倍- CHROの最重要課題は「後継者育成」75％の企業が社内昇進を重視する一方、即戦力となる後継者がいると答えた割合は、グローバルで20％、日本ではわずか4％- Z世代の離職リスクにどう備えるかZ世代の半数が質の低い上司を理由に退職を検討。自らリーダーになることを敬遠する確率も1.4倍高くなる- 成果の可視化には「行動変容」が鍵人事担当者の78％が、能力開発の成果指標として「行動変容」を最も重視

本レポートが、人事が果たすべき最も重要な役割、すなわち「明日の競争優位を築くこと」を実現するための一助となれば幸いです。

■株式会社マネジメントサービスセンターについて

マネジメントサービス センター（MSC）は、1966年の設立以来、お客様の経営戦略と人材戦略を踏まえたうえで、科学的な知見に基づく手法を活用し、新任リーダーから経営幹部までの採用、診断、行動変容の促進、育成を支援しています。

また、世界的なリーダーシップ・コンサルティング企業である米国DDI社との50年以上のパートナーシップを活かし、世界90カ国以上で多言語によるグローバル共通のサービスの提供が可能です。

