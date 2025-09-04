令和７年度 ＭＩＣＥ誘致に向けたクライアントイベントを開催！

東京都

東京都及び（公財）東京観光財団（以下「財団」という。）では、東京の魅力を国内外にアピールする機会であるとともに、高い経済波及効果が期待できるＭＩＣＥ(※)の誘致を積極的に推進しています。

この度、ＭＩＣＥのうち、企業等の会議や報奨・研修旅行の誘致・開催に携わる都内の事業者等の皆様を対象に、ベトナム（ハノイ市）において、現地の有力なプランナー等との商談やネットワーク構築が可能な「クライアントイベント」を開催します。ぜひご参加ください！

（※）ＭＩＣＥとは、Ｍ：Meeting（企業等の会議）、Ｉ：Incentive Travel（企業等の報奨・研修旅行）、

Ｃ：Convention （国際機関等が行う国際会議）、Ｅ：Exhibition/Event（展示会やイベント等）の総称です。

イベントの概要

１ 募集対象者

企業等の会議や報奨・研修旅行の誘致・開催に携わる都内の事業者等（宿泊事業者、ＤＭＣ*、

施設管理・運営事業者、イベント事業者、エリアマネジメント団体等）を１０者程度募集

*ＭＩＣＥに関わるプログラム、ツアー等を企画・提案し、サービスを提供する専門会社

２ イベント内容

財団と共同で海外都市を訪問し、現地の有力なミーティングプランナー等との商談が可能です。

３ 申込期限

令和７年１１月６日（木）正午まで

<昨年度の開催の様子>４ 申込方法等

下記ホームページをご確認ください。

また、応募要件や参加費用等の詳細については募集案内を必ずご確認ください。

なお、お申込が多数の場合は抽選となります。

https://jp.businesseventstokyo.org/news_event_calendar/news_press_releases/20250828-2_press-release.html

【問い合わせ先】

［事業全般について］

産業労働局観光部企画課 代表番号：03-5000-7317

［申込・実施内容等詳細について］

（公財）東京観光財団コンベンション事業部 電話：03-5579-2684