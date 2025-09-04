世界のサウンドバー市場：2031年までに7,150.9百万米ドルへ成長、CAGR3％で進化するホームエンターテインメントの未来
世界のサウンドバー市場は、2022年の5,480.63百万米ドルから2031年には7,150.9百万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2023～2031年）にかけて年平均成長率（CAGR）3％で拡大すると見込まれています。サウンドバーは、シンプルで洗練されたデザインながら、臨場感あふれる音響体験を提供するオーディオ機器として人気を集めており、ホームエンターテインメント市場における重要な製品群となっています。
サウンドバーの特徴とカテゴリー
サウンドバーは、一般的に「メディアバー」や「スピーカーバー」とも呼ばれる単一キャビネット型スピーカーで、ステレオの錯覚を生み出す設計が特徴です。主な構成要素にはステレオアナログ入出力、赤外線リモコン、ワイヤレス接続機能などが含まれ、さらに音質を最適化するための音声処理機能も搭載されています。
市場では以下の3つの主要カテゴリに分類されます。
サブウーファー付きサウンドバー：重低音を強化し、映画館のような体験を実現。
オールインワン型サウンドバー：省スペースかつ手軽さを追求。
シネマティックサウンドバー：本格的なサラウンドを提供し、ホームシアター市場で高い需要。
成長を支える市場ドライバー
市場拡大の背景にはいくつかの要因があります。第一に、家庭での映画・音楽視聴やゲーム体験の高度化が求められている点です。ストリーミングサービスの普及に伴い、高品質のオーディオ機器へのニーズが増加しています。第二に、ワイヤレス接続やスマート機能の進化が、ユーザーに利便性をもたらしている点が挙げられます。BluetoothやWi-Fi接続に対応することで、複数のデバイス間でのシームレスな利用が可能となり、幅広い消費者層に受け入れられています。
技術革新と市場の進化
サウンドバー市場は、テクノロジーの進化によって新たな段階へ進んでいます。特にAI音声アシスタントの統合は注目される動きであり、音声コマンドによる操作やスマートホームとの連携が進んでいます。また、没入型サウンド技術（Dolby AtmosやDTS:Xなど）の搭載が普及することで、よりリアルな3Dサウンド体験が家庭で実現可能になっています。これにより、従来のステレオシステムを超える付加価値が提供され、消費者の購買意欲を高めています。
市場の課題と制約要因
一方で、市場拡大にはいくつかの課題も存在します。例えば、高品質な製品の価格が依然として高額である点は、価格感度の高い消費者層にとって障壁となっています。また、テレビやオーディオシステムに標準搭載されるスピーカー機能の進化は、サウンドバーとの競合要因となり得ます。さらに、一部の市場では消費者のオーディオ機器に対する認知度や理解が十分でなく、普及の遅れにつながる可能性も指摘されています。
主要な企業:
● Bose Corporation
● Edifier
● Harman International Industries
● LG Electronics
● Panasonic Corporation
● Polk Audio
