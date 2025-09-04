AGCテクノグラスが、現場DXサービス「KANNA」を導入

株式会社アルダグラム

株式会社アルダグラム（本社：東京都港区、代表取締役：長濱 光、以下、アルダグラム）は、現場DXサービス「KANNA（カンナ）」が特殊ガラスの製造・開発を行うAGCテクノグラス株式会社（本社：静岡県榛原郡吉田町、代表取締役社長：山川 博、以下、AGCテクノグラス）に導入されたことをお知らせします。

KANNAの活用により、施設グループが管理する工事の8割でペーパーレス化を達成したほか、これまで毎月最大2週間を要していた管理業務の工数を9割削減するなど、業務の大幅な効率化を実現しています。

課題と導入理由

【課題】AGCテクノグラスは前身となる岩城硝子の創業より140年以上の歴史を持つ、日本初（※）の民間ガラス製造会社として、エレクトロニクスやライフサイエンスなど最先端分野を支えてきました。設備技術部・施設グループでは、東京ドーム約5個分におよぶ敷地内で、他部門を含め年間最大700件にのぼる工事を管理しています。

従来、協力会社から受領する工事書類はすべて紙で運用され、膨大な量のファイリングと保管場所に苦慮していました。また、サーバー上の写真や図面は担当者ごとに保管方法が異なり、ルールが機能しておらず、情報の属人化が課題でした。さらに、Excelを使った予実管理では、シート作成と共有に非常に手間がかかっていました。

【導入理由】こうした背景のもと、2024年の部署目標である「工事書類の完全電子化」を実現すべく解決策を模索。使い慣れたExcel帳票をそのままのレイアウトでデジタル化できる「KANNAレポート」と、手書きサインにも対応できる手書き入力機能が、協力会社にも利用しやすいと判断し、KANNA導入に至りました。

導入後の効果

KANNAの導入後、施設グループが管理する工事の8割がペーパーレス化されました。これまで毎月最大2週間を要していたExcelでの予実管理業務は工数が9割削減され、情報共有のための月例会議も大幅に短縮されています。これにより、担当者はより付加価値の高い業務に集中できるようになりました。また、使い慣れたExcel帳票をそのままのレイアウトで利用できる「KANNAレポート」は、協力会社の業務効率化にも直結。報告書の作成・提出がスマートフォンで完結するため、「作業が非常に楽になり、提出までの時間が短縮した」という声も寄せられています。

AGCテクノグラス株式会社 設備技術部 施設グループ 森下賢悟様 コメント

KANNAの導入により、長年の課題であった紙の書類管理から解放され、業務が圧倒的に楽になりました。協力会社からも「すごく楽になった」と好評です。使い慣れたExcelの様式をそのまま使えるKANNAレポートのおかげで、新しいツールへの抵抗感があった方でもスムーズに移行できています。今後は「楽で・漏れなし・スマート工事」という部署のスローガンの実現に向け、他部門への横展開も進め、会社全体の生産性向上に貢献していきたいです。

（※）AGCテクノグラスホームページより https://www.atgc.co.jp/company/

■現場DXサービス「KANNA」について

「KANNA（カンナ）」は、世界中のノンデスクワーク業界における現場の生産性向上を実現する「現場DXサービス」です。事務作業や移動時間、コミュニケーションの手間をカンナのように削り、作業の生産性を最大化します。Appストアでのアプリ評価は「4.3点」（5点満点）。ITツールに不慣れな方にもシンプルで使いやすい設計が特徴です。現場DXサービス「KANNA」は、世界中の現場を支えるプロジェクト管理アプリ「KANNAプロジェクト」、ペーパーレス化を推進するデジタル帳票アプリ「KANNAレポート」の2つのサービスを展開。

【KANNAプロジェクト】https://lp.kanna4u.com/

【KANNAレポート】https://lp.kanna4u.com/report/ ※2024年9月特許取得

株式会社アルダグラム

テクノロジーの力で、世界中のノンデスクワーク業界の生産性向上に取り組み、現場DXサービス「KANNA」を提供しています。2020年7月、プロジェクト管理アプリ「KANNAプロジェクト」をリリース。2022年5月に株式会社MonotaROと資本業務提携。2023年5月、パナソニック株式会社と資本提携を締結。「KANNA」は、国内外で70,000社が利用（2025年6月現在）。日本のみならず海外にも展開しており、東南アジア・欧米・インドなど世界100カ国以上に展開。日本語版に加え、英語版・タイ語版・スペイン語版・ベトナム語版・インドネシア語版の多言語対応をしています。また、2023年11月にはKANNAシリーズ第2弾としてデジタル帳票アプリ「KANNAレポート」の提供を開始。



【社名】株式会社アルダグラム

【所在地】東京都港区虎ノ門2-2-1 住友不動産虎ノ門タワー 26階

【海外拠点】バンコク（タイ）、ジャカルタ（インドネシア）

【代表者】長濱 光

【設立】2019年5月8日

【事業内容】ノンデスクワーク業界の生産性向上を実現するサービスの開発・提供

【URL】（日本語・英語・タイ語）https://aldagram.com/