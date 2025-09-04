【11/30(日)まで】～秋の味覚をゾーナイタリアで味わう～“実りの秋”を贅沢に楽しめる、厳選食材を使用したシーズン限定ピッツァ・パスタが新登場！

本格イタリアンレストラン「Zona ITALIA（ゾーナイタリア）」各店から、秋限定のピッツァ・パスタメニューが新登場！


秋刀魚やサツマイモなど、実りの秋を存分に楽しめるシェフこだわりの限定メニューは11/30(日)まで提供予定です。



食欲の秋。旬の食材をふんだんに使用した今だけのメニューを、この機会にぜひお近くの店舗でお楽しみください。



■秋限定パスタ　【 11/30(日)まで 】



●ポルケッタと牛蒡のパスタ


イタリアの伝統料理「ポルケッタ」と「牛蒡（ごぼう）」の風味が相性抜群のパスタ。ポルケッタのハーブの香りをお楽しみください。


ほどよく感じられる七味が、全体のアクセントになっています。







●ポルチーニとイカのイカ墨パスタ


イカとポルチーニ茸の香ばしさのマリアージュが楽しめる絶品パスタ。食材それぞれの旨味をイカ墨でまとめて仕上げました。







●秋刀魚と春菊のプッタネスカ
旬の秋刀魚の美味しさをダイレクトに楽しめるシンプルなパスタです。春菊のほどよい苦さがアクセントになっています。







■秋限定ピッツァ　【 11/30(日)まで 】


●ポルチーニのピッツァ


モッツァレラチーズと、濃厚な香りと旨味が特徴のポルチーニ茸をふんだんに使用した秋らしいピッツァ。







●戻りカツオとミョウガのマリナーラ


戻りカツオの旨みとニンニク、オレガノの風味が絶妙に調和したピッツァ。 仕上げに添えたミョウガが爽やかなアクセントとなり、ピッツァの味わいを引き締めます。







●サツマイモのピッツァ


秋といえば食べたくなる「焼き芋」をピッツァにしました。 燻製の効いたモッツァレラとハーブの香るサルシッチャで、焼き芋の濃厚な甘みとのバランスをとったピッツァです。






■提供店舗紹介

愛グループが運営するイタリアンレストラン「ゾーナイタリア」は、洗練された空間でこだわりの本格料理を提供しています。


自家製のフレッシュチーズを贅沢に使用し、石窯で焼き上げたピッツァや、旬の食材や新鮮な魚をシェフの技で最大限に引き立てた料理をご用意。


結婚式場併設のレストランならではの上質なサービスとおもてなしでお客様をお迎えいたします。親しい方との素敵なひとときを、ぜひお楽しみください。




《提供店舗一覧》


■ZonaITALIA OKAYAMA（ゾーナイタリア 岡山）
〒700-0011 岡山市北区学南町1丁目3-2（リーセントカルチャーホテル1階）


公式サイト：https://aigroup-restaurant.com/zonaitalia-okayama.html



■ZonaITALIA FUKUYAMA（ゾーナイタリア 福山）


〒720-0067 広島県福山市西町2丁目7-1（St. ヴァレンタイン福山施設内）


公式サイト：https://aigroup-restaurant.com/zonaitalia-fukuyama.html



■ ZonaITALIA SIHMONOSEKI（ゾーナイタリア 下関）


〒750-0025 山口県下関市竹崎町4丁目2-22（ノートルダム下関2階）


公式サイト：https://aigroup-restaurant.com/zonaitalia-shimonoseki.html



■ZonaITALIA MORIOKA（ゾーナイタリア 盛岡市）
〒020-0122 岩手県盛岡市みたけ5丁目3-37


公式サイト：https://aigroup-restaurant.com/zonaitalia-morioka.html






この記事に関するお問い合わせ先


愛グループ（株）日本セレモニー


TEL：083-283-0088（代表）


Email：webmaster@aigroup.co.jp　


公式サイト：https://www.aigroup.co.jp/