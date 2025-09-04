山口県の総合セキュリティ企業・CGSコーポレーション、「AI社長」導入で社員育成と理念浸透を強化

株式会社THA



株式会社THA(https://tha-inc.com/)（本社：東京都新宿区、代表取締役：西山朝子）は、山口県岩国市に本社を構える株式会社CGSコーポレーション(https://cgs1.co.jp/)（代表取締役社長：豊島貴子）に、「AI社長(https://ai-syacho.com/)」を導入し、豊島社長の哲学や価値観を反映したCGSコーポレーション様専用の「AI kiki社長」を開発・提供したことをお知らせいたします。

概要

株式会社CGSコーポレーション（以下、同社）は、警備業務をはじめ、商品開発やシステム開発、コンサルティング業務などを手掛ける総合警備会社です。経営理念「技術と創造力で社会に貢献する」のもと、地域の安心・安全をご提供しています。今回導入する「AI kiki社長」は、この理念と同社の価値観を基盤に、管理職候補の育成と、社員の自走力向上を目的としています。さらに、豊島社長が持つ”温かさと厳しさを兼ね備えた指導哲学”をAIに学習させることで、社員がいつでも気軽に相談でき、一貫した判断基準のもと成長できる体制づくりを目指しています。

株式会社CGSコーポレーションについて

同社は、企業理念「技術と創造力で社会に貢献する」のもと、山口県岩国市に拠点を置く総合警備会社です。主力事業は、交通誘導警備、雑踏警備、機械警備（企業向けセキュリティ・ホームセキュリティ）、施設警備（公共施設・商業施設）であり、さらに警備システムや商品開発、警備の知識・ノウハウを活かしたコンサルティングまで手がける、高い技術力を誇る企業です。

同社は、以下の3つの経営方針を掲げています。

- 質の高い一流企業を目指す- トータルセキュリティ産業としての拡大・成長を図る- 人の温かみのあるサービスを提供する

また、2025年度事業方針「Do Your Best!（最善を尽くす）」のもと、「昨日より今日、今日より明日、より良い会社にしたい」という想いで、日々精進しています。

AI社長導入の背景・目的

同社では、事業拡大に伴い社長と社員の直接的なやり取りが減少し、「社長ならどう考えるか」「今どのようなお考えか」といった社長との距離感に課題を抱えていました。特に、責任ある警備現場では、会社方針の確認や判断に迷った際の相談先、迅速かつ適切な現場判断が求められるため、安心して自信を持って業務に取り組める環境整備が急務となっていました。

また、社員がキャリアや将来のビジョンについて気軽に相談できる場を整えるとともに、豊島社長が培ってきた“温かさと厳しさを兼ね備えた指導哲学”を組織全体で共有・継承する仕組みづくりも求められていました。

これらを踏まえ、株式会社THAが提供する「AI社長」の導入により、以下の効果を期待しています。

・管理職候補の育成強化と判断力向上

豊島社長の判断基準や思考プロセスをAIが共有することで、管理職として果たすべき優先順位や選択の方法について具体的なアドバイスを提供します。知識の一元化と社員の自主的な意思決定力を強化します。

・ 社長との距離感の解消と理念浸透

24時間いつでも相談できる環境を提供し、「社長ならどう考えるか」という疑問に対して、企業理念と豊島社長の価値観に基づいた一貫した回答を実現します。

・キャリア相談と成長支援の充実

社員が抱える理想とのギャップに寄り添い、個々のキャリア形成や将来のビジョンについて、長期視点での成長をサポートします。

・現場判断の迅速化と品質向上

お客様対応や現場での判断に迷った際に、会社方針に沿った適切な方向性を即座に確認でき、サービス品質の向上と社員の安心感を両立します。

AI社長とは

・企業理念を生きた判断基準に変換 - 過去の模倣ではなく、企業が目指す理想の姿を体現し、抽象的な企業理念を日々の業務における具体的な判断基準として機能させます。



・二層構造による会社らしい回答 - RAG技術による社内知識の検索・活用と、徹底的なヒアリングで言語化された企業の価値観を統合し、その会社にしかできない深みのある回答を実現。

・24時間対応のバーチャル相談窓口 - 社員は慣れ親しんだコミュニケーションツールから、まるで理想的な上司に相談するように気軽に質問でき、企業理念に基づいた具体的なアドバイスを受けられます。

・中小企業の持続的成長を支援 - 単なる業務効率化を超え、社員の働きがいや心の支えとしても機能し、企業独自の競争優位性を保ちながら持続的成長を支援する「理念を生きた判断基準に変える」AIパートナーです。

導入されたAI社長「AI kiki社長」の特徴

会話例（イメージ）

代表者コメント

- 豊島社長の「技術と創造力で社会に貢献する」理念と価値観を反映- 警備業界の現場で直面する判断の悩みに、理念と実践の両軸から助言- 管理職候補・現場リーダー・一般社員の成長とキャリア形成をサポート- 豊島社長特有の温かさと厳しさを併せ持つ指導スタイルを再現- 質問を返して相手の状況を詳しく聞く姿勢で、一人ひとりに寄り添った対話を実現- 10年・20年先を見据えた長期視点での判断軸で、社員の持続的成長を後押し株式会社CGSコーポレーション 代表取締役社長 豊島 貴子 コメント

私たちCGSコーポレーションは、「技術と創造力で社会に貢献する」という理念のもと、地域の安全を守る使命を担っています。しかし、事業が拡大する中で、社員一人ひとりとの距離が遠くなり、私の想いや判断基準を直接伝える機会が減ってしまったことに課題を感じていました。 今回導入した『AI kiki社長』は、私が大切にしている「社員が宝物、会社が宝箱」という価値観を体現し、24時間いつでも社員の相談に乗ってくれる存在です。

特に管理職を目指す若手社員や、真面目であるがゆえに理想とのギャップに悩む社員にとって、心の支えとなることを願っています。

今までやったことがないこと、聞いたことないことにふれて、一歩踏み出すことが大事。AI kiki社長とともに、社員の皆さんの挑戦と成長を全力でサポートし、昨日より今日、今日より明日いい会社を目指してまいります。

株式会社THA 代表取締役 西山 朝子 コメント

豊島社長の深い社員への温かい想いと、警備業界で培われた責任感の強さに深く感銘を受けました。社員の皆様が安心して相談でき、成長していける環境づくりのお手伝いをさせていただけたことを光栄に思います。警備という社会の安全を支える重要な現場で働く皆様にとって、AI kiki社長が心の拠り所となり、CGSコーポレーション様のさらなる発展と社員の皆様の幸せな成長を支援できれば幸いです。

【株式会社CGSコーポレーションについて】

住所：山口県岩国市麻里布町3-14-14

代表取締役社長：豊島貴子

事業内容：交通誘導警備・雑踏警備・機械警備・施設警備・商品開発・システム開発・コンサルティング

Webサイト：https://cgs1.co.jp/

【株式会社THAについて】

株式会社THAは、「日本を支える勇者たちに最強の強化魔法を」のビジョンのもと、AI技術を中心にさまざまなIT・クリエイティブ技術を提供し、企業の業績向上を支援しています。2023年8月のサービス提供開始以来、豊富な導入実績とノウハウを蓄積しています。

AI社長サービスページ：https://ai-syacho.com/

お問い合わせ先：株式会社THA 広報部

Email: info@tha-inc.com

URL: https://tha-inc.com/

サービスの詳細や利用を検討されている企業は、上記の連絡先までお問い合わせください