【しゃぶしゃぶ温野菜】敬老の日は、ありがとうを囲む“しゃぶしゃぶ時間”～60歳以上のお客様は食べ放題が「平日半額 / 休日1,000円引き」～

しゃぶしゃぶ温野菜は2000年3月、それまでの「値段が高い」「敷居が高い」と言ったイメージをくつがえし、気軽にしゃぶしゃぶを楽しめるお店として東京・経堂にオープン、現在は国内外に約240店舗を展開しております。上質なお肉はもちろん、こだわりの国産野菜をはじめとする豊富なメニューが幅広い世代に受け入れられ、しゃぶしゃぶのみならず「すき焼き」「黒毛和牛」など、1回のお食事で日本の食の魅力を存分に味わえるため、訪日外国人のお客様にも数多くご利用いただいております。