【しゃぶしゃぶ温野菜】敬老の日は、ありがとうを囲む“しゃぶしゃぶ時間”～60歳以上のお客様は食べ放題が「平日半額 / 休日1,000円引き」～
実施期間： 2025/9/8(月)～2025/9/30(火)
コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開するしゃぶしゃぶ温野菜では、2025年9月8日(月)から9月30日(火)まで、しゃぶしゃぶ温野菜公式アプリ会員限定で「敬老の日キャンペーン」を実施いたします。
敬老の日に、日ごろの感謝を伝えるあたたかなひとときを。
本キャンペーンでは、60歳以上のお客様を対象に、食べ放題コースが平日は正規料金1名につき1名が「半額」、土日祝は60歳以上のお客様全員が「1,000円引き」になります。世代を超えて集うご家族やご友人とともに、心やすらぐ“しゃぶしゃぶ時間”をお楽しみください。
『敬老の日キャンペーン』概要
■実施期間： 2025/9/8(月)～2025/9/30(火)
■対象商品：下記の食べ放題メニューが対象
「三元豚コース」「温野菜コース」「たんしゃぶ・厳選牛コース」「期間限定 極み鴨しゃぶコース」
※黒毛和牛・霜降和牛コースは対象外
■利用条件
「平日半額」は正規料金1名に対して60歳以上のお客様1名が割引対象
「休日1000円引き」は60歳以上のお客様全員が対象
※しゃぶしゃぶ温野菜公式アプリ会員限定のクーポンです。お会計時にアプリの「クーポン画面」をご提示ください。※その他クーポン券・優待サービスとの併用はできません。ただし、併用可の記載のあるクーポンは除きます。※クーポンのご利用条件詳細は、しゃぶしゃぶ温野菜公式アプリのクーポン画面をご確認ください。
▼詳しくはこちら
https://www.onyasai.com/lp/202509_swcp/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202509_sw_cp
期間限定で開催する秋冬フェアでは、昨秋約16万食を販売した、九条ねぎや柚子胡椒と楽しむ人気の『鴨しゃぶ』に加え、「たまり醤油と黒糖のすき焼きだし」に鴨肉の旨みと香ばしい焦がし玉ねぎを溶け込ませた新作『鴨すき』が登場。お好みで卵に黒煎り七味を加えることで、風味豊かな大人の味わいとなります。こだわりのおだしや季節野菜、薬味とともに、しゃぶしゃぶとすき焼きの両方で鴨を楽しめる、温野菜ならではの“秋の鴨三昧”で心も体も温まるひとときをお届けします。
『極み 鴨しゃぶ』商品概要
■商品名 ：特製だしで楽しむ 鴨すき／
九条ねぎと楽しむ 鴨しゃぶ
■販売開始日 ：2025年9月3日（水）～
■食べ放題：4,378円（税込）～
小学生未満「無料」/ 小学生「半額」/60歳以上「500円引き」
▼詳しくはこちら
https://www.onyasai.com/lp/2025autumn_kamo/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202509_kamo_cp
こだわりポイント
•だし：「特製鴨すきだし」黒糖とたまり醤油を使用した「すき焼きだし」に、焦がし玉ねぎで旨味と甘味を加え、さらに鴨脂を入れることでコク深く仕上げました。
•薬味：溶いた卵に「黒煎り七味」を加えることで、ピリッと効いた山椒がアクセントの大人な味変を。
•野菜：季節限定の「春菊」は、“香り”と“ほろ苦さ”がクセになる美味しさです。他にも、「肉厚椎茸」「味えのき」「完熟舞茸」など、すき焼きと相性の良い国産野菜を豊富に取り揃えています。
•〆 ：鴨肉の脂と旨み、野菜から出た甘みがたっぷりのおだしで煮込んだ「鴨すきうどん」がおすすめ。
こだわりポイント
•だし：鴨しゃぶのために生まれた「初代極みだし」は、手火山式本枯節、鰹、昆布、椎茸と2種の魚介だしを合わせた深みのある味わいです。
•薬味：「柚子胡椒」の柚子の爽やかな香りと唐辛子のピリッとした辛味が旨みを引き立てます。
•野菜：季節限定の「旬の葱盛り」は、おだしの味が絡みやすい“しゃぶしゃぶ専用カット”の九条ねぎと洒落ねぎを使用しているため、お肉で巻いて食べると美味しくお召し上がりいただけます。
•〆 ：鴨肉の旨みがたっぷり染み出たおだしには、平手打ちの麺「きしめん」がおすすめです。
しゃぶしゃぶ温野菜は創業25周年
▼25周年特設サイトはこちら
https://www.onyasai.com/lp/202504_25th_anniversary/?utm_source=hp&utm_medium=hp-banner&utm_campaign=202504_25th_CP
【会社概要】
株式会社レインズインターナショナル
代表取締役社長：澄川 浩太
しゃぶしゃぶ温野菜、牛角、居酒家 土間土間、とんかつ神楽坂さくら等の飲食店を展開
本件に関するお問合わせ先
【取材・掲載に関するお問い合わせ】
株式会社レインズインターナショナル
広報担当 一柳
E-mail：pr@reins.co.jp
TEL：045-224-7200
- 期間限定「極み 鴨しゃぶ」のご紹介-
期間限定:選べるおだし① ～特製だしで楽しむ「鴨すき」～
期間限定:選べるおだし② ～九条ねぎと味わう「鴨しゃぶ」～
しゃぶしゃぶ温野菜は創業25周年
しゃぶしゃぶ温野菜は2000年3月、それまでの「値段が高い」「敷居が高い」と言ったイメージをくつがえし、気軽にしゃぶしゃぶを楽しめるお店として東京・経堂にオープン、現在は国内外に約240店舗を展開しております。上質なお肉はもちろん、こだわりの国産野菜をはじめとする豊富なメニューが幅広い世代に受け入れられ、しゃぶしゃぶのみならず「すき焼き」「黒毛和牛」など、1回のお食事で日本の食の魅力を存分に味わえるため、訪日外国人のお客様にも数多くご利用いただいております。
【会社概要】
本件に関するお問合わせ先
