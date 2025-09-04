世界のお茶専門店 『LUPICIA（ルピシア）』との共同企画 アニメ『黒執事 -緑の魔女編-』 フレーバードティー ～オリジナルブレンドティー 「人狼の森に誘われて」～ 販売のお知らせ
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、世界のお茶専門店「LUPICIA（ルピシア）※1」（所在地：北海道虻田郡ニセコ町、代表取締役社長：水口博喜）』と共同企画した、アニメ『黒執事 -緑の魔女編-※2』フレーバードティーを販売致します。
アニメ『黒執事 -緑の魔女編-』オリジナルブレンドティー『人狼の森に誘われて』は、「緑の魔女編」の舞台となる、足を踏み入れただけで呪い殺されるという?人狼（ヴェアヴォルフ）の森?の怪しげな雰囲気をイメージし、緑と紫の葡萄の香りを紅茶にブレンド。緑色の金平糖と、濃い紫色のブルーマロウでお茶を飾りました。「緑の魔女編」に登場する9キャラクターをイメージした全9種類のオリジナルラベルとなっており、1缶30g入りとなっております。
通販サイト「ONKYO DIRECT」及び、秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE -Lifestyle-（音アニ2号店）」にて、明日9月5日（金）11:00より販売開始致します。
※1 『LUPICIA（ルピシア）』
お茶にはたくさんの魅力があります。香りや味わいはもちろんのこと、安らぎの時間、あたたかな団らんなど、一杯のカップにはちいさな幸福がたくさん詰まっています。
「お茶の多彩な魅力を、大勢の人に伝えたい。」その思いで世界中のおいしいお茶をお届けしてきました。身近な存在でありながら、その背後には実に豊かで奥深い世界が広がっているお茶。ルピシアはその世界の水先案内人をつとめます。さあ、皆さんもお茶をめぐる楽しい冒険に出発しませんか？
■公式HP：https://www.lupicia.com/
■公式X（@LUPICIA_jp）：https://x.com/LUPICIA_jp
※2 アニメ『黒執事 -緑の魔女編-』 INTRODUCTION
全世界シリーズ累計3,600万部を超え、その美しく緻密に描かれた世界観と多彩なキャラクターで世界中のファンを魅了し続ける『黒執事』。今アニメシリーズでは、監督に『３月のライオン』で繊細な世界観を映像に落とし込んだ岡田堅二朗、シリーズ構成に『黒執事』１作目から脚本を執筆してきた吉野弘幸、キャラクターデザインは『ホリミヤ』で総作画監督を務める清水祐実、音楽は『Fate/Grand Order -絶対魔獣戦線バビロニア-』の川粼龍、制作会社は『ホリミヤ』『SPY×FAMILY』を手掛けるCloverWorksが担当。実力派スタッフが映像を彩ります。
■アニメ『黒執事 -緑の魔女編-』公式サイト：https://www.kuroshitsuji.tv/emeraldwitch/
■公式X（@Kuroshitsuji_pr）：https://x.com/kuroshitsuji_pr
■オリジナルブレンドティー 『人狼の森に誘われて』
「緑の魔女編」の舞台となる、足を踏み入れただけで呪い殺されるという?人狼（ヴェアヴォルフ）の森?の怪しげな雰囲気をイメージし、緑と紫の葡萄の香りを紅茶にブレンド。緑色の金平糖と、濃い紫色のブルーマロウでお茶を飾りました。
※おいしい入れ方の目安（カップ1杯150ml）茶葉2.5～3g 熱湯2.5～3分
【販売詳細】
■通販サイト 「ONKYO DIRECT」
https://onkyodirect.jp/shop/pages/BB_Tea.aspx
※通販サイト 「ONKYO DIRECT」 では別途送料が発生いたします。
■秋葉原店舗 「ONKYO DIRECT ANIME STORE -Lifestyle-（音アニ2号店）」
https://onkyoanime-lifestyle.com/info/6350502
■販売開始：2025年9月5日（金）11：00
■種類：全9種類（ラベルのみ／内容物統一）
■販売価格：各種1,944円（税込）
■発売元：オンキヨー株式会社
■製造者：株式会社ルピシア（茶葉・缶のみ）
※販売期間については状況により、予告なく期間を変更する場合がございますので、予めご了承ください。
※販売中、予定本数に到達次第、販売終了を予定しております。
