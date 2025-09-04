RISC-V誕生15周年記念マグカップ デザイン公開のお知らせ
当実行委員会は、2025年8月19日に「RISC-V誕生15周年記念マグカップ制作・進呈」のお知らせを発表いたしました。
このたび、その 記念マグカップのデザインが完成しましたので、ここに公開いたします。
2025年9月4日
RISC-V Day Tokyo 実行委員会
記念マグカップのデザインが完成
本マグカップは、RISC-Vプロジェクトの理念を象徴するデザインを採用し、早期申込者への数量限定特典として進呈する予定です。
RISC-V誕生から15年
RISC-Vは2010年5月18日、カリフォルニア大学バークレー校にてスタートしました。
以来、「自由でオープンなISA」という理念のもと、教育研究から産業界へと広がりを見せ、2025年には世界中で多様な製品やプロジェクトに採用されるまでに成長しました。
今回の記念デザインについて
本マグカップは、RISC-Vプロジェクトの理念を象徴する特別デザインを採用した、15周年記念の限定アイテムです。
RISC-V Day Tokyo 2025 Autumnの早期申込者への特典としてご用意しており、残りわずかとなっております。
今回限りの記念品ですので、この機会をぜひお見逃しなく。
RISC-V Day Tokyo 2025 Autumn関連ウェブサイト
参加登録： https://riscv-day-2025-autumn.peatix.com/view
RISC-V 協会公式サイト： https://riscv.or.jp
プログラム情報（過去のプログラム含む）： https://riscv.or.jp
英語版ページ： https://riscv.or.jp/en/autumn-2025/
日本語版ページ： https://riscv.or.jp/risc-v-tokyo-2025-autumn/
Facebook： https://www.facebook.com/riscv.a/
Twitter（X）： https://twitter.com/riscv_a
RISC-V Day Tokyo 2025 Autumn開催概要
イベント名：RISC-V Day Tokyo 2025 Autumn
プログラム：カンファレンス、展示ブース、学術発表、ポスター発表 など
開催日時：2025年12月4日（木） 9:00～18:00 （日本標準時 JST, UTC+9）
会場：東京大学 伊藤国際学術研究センター（予定）
後援・支援：一般社団法人 RISC-V協会（非営利）
企画・運営管理： SHコンサルティング株式会社
会場住所：〒113-0033 東京都文京区本郷7-3-1
