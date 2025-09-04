【訂正とお詫び】 不動産投資のベルテックス 東武スカイツリーライン「五反野」駅徒歩圏内に新築マンション『VERXEED（ベルシード）五反野II』竣工
2025年９月２日（火）10時に配信したプレスリリースの内容に一部誤りがございました。訂正した内容を再度配信させていただくとともに、関係者各位の皆様には深くお詫び申し上げます。
◆訂正内容◆
《対象プレスリリース》
■2025月9月２日（火）10時配信のプレスリリース
不動産投資のベルテックス 東武スカイツリーライン「五反野」駅徒歩圏内に新築マンション『VERXEED（ベルシード）五反野II』竣工
※訂正内容※ 駅徒歩分数について
（誤）交通：東武スカイツリーライン「五反野」駅 徒歩約８分
（正）交通：東武スカイツリーライン「五反野」駅 徒歩約６分
※以下、正しい内容のプレスリリースとなります。
----------------------------------------------------------------
不動産投資のベルテックス
東武スカイツリーライン「五反野」駅徒歩圏内に
新築マンション『VERXEED（ベルシード）五反野II』竣工
----------------------------------------------------------------
株式会社ベルテックス（所在地：東京都新宿区、代表取締役：梶尾 祐司）は、2025年８月に新築分譲マンション『VERXEED（ベルシード）五反野II』（東京都足立区）を竣工いたしました。
本物件は、東武スカイツリーライン「五反野」駅から徒歩約6分の好立地に位置し、都心へのアクセスに優れた利便性と、落ち着いた住環境を兼ね備えたエリアに誕生しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328844&id=bodyimage1】
◆五反野エリアについて◆
五反野エリアは、都心へのアクセスの良さと、下町情緒の残る穏やかな住環境が魅力です。近年は若年層の流入も進み、賃貸需要が安定している地域です。今後も資産価値の維持・向上が期待されるエリアとして注目されています。
足立区の公示地価は2015年からの10年間で約７万８千円の上昇を記録し、総人口数は10年間で約１万８千人の上昇を記録しました。この継続的な地価上昇と人口増加による、今後の動向に注目が集まります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328844&id=bodyimage2】
◆べルシード五反野IIの概要◆
『VERXEED（ベルシード）五反野II』は、徒歩10分圏内に東部スカイツリーライン五反野駅があり、東京メトロ日比谷線、半蔵門線、東急田園都市線と相互直通運転が実施されており、銀座や六本木といった大都市まで直通運転を利用した電車移動が可能です。駅付近には商店街やスーパー、ドラッグストアなど生活に必要な商店も揃い、利便性に事欠かない街となっています。
ベルシード五反野近くに鎮座する西之宮稲荷神社では例年9月に例祭が行われ、お神輿や神楽舞の奉納で賑わいを見せています。
物件名：VERXEED五反野II（ベルシード五反野II）
所在地：東京都足立区中央本町二丁目
交通：東武スカイツリーライン「五反野」駅 徒歩約6分
構造・規模：鉄筋コンクリート造 地上5階建
総戸数：30戸
間取り：1K・1LDK
専有面積：25.00m2～40.00m2（※壁芯面積）
竣工：2025年6月（パンフレット記載）
◆VERXEED ＜ベルシード＞シリーズの特徴◆
ベルテックスが独自開発する＜ベルシード＞シリーズは、単身者向けのマンションシリーズで、首都圏エリアを中心に展開しています。グッドデザイン賞受賞歴のある物件もあり、デザインや居住性において高い評価を受けているシリーズです。無駄のない設備と内装に加え、立地の良さが都内で働くビジネスパーソンに支持されています。今後も長期的に需要が見込めるマンションシリーズであり、ベルテックスのオリジナルブランドとして投資家にも人気のブランドとなっています。
●単身者向けマンション
単身者およびDINKSなど、多忙なビジネスパーソンの居住を想定した交通利便性の高さが人気です。
●生活環境と利便性
全室に室内干しや浴室乾燥機が完備されており、無駄のないコンパクトな設計となっています。
●24時間セキュリティ体制
カラーモニター付きのオートロックシステムや防犯カメラが設置されており、24時間365日安全対策を行っています。
●Wi-Fiアクセスポイント完備
各戸にWi-Fiアクセスポイントインターネット環境が充実しています。
◆株式会社ベルテックス について◆
当社は、『より多くの人々の不安を「夢」や「希望」に変える』を企業理念に掲げ、お客様のニーズに沿った不動産コンサルティング、不動産企画・開発、不動産の売買・賃貸仲介及び賃貸管理業務、不動産の運用、損害保険代理店業務、生命保険の募集に関する業務を提供する総合不動産カンパニーです。
配信元企業：株式会社ベルテックス
