明日香野がマッスルゲート千葉大会に和菓子をお届け
明日香野は、ゴールドジムが主催するボディコンテストの人気登竜門イベント「マッスルゲート千葉大会」（8/23・浦安市文化会館）を協賛し、選手とスタッフの皆様に「わらび餅（黒糖蜜付）」をお届けしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328840&id=bodyimage1】
マッスルゲートは未経験者や初心者でも参加しやすく、ボディコンテストの登竜門として知られる大会です。2017年に江ノ島で開催された「マッスルビーチ」を母体に発展し、現在は全国で年間36大会の開催を予定しています。
トレーニング初心者でも参加しやすいボディコンテストとして知られ、この日も幅広い層の選手が出場。引き締まった身体と華やかなステージパフォーマンスで会場を沸かせました。
また、会場近くのコンビニエンスストアでは、恒例となりつつある選手や観客向けの特設コーナーが今回もつくられ、大会の定着ぶりを物語っていました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328840&id=bodyimage2】
マッスルゲートは2017年に江ノ島で開催された「マッスルビーチ」を母体に発展し、現在は全国で年間36大会の開催を予定しています。2020年10月からは日本ボディビル・フィットネス連盟（JBBF）のルールに沿った種目や形式で実施。コロナ禍を機に運営方法を見直し、各地のゴールドジムを運営拠点とすることで全国展開に成功しました。
明日香野はゴールドジムの企業理念「全ての人々に本当のフィットネスを」に共感し、大会の協賛を継続しています。初心者も上級者も、無理なく続けられる日々のフィットネスにより健康になり、誰もが参加できる大会で自信をつけることが可能です。
この理念は、弊社の掲げるミッション『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』にも通じています。ほんの少し、でも毎日を「喜び」で埋め尽くしていく、ちょっとしたことです。私たちはそんな食をお届けするため、今後も様々な活動を行っていきます。
明日香野は2023年に中期経営計画を策定し、その中で「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話」を重要施策の一つに掲げております。これからもこのような機会を通じて、様々なリアルなコミュニティを応援し、皆様とのコミュニケーションを図ってまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328840&id=bodyimage3】
【大会概要】
大会名 ：マッスルゲート千葉大会
主 催 ：株式会社THINKフィットネス（ゴールドジム）
開催日 ：2025年8月23日（土）
開催地 ：浦安市文化会館（千葉県浦安市猫実1-1-2）
公式サイト：https://musclegate.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328840&id=bodyimage4】
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
