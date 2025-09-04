TVアニメ 『Dr.STONE』 新規録り下ろしボイス搭載ワイヤレスイヤホンを期間限定で受注販売 ～ 「CP-TWS01E Dr.STONE」 ～
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、完全ワイヤレスイヤホン『CP-TWS01E』との、TVアニメ『Dr.STONE』※1コラボレーションモデルを受注販売致します。
本機種「CP-TWS01E」は、Qualcomｍ（R）社製SoC「QCC3072」を採用。一般的なSBCやAACに加え、最新オーディオコーデックであるQualcomm（R） aptXTM Adaptiveにも対応しており、対応する最新のAndroid端末と組み合わせることで、従来のQualcomm（R） aptXTMに比べて高音質・低遅延・高い接続維持性能を実現します。また、iPhoneやAndroid端末、音楽プレーヤーとの高品位な左右同時接続を実現する「Qualcomm（R） TrueWireless Mirroring」を搭載。片方のイヤホンを親機として接続し、もう片方のイヤホンに左右反対側の信号をミラーリングしながら送り出す技術で、オーディオ信号の伝送ロスが発生しないよう随時ロールスワッピングを行うことによって音の途切れやノイズを抑え、バッテリーの片減りを防止します。尚、ANC（アクティブノイズキャンセリング）機能、外音取り込み（アンビエントモード）機能、低遅延モード（ゲームモード）機能、防水機能（IPX4）を搭載（充電ケースは除く）。
本コラボレーションモデルは、「石神千空」「あさぎりゲン」「西園寺羽京」「七海龍水」の4モデル。充電ケース天面、左右ハウジング共に各キャラクターをイメージしたモチーフやアイコンを配置。電源オンやオフ、ペアリング等、各計13ワードの新規録り下ろしボイスを搭載。パッケージは描き下ろしイラストデザインとなっております。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」にて9月5日（金）11:00より（受注受付開始は15:00より）実機展示を実施致します。音質・ボイスの確認、店頭設置の専用QRコードにて受注受付が可能です。尚、描き下ろしイラストデザインの「A4クリアファイル」「アクリルスタンド」「缶バッジ」及び、「ワイヤレス充電器」を通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「音アニ1号店」にて、9月5日（金）15:00より販売開始致します。
※1 TVアニメ『Dr.STONE』 INTRODUCTION
人類石化の黒幕・ホワイマンが月にいると突き止めた千空は、全ての謎を暴くため『月面着陸計画』を始動！この石の世界
ストーンワールドで、ゼロから宇宙船を作るビックプロジェクトへと乗り出した。早速、世界中から宇宙船の素材を集めるため、大海原へと飛び出した千空たち。最初の目的地・アメリカに降り立つと、そこにはDr.ゼノ率いる高度な科学王国が存在していた！互いにリーダーを狙いあう科学vs.科学の速攻戦で、Dr.ゼノを捕らえたクロムたち。スタンリーの猛追をかわしながら、次に目指すのは、あの忌まわしき石化光線の発信源――南米大陸!!石化装置“メデューサ”の秘密に挑みながら、全力クラフトでアマゾンを駆け抜ける千空たち。スタンリー部隊の魔の手が迫る中、千空と科学王国の仲間たちは、科学の灯を繋ぎ、ついにメデューサの核心に迫る――!!
■公式サイト：https://dr-stone.jp/
■公式X（@STONE_anime_off）：https://x.com/STONE_anime_off
【ワイヤレスイヤホン詳細】
