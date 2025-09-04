TPCマーケティングリサーチ株式会社、『2024年 プロテインの摂取実態とニーズ（第４弾）』について、調査のポイントをインタビューした記事を公開
この程、TPCマーケティングリサーチ株式会社（本社＝大阪市西区、代表取締役社長＝松本竜馬）は、『2024年 プロテインの摂取実態とニーズ（第４弾）』について、弊社リサーチャーの福井淑乃のインタビュー記事を2025年8月27日に公開したことをお知らせいたします。
□----------
INTERVIEW
-----------□
◆今回、第4弾を発刊したプロテインですが、お客さまの反応はどうでしょうか。
福井：そうですね！とても反応がよく、ご予約、販売ともに絶好調ですね。
◆そうなんですね！何がお客さまにとって魅力的なのでしょうか。
福井：2018年からの時系列データと、クラスター分析やその変遷はもちろん、今回の調査ポイントも魅力だったかなとおもいます。
◆どのような変化があったのでしょうか。
福井：まず、時系列データをみると、プロテインの現在摂取率が全年代でアップしています。特に、20代は22.7％と約5人に1人が摂取しています。さらに、プロテインの摂取目的をみると、・・・
◆プロテインの役割が変わってきているのですね。ブランドの変遷はどうでしょうか。
福井：ブランドや剤型の変化を読み取れました。2018年当時は、ほぼ粉末のラインアップだったのですが、2024年はバータイプやドリンクタイプに加え、ゼリー飲料やヨーグルトなど剤型の多様化が進みました。新剤型のブランドとしては、・・・
◆非常に興味深いですね！クラスターの変遷はどうでしょうか。
福井：そうですね。前回の2022年からクラスター名は変わっていませんが、割合は変化しています。もっとも大きいクラスターは、ロコモタイプが18.3％ともっとも多く、次いでライトスポーツタイプ（17.1％）、アスリートタイプとバランスタイプ（各15.8％）が続きます。ロコモタイプは、・・・
◆本当にそうですね。お客さまのご要望はほかにどんなものがありましたか？
福井：今回ご要望として目立ったのは2点あります。ひとつ目は、フレイル対策としてのプロテインニーズです。先ほどお伝えしたターゲットの拡大に伴いご要望も増えましたね。お客さまは敏感です。フレイルではないですが、ロコモについては、・・・
◆いろんな発見があるのですね！お読みのみなさま、気になるデータは、ぜひ無料オプションを活用しましょう！
福井：ぜひ！お客さまからは、「レポートを買って終わりではなく、価格以上の価値がある」とお褒めいただくことも多いですね。
◆あらためて、TPC消費者調査レポートの紹介をおねがいします！
福井：TPC消費者調査レポートは、ご予約時にお客さまのご要望を反映し「メーカーのご担当者さまが知りたい」設計になっています。分析項目は、プロテインの摂取実態、イメージ、情報源、トライアル率やリピート率、重視ポイントと選択理由、商品評価、・・・
◆レポートの試読方法について教えてください。
福井：TPCでは、30分～1時間程度でレポート全ページをご試読いただけ、さらに、リサーチャーとのディスカッションにより、「課題解決が早い」、「クラスターの理解が深まった」と好評のオンラインミーティングを実施しています。日時など気軽にご相談いただけますとうれしいです。お待ちしております！
◆最後に、おトクなTPC消費者調査レポートの無料オプションのすべてをお知らせください。
