THE GLEN GRANTシングル・モルト・スコッチ・ウイスキーが、世界各地のユニークな樽熟成ウイスキーを2年ごとに限定発売するEXPLORATIONシリーズを発表





シリーズの最初のリリースであるExploration No.1は、厳選されたラム樽で仕上げられ、冒険の味を刺激するウイスキーです

ロセス（スコットランド）, 2025年9月4日 /PRNewswire/ -- The Glen Grantは、同蒸留所の探究の伝統を記念して2年ごとに発売されるシングル・モルト・スコッチ・ウイスキーの限定版シリーズの第1弾、Exploration No. 1を発表しました。ラム樽で仕上げられたExploration No.1は、厳選された樽で仕上げられた深い甘さとトロピカル・フルーツの鮮やかな風味を持つ贅沢なウイスキーです。この細心の注意を払って作られたスペイサイド・シングル・モルト・スコッチ・ウイスキーは、Explorationシリーズの次の製品への道を開きます。それぞれの新しいリリースでは、世界各地から集められたさまざまな樽仕上げからもたらされるユニークな風味を探求し、The Glen Grantの独特の特徴に対する新鮮な視点を提供します。



Celebrating The Glen Grant’s explorative heritage, Exploration No.1 is the first release in a limited-edition series of single malt whiskies.



Explorationシリーズは、蒸留所の風変わりで冒険好きな先駆者であるJames 'The Major' Grantの先見の明のある精神からインスピレーションを得ています。発見への情熱で知られる「The Major」は、The Glen Grantの独特な個性を生む風味を発見するために世界中を旅しました。フルーティーな特徴が特徴的なThe Glen Grantの繊細な香りのスピリッツの活気を高めた、限定発売のウイスキーの仕上げは、特定の樽の選択によって影響を受けた豊かな風味の層の物語を語ります。

Exploration No. 1

スコットランドのロセスにあるThe Glen Grantで製造され、瓶詰めされたExploration No. 1の製造工程は、The Glen Grantが特注設計した蒸留器と精製器での蒸留から始まり、独特の風味プロファイルを生み出します。その後、バーボン樽を使用して伝統的な石造りのダンネージ倉庫で熟成され、さらに深みと複雑さを加えるために極上のラム樽で仕上げられ、アルコール度数48%で現地で瓶詰めされます。カリブ海の太陽のような明るい琥珀色のウイスキーは、ベリー、オレンジ、熟したバナナの豊かなフルーティーな甘さが特徴の香りが特徴です。温かいスパイスの風味が口の中に広がり、バニラの活気とトロピカルな香りが口いっぱいに広がります。後味は長くクリーミーで、フレッシュなパイナップルの香りがほのかに感じられます。

「今日に至るまで、The Glen Grantでは、少佐（The Major）が旅で探究心を持ち、ウイスキーに先見の明を持っていたのと同じように、私たちのスコッチ造りにおいても、同じ特徴を呼び起こすよう努めています」とマスター・ディスティラーのGreig Stables氏は述べています。「Explorationシリーズの各リリースは、私たちにとって蒸留、仕上げ、風味のプロファイルを試す機会となっています。鮮やかな味わいのExploration No. 1でシリーズをスタートできることをとてもうれしく思います。そのままでも、水を加えても美味しくお召し上がりいただけます。」

「ここ数年、私は熟成したラム酒に心からの愛着と尊敬の念を抱き、ラム酒の風味がどれほど深く豊かであるかを理解するようになりました」とThe Glen Grantのマスター・ディスティラー、Greig Stables氏は述べています。「この経験から、ラム酒樽で仕上げることでThe Glen Grantの独特のフルーティーな特徴がどう変化するのかを探るきっかけを得ました。私たちが発見したのは、風味の増幅です。私たちのスピリッツのフルーティーな基盤に活気のあるトロピカル感が加わったのです。」

同氏はさらにこう述べています。「The Glen Grantでは、ウイスキー造りと革新の哲学に彼の探究心を取り入れることで、『少佐（The Major）』の遺産を尊重するよう努めています。Exploration No.1と同様に、今後のシリーズの各リリースは、蒸留、仕上げ、フレーバー・プロファイルを試す機会となります。これらの新しい表現を私たちのコミュニティと共有できることをとてもうれしく思います。」

購入方法

The Glen Grant Exploration No.1は、アジア太平洋地域の世界的な旅行小売店で最初に発売された後、今月、特定の市場の小売チャンネルで世界的に発売されます。

詳細については、同蒸留所のウェブサイトをご覧いただくか、Instagramで@theglengrantをフォローしてください。

THE GLEN GRANTについて

James Grant氏とJohn Grant氏の兄弟は、1840年にスペイサイドのロセスにおいて、初の蒸留所としてThe Glen Grantを設立しました。兄弟は北部初の鉄道を敷設し、蒸留所と町全体に電灯を開設するなど、創意工夫に満ちた遺産を残しました。1872年、カリスマ的なイノベーターであり冒険心あふれる旅人でもあったJames 'The Major' Grant氏が、この事業を継承しました。同氏は世界各地への果敢な旅を通じて多くのインスピレーションを得ました。その発見の数々が、Garden of Splendoursの創設へとつながり、スコットランドにおいて唯一無二の蒸留所庭園を築き上げました。この素晴らしい庭園からインスピレーションを得た彼は、独自のシングル・モルトを構想し、背の高い細長いポット・スチルとユニークな水冷式精製器を組み合わせ、The Glen Grantのシングル・モルト・スコッチ・ウイスキーを今なお特徴づける刺激的な風味を生み出しました。

現在、The Glen Grantの豊かな伝統を受け継いでいるのは、マスター・ディスティラーのGreig Stables氏と、情熱あふれるウイスキー職人たちのチームです。彼らは、スコットランドで最も長く活躍した蒸留家の一人であるDennis Malcolm OBE氏の足跡をたどりながら、その遺産を守り続けています。熟練の蒸留チームは、大麦からボトルに至るまでの全工程を蒸留所内で一貫して行い、The Glen Grantのウイスキーならではの個性を守りながら、最高品質を確保しています。

CAMPARI GROUPについて

Campari Groupは、世界的なスピリッツ業界の主要企業であり、Aperol、Campari、SKYY、Grand Marnier、Espolòn、Courvoisier、Wild Turkey、Appleton Estateを含む、50以上のプレミアムおよびスーパー・プレミアム・ブランドを展開しています。

詳細については、http://www.camparigroup.com/enをご覧ください。飲みすぎにお気をつけて同社のブランドのお酒をお楽しみください。

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2762575/The_Glen_Grant_1.jpg?p=medium600

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2762574/The_Glen_Grant_2.jpg?p=medium600

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2762576/The_Glen_Grant_Logo.jpg?p=medium600



The Glen Grant's Exploration No.1 is finished in hand-selected rum casks and delivers an evocative whisky that harnesses a taste of adventure.



（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com