近日公開 | GAC、ミュンヘンで開催される2025年IAAモビリティ（IAA Mobility 2025）でグローバル戦略モデルを正式展示

ミュンヘン、2025年9月4日 /PRNewswire/ -- 世界5大自動車展示会の1つである2025年IAAモビリティ（IAA Mobility 2025）が、2025年9月8日にドイツ・ミュンヘンで正式に開幕する予定です。「すべてはモビリティのために（It's All About MOBILITY）」をテーマに掲げるこの歴史的イベントは、1897年の初開催以来、電動モビリティ、自動運転、スマート交通を包括するグローバル・プラットフォームへと進化し、毎年50万人以上の来場者を集めています。今年の展示会において、GACはミュンヘン見本市会場のブースE01-B3にてグローバル戦略モデルを発表し、自動車発祥の地への敬意を表すると同時に、「欧州で、欧州のために（In Europe, For Europe）」という長期的な取り組みを推進する予定です。

展示会では、GACのブースにおいて、スマート・ドライビング、プレミアム・スマート・キャビン、統合型モビリティ・ソリューションなど、多様な先端技術を展示する予定です。HYPTEC、GAC、AIONの各フラッグシップ・モデルが展示され、香港で初公開された量産型マルチローター飛行自動車も注目を集める予定です。さらにGACは「欧州市場計画（European Market Plan）」の最新情報を共有するとともに、グローバル戦略モデルAION Vの欧州市場正式参入を発表する予定です。



AION V



GACは産業バリュー・チェーンに沿って構成された5つのテーマ別展示壁面を通じて、自社のエコシステム・グローバル化を提示し、モビリティ分野における戦略的レイアウトと技術的ブレークスルーを体系的に展示する予定です。さらにGACは、欧州市場にグローバル戦略モデルを導入し、最先端の技術的成果を披露することで戦略計画を推進し、中国自動車産業の革新的な潜在力と強みを示す予定です。

GACのブースでは、来場者はVRを活用した刺激的な体験を通じて、新たな方法で車両を探索できます。来場者はVRヘッドセットとジェスチャー操作により、安全機能やバッテリ技術といったブランドの中核的強みを体感し、欧州の家族が重視する移動の安全性、快適性、低炭素モビリティへのニーズに応えます。さらに来場者は、GACの「卓越した安全性、プレミアム品質、ハイ・テクノロジー」という強みと革新的なモビリティ・ソリューションを深く理解できます。

2025年IAAモビリティ（IAA Mobility 2025）で、GACの最先端技術と製品が欧州市場にどのような驚きをもたらすか、ぜひご参加の上、体験してください。お楽しみに！

