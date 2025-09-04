DXCはスタートアップとの連携を通じて自動車・製造業におけるAIイノベーションを推進





スタートアップ企業のAcumino、CAMB.AI、GreenMatterAIがAIイノベーションを市場に投入

DXCとSTARTUP AUTOBAHNのパートナーシップから生まれたコラボレーション

バージニア州アッシュバーン, 2025年9月3日 /PRNewswire/ -- Fortune 500に名を連ねる世界有数のテクノロジーサービスプロバイダーであるDXC Technology（NYSE: DXC）は本日、自動車業界および製造業界向けのAIソリューションを開発するため、Acumino、 CAMB.AI、 GreenMatterAIとの最先端のコラボレーションを発表しました。これらの取り組みは、モビリティ分野の有望な初期段階のイノベーターと大企業とのコラボレーションを促進するグローバルイノベーションプラットフォームであるPlug and Playを搭載したSTARTUP AUTOBAHNとのDXCの長年にわたるパートナーシップの一環です。

DXCテクノロジーのグローバルインダストリー担当副社長、Karim Jeribi,氏は次のように述べています。「当社は画期的なイノベーションを変革し、世界規模で現実世界に影響を与えることを目指しています。」「STARTUP AUTOBAHNおよびそのエコシステム内の素晴らしいスタートアップ企業とのコラボレーションを通じて、私たちはAIの実験をしているだけでなく、顧客の最も差し迫った課題のいくつかを解決し、業界を前進させています。」

DXCは、STARTUP AUTOBAHNとの連携を通じて、これまでに100社を超える新興テクノロジー企業を選定し、25を超えるパイロットおよび顧客プロジェクトを立ち上げ、イノベーションを現実世界への影響に変えてきました。

「Plug and Playが運営するSTARTUP AUTOBAHNの使命は、世界最高のスタートアップ企業と業界リーダーを結び付け、現実世界に影響を与えることです」とPlug and Playのパートナー、Sascha Karimpour氏は語る。「業界がAIをミッションクリティカルなシステムに統合する動きを加速させる中、DXCは初期のイノベーションと企業展開の間のギャップを埋める非常に貴重なパートナーです。DXCは、新興技術の共同開発、テスト、拡張を通じて、企業のコスト削減、市場投入までの時間の短縮、競争優位性の獲得を支援します。」

スマートファクトリー向けAI搭載ロボット

シアトルを拠点とする AI およびロボット工学のスタートアップ企業である Acumino は、DXC と提携して、汎用ロボット インテリジェンスによって、スケーラブルな自動化のためのロボット タスクをより迅速かつ動的に展開する方法を研究しています。特に、従来のロボット ソリューションでは柔軟性が低すぎたり複雑すぎたりして経済的に実行できないことが多い、製品の種類が多くバッチ サイズが小さい複雑な生産環境に適しています。

6月に開催されたSTARTUP AUTOBAHNの年間主要イベントであるExpo 2025で、Acuminoは、ドイツに本社を置く世界有数のモーションテクノロジー企業であるSchaefflerと共同で成功裏に実施している概念実証研究の初期結果を披露しました。シェフラーは、高度な生産技術における豊富な経験を活かし、Acumino の技術的可能性として、パッケージング自動化の分野における非常に関連性の高い産業ユースケースを特定しました。Acumino の AI を活用したヒューマンインザループトレーニングシステムと DXC の大規模 IIoT 導入の専門知識を活用することで、成果を他の産業パートナーに転送できるようになりました。これにより、ロボットが人間のような器用さで新しいタスクを迅速に学習できるようになり、インテリジェントで安全なロボットの導入が加速します。

この企業間のコラボレーションは、具体的なデジタルイノベーションを実現するスタートアップ企業と業界リーダーとの影響力のあるパートナーシップを表彰する 2025 Global Plug and Play Innovation Award を受賞しました。

グローバル自動車モビリティにおける言語の壁を打ち破る

ドバイを拠点とする AI ローカリゼーション企業 CAMB.AI は、DXC と提携して、世界中の車両の交通解釈を向上させることを目的としたインテリジェントな AI 搭載リアルタイム音声翻訳ソリューションを開発しています。

このソリューションは、ライブ会話翻訳、多言語の道路標識認識、交通ルールの説明など、車両のデジタルコックピットに組み込まれた機能を通じて、複雑な多言語環境でも楽にナビゲートできる旅に変え、世界中のユーザーのより安全で自信に満ちた運転体験をサポートします。

製造 効率を高める合成データ

ベルリンを拠点とするスタートアップ企業 GreenMatterAI は、DXC と提携して自動溶接検査の進歩を目指しています。このソリューションは、独自のデータ生成エンジンを使用して、正確な合成トレーニング データセットと事前トレーニング済みのコンピューター ビジョン モデルを作成し、手動によるデータのラベル付けを排除して、実際のデータによるボトルネックを解決します。

このソリューションは生産環境にシームレスに統合され、Vision AI アプリケーションのよりスマートで高速な反復を可能にし、欠陥検出の精度を向上させ、全体的なプロセスの最適化を促進します。このソリューションにより、やり直しコストが 25% 削減され、メーカーは自動品質管理の利点を最大限に活用できるようになり、年間数百万ドルの節約が期待できます。

エコシステム連携によるイノベーションの拡大

これらの取り組みは、新興企業とのパートナーシップを活用して AI の導入を加速し、現実的な成果をもたらすという DXC のオープン イノベーション戦略を反映しています。

50 年以上の経験を持ち、240 社を超える Fortune 500 企業から信頼されている DXC は、業務の近代化、IT と OT の統合、スマート ファクトリーの実現、コネクテッドで持続可能なモビリティのサポートを実現する製造および自動車ソリューションを提供しています。

DXC Technologyについて

DXC Technology（NYSE：DXC）は、情報技術サービスを提供する世界有数のプロバイダーです。同社は、世界で最も革新的な企業の多くに信頼される事業パートナーとして、業界と企業を前進させるソリューションの構築に努めています。同社のエンジニアリング、コンサルティング、テクノロジーの専門家は、お客様のシステムや業務プロセスの簡素化、最適化、最新化を支援し、最も重要なワークロードの管理、AIを活用したインテリジェンスの業務への統合、そしてセキュリティと信頼性の確保を最優先に取り組んでいます。詳細については、dxc.comをご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

