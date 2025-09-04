TBO、THE NAJAFI COMPANIESからCLASSIC VACATIONSを買収、グローバル展開を北米市場へ拡大





TBOの米国高級旅行卸売大手企業の買収は、同社のプレミアム海外旅行市場向けサービスを世界規模で強化

サンフランシスコ, 2025年9月4日 /PRNewswire/ -- インド・グルガオンに本拠を置くTBO（NSE：TBO TEK）は、フェニックスに本拠を置く投資会社The Najafi Companiesから米国拠点のClassic Vacationsを買収する契約について合意に達したと発表しました。買収総額は最大1億2,500万ドルと推定されています。

本買収により、TBOの一流技術プラットフォームと世界規模の在庫管理システムが、Classic Vacationsの広範な高級旅行アドバイザーおよびサプライヤー・ネットワークと統合されます。Classic Vacationsは2024年12月31日終了の会計年度において、1億1,100万ドルの収益と1120万ドルの営業EBITDAを達成しました。

TBOのプレミアム海外旅行市場への進出は、Classic Vacationsの独占的なB2Bブランド、約50年にわたる成功とブランド認知度によって強化されてきた高価値なエリート・アドバイザー・ネットワークと戦略的に合致しています。

「Classic VacationsをTBOファミリーに迎え入れることを大変うれしく思います。同社が長年提供してきた卓越したサービスは、米国内の1万人以上の旅行アドバイザーとそのエンド・カスタマーの信頼を獲得しており、急速に進化する旅行・観光業界において、私たちの今後のビジョンに完璧に合致しています」と、TBOの共同創業者兼共同マネージング・ディレクターであるGaurav Bhatnagar氏は述べています。「Classic Vacationsは強力な専門家チームが率いており、独立したブランドとして存続しつつ、TBOの技術と流通能力を活用して事業を拡大していきます。」

「今回の買収は、有機的成長と無機的成長の両方に投資するという私たちの戦略をさらに推進するものです。Classic VacationsとTBOの統合作業を開始するにあたり、今後も同様の戦略的提携に積極的に取り組んでまいります」と、TBOの共同創業者兼共同マネージング・ディレクターであるAnkush Nijhawan氏は述べています。

「私たちは、会社の新たな段階を非常に楽しみにしています。TBOの技術中心のソリューションは、私たちの旅行アドバイザー・コミュニティに完全に適合しています」と、Classic VacationsのCEOであるMelissa Krueger氏は述べています。「TBOは、卸売市場がこれまでアクセスできなかった最高水準の技術プラットフォームを提供し、私たちの貴重な旅行アドバイザーにさらなるリソース、ツール、業界内部のコネクションをもたらしてくれます。」

「両社の連携により、Classic Vacationsは市場における最高峰のラグジュアリー・パートナーとしての地位を強化しながら、最も重要な顧客とサプライヤー・パートナーの世界的な展開を反映し、グローバルな舞台へ進出します」とKrueger氏は付け加えました。

TBOとClassic Vacationsの事業における次の段階では、両社の統合された強みを活かし、高級旅行市場のグローバル・リーダーとしての成長を加速させると同時に、顧客、サプライヤー、従業員に対する継続性を確保します。今後10年間で高級旅行の世界的な需要が大幅に拡大すると予測される中、この提携は、進化する旅行者の期待に応え、持続的な価値を推進するためのより強固な基盤を構築します。

Classic Vacationsは2021年、Expedia GroupからThe Najafi Companiesに買収されました。

「今回の買収と提携は、私たちのポートフォリオ企業であるClassic Vacationsにとって自然な次のステップです。過去4年間、同社と協力し、高級旅行分野における同社の強みと専門性を最大限に活かして成功を収めてきたことをうれしく思います。パートナーと旅行者の双方に価値を提供してきた実績を持つClassicは、業界をリードし、今後数年にわたる実績の遺産を築く上で、ユニークな立ち位置にあります」と、The Najafi Companiesの創業者兼CEOであるJahm Najafi氏は述べています。

本取引では、Moelis & Company LLCがClassic Vacationsの専属財務アドバイザー、Ballard Spahr LLPが法律顧問を務めました。Cooley LLPはTBOの法律顧問、PWCは財務・税務アドバイザーを務めました。

TBOについて

2006年に設立されたTBOは、世界中の旅行パートナーの旅行ニーズの購買と販売を簡素化することを目指す、主要なグローバル旅行流通プラットフォームの1つです。100か国以上で159,000人以上の旅行バイヤーと100万以上の旅行サプライヤーを大規模に接続し、技術を駆使して複雑なグローバル旅行の世界の要求を簡素化しています。

Classic Vacationsについて

Classic Vacationsは、高付加価値の旅行アドバイザーからなる強力なネットワークと、主要なアメリカン・コンソーシアムとの深い結びつきを有する、一流のB2B2C高級旅行会社です。専門的な運営体制のもと、高度なコール・センターを活用し、ホテル・航空・体験・レンタカー・旅行保険に至るまで、プレミアムな手厚いサービスを提供し、複雑なオーダーメイド型高級旅行の旅程デザインを専門としています。

The Najafi Companiesについて

2002年創立のThe Najafi Companiesは、アリゾナ州フェニックスに本拠を置き、ニューヨークとパリに支店を構える起業家精神に富んだ民間の投資会社です。同社は多岐にわたる業界に投資を行っており、特に消費財ブランド、電子商取引、報道、旅行、スポーツ分野で多額の資産を保有しています。詳細については、www.najafi.comをご覧ください。

