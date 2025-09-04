【秋ギフトにおすすめ】「ANoTHER IMPERIAL HOTEL」で秋の味覚を楽しめるスイーツやドリンクが販売開始

帝国ホテルが手掛けるオンラインモール「ANoTHER IMPERIAL HOTEL」

秋の味覚を楽しめる商品が9月8日（月）より販売開始

～和栗のモンブランや帝国ホテル伝統のアップルパイをイメージしたジェラート、

ワイナリーが手掛けるぶどうジュースなど、食欲の秋を彩る逸品が勢ぞろい～

株式会社 帝国ホテルが手掛けるオンラインモール「ANoTHER IMPERIAL HOTEL」（アナザーインペリアルホテル）は、秋の味覚を堪能できる商品を2025年9月8日（月）より販売いたします。

秋ギフト特集： https://another.imperialhotel.co.jp/season-autumngift.html

帝国ホテルのシェフやソムリエ、バーテンダーをはじめとするアンバサダーがセレクトした日本各地の逸品をお届けするオンラインモール「ANoTHER IMPERIAL HOTEL」では、季節の彩りを感じさせるアイテムを豊富にご用意しております。

9月8日（月）から販売開始する新商品として、ジェラート国際コンクールで特別賞を受賞した福岡県・GELATO NATURALEの「秋の味覚 オーガニックジェラート5種詰合せ」や、日本固有のぶどう品種「甲州」の可能性を追求するワイナリー、山梨県・勝沼醸造が手掛けるストレートジュース「アルガーノ 葡萄果汁 白」と、「アルガブランカ イセハラ2023飲み比べセット 2本入」、鹿児島県で70年以上にわたりお茶づくり一筋の老舗、和香園から「KAGOSHIMA TEA LIFE SET」などが登場します。

このほか、秋の代表的な食材である「栗」を使用した、どこをカットしても大ぶりの栗が現れるNAZENARAの「YOU&G 極み 善兵衛栗のガトー」や、フランス産マロンペーストと栗の渋皮煮をまるごと使用したパティスリー ロリアンコティの「カトルカール（マロン）」など、食欲の秋にふさわしい多彩なアイテムをご用意しております。

□ANoTHER IMPERIAL HOTEL秋ギフト特集 商品概要

販売場所：ANoTHER IMPERIAL HOTEL 公式サイト

URL： https://another.imperialhotel.co.jp/season-autumngift.html

※価格はすべて消費税込です。

※販売状況はニュースリリース配信時点（2025年9月4日）での情報です。

販売日は変更する可能性がございます。

秋の味覚「栗」を堪能できるご褒美スイーツ

●【新商品】GELATO NATURALE「秋の味覚 オーガニックジェラート5種詰合せ」4,752円

（アップルパイ・和栗のモンブラン・ピーナッツとバルサミコソース・和梨*・チョコレート）

本場イタリアで開催されたジェラートの国際大会で受賞歴を持つ、福岡県出身のシェフ 浦本淳平さんが手掛ける本格派ジェラートです。秋の味覚「和栗」を使用したモンブラン風フレーバーのほか、本モール限定フレーバー「アップルパイ」など、5種を詰め合わせてお届けします。

「アップルパイ」は、帝国ホテルで長年愛されてきたアップルパイをイメージし、シナモンが香る濃厚なクリームに、大きめにカットしたリンゴのコンポートを混ぜ込みました。リンゴの食感と味わいをお楽しみいただけるフレーバーです。

*販売開始から10月中旬まで「和梨」、10月中旬以降は「青りんご」のフレーバーでお届けする予定です

※2025年9月8日（月）より販売開始予定

※冷凍でお届けいたします

URL： https://another.imperialhotel.co.jp/product/gelatonaturale-0529.html

●NAZENARA「YOU＆G 極み 善兵衛栗のガトー」27,000円（長さ22cm）

宮崎県仙台市のパウンドケーキ専門店「YOU&G」のシェフ 宍戸元紀さんが手掛ける、存在感のある「善兵衛栗」を贅沢に使用したガトーです。本モール限定で、善兵衛栗を通常商品よりも約30％多く使い、どこをカットしてもごろっとした大ぶりな栗が現れます。

甘味には、善兵衛栗の渋皮煮と生地のやさしい味わいを引き立てる徳島県産の和三盆糖のみを使用し、仕上げに塩竈市の名産品である平窯で炊いた藻塩をトッピングすることで、栗の濃厚な風味と上品な甘味を一層際立たせています。

※販売中

※冷蔵でお届けいたします

URL： https://another.imperialhotel.co.jp/product/nazenara-0136.html

●パティスリー ロリアンコティ「カトルカール（マロン）」2,700円（長さ18.5cm）

石川県小松市にある「パティスリー ロリアンコティ」のパティシエール 吉岡順子さんが、食感、香り、色合いを追求して作り上げた、マロンのカトルカールです。

フランス産マロンペーストと、栗の渋皮煮をまるごと使用し、芳醇なラム酒が香るリッチな味わいに。生地と栗の糖度を均一にすることで、口当たりの良さを実現しました。

※販売中

※冷蔵でお届けいたします

URL： https://another.imperialhotel.co.jp/product/patisserierorian-0102m.html

スイーツと楽しむ秋の“ご褒美ドリンク”

●【新商品】勝沼醸造「アルガーノ 葡萄果汁 白」1,944円（ノンアルコール、750ml）

1937年に創業し、山梨県勝沼で日本固有のぶどう品種「甲州」の可能性を追求し続けるワイナリー、勝沼醸造が手掛けるぶどうジュースです。ワイナリーならではの醸造技術を活かし、ぶどうの持つ搾りたての風味と味わいを余すことなく閉じ込めました。そのままはもちろん、炭酸で割ったり、スイーツの材料にしたりと幅広くお楽しみいただけます。

※2025年9月8日（月）より販売開始予定

※常温でお届けいたします

URL： https://another.imperialhotel.co.jp/product/katsunumawinery-0544.html

●【新商品】勝沼醸造

「アルガブランカ イセハラ2023飲み比べセット 2本入」23,540円（750ml×2本入）

天候に恵まれた2023年に、山梨県御坂町の単一畑「イセハラ圃場」で育てた甲州ぶどうを100%使用した、特別なワインの2本セットです。「ヴィナリ国際ワインコンクール2025」で甲州品種として初めて金賞を受賞した「アルガブランカ イセハラ2023」は、フランスのタランソー社のT5樽で発酵と熟成をさせたパッションフルーツやピーチの香り、ミネラル感が豊かに広がる一本。「アルガブランカ イセハラ バレルセレクション2023」は、樽由来のロースト香と凝縮した果実味が見事に調和した特別な味わいです。

※2025年9月8日（月）より販売開始予定

※5月～9月は冷蔵、10月～4月は常温でお届けいたします

URL： https://another.imperialhotel.co.jp/product/katsunumawinery-0543.html

＜アンバサダー 帝国ホテル ソムリエ 李哲三 コメント＞

日本固有のぶどう品種の「甲州」を使用した、日本甲州ワインを代表する「アルガブランカ イセハラ2023」はキリッとした酸味と爽やかな柑橘の香りで、フレッシュチーズやお刺身などの魚料理と好相性です。「アルガブランカ イセハラ バレルセレクション2023」は爽やかさの中に樽の旨味やコクも感じられ、魚料理だけでなくわさびの効いたローストビーフなどにもよく合います。

●【新商品】和香園「KAGOSHIMA TEA LIFE SET」6,480円

（ウーロン紅茶50g、深蒸し煎茶 ゆたかみどり30g、ポータブルボトル 400ml 1本）

鹿児島県の自然豊かな大隅の大地、志布志市有明町で70年以上お茶づくりを続ける和香園より、手軽に楽しめるリーフティー2種とポータブルボトルのセットが登場。

オリジナルティー「ウーロン紅茶」は、紅茶と烏龍茶の間の発酵がもたらす、やわらかい香りと渋みの少ないまろやかな甘みが特徴です。「深蒸し煎茶 ゆたかみどり」は、主に鹿児島県で栽培され、温暖な気候に適したお茶の品種「ゆたかみどり」を使用。豊かな旨味とコク、バランスの良い渋みが特徴です。セットのポータブルボトルを使えば、お好みの茶葉で水出しもホットも手軽にお楽しみいただけます。

※2025年9月8日（月）より販売開始予定

※常温でお届けいたします

URL： https://another.imperialhotel.co.jp/product/wakohen-0425.html

秋の食卓を彩るこだわりの逸品

●【新商品】Agrish「濃甘フルーツトマト 太陽のたまもの PREMIUM JUICE」5,940円（500ml×2本入）

佐賀県の希少なブランドトマト「太陽のたまもの」を使用し、独自製法で1滴の水も加えず、素材本来の味わいを凝縮したトマトジュースです。

じっくり丁寧に作られた本商品は、「にっぽんの宝物 JAPANグランプリ2022-2023」にてグランドグランプリを獲得。高級感のある化粧箱入りの2本セットで、夏の疲れを癒す贈り物として、季節の変わり目のギフトにもぴったりな一品です。

※2025年9月8日（月）より販売開始予定

※常温でお届けいたします

URL： https://another.imperialhotel.co.jp/product/agrish-0525.html

●【新商品】日髙水産

「宮崎県産からすみ入りちりめんポリポリ（プレーン・燻製）」2,592円（1セット2個入）

宮崎県の「日髙水産」のちりめんをフレーク状に仕上げた「ちりめんポリポリ」と、同じく宮崎県産のそぼろ状の「からすみ」を混ぜ合わせた逸品です。ちりめんの軽快な食感とからすみの濃厚な旨味が合わさり、独特の風味が生まれます。秋の夜長の酒の肴としてはもちろん、サラダのトッピングや手軽なおやつとしても幅広くお楽しみいただけます。

※2025年9月8日（月）より販売開始予定

※常温でお届けいたします

※2セット4個入も販売しております

URL： https://another.imperialhotel.co.jp/product/hidakasuisan-0552.html

「ANoTHER IMPERIAL HOTEL」とは

「もっとあなたを、驚かせたくて。」をコンセプトに、帝国ホテルのシェフやソムリエ、バーテンダーをはじめとするアンバサダーがセレクトした、日本全国各地の「良いもの、良いこと」を販売するオンラインモール。「食べる・飲む・暮らす・楽しむ」の4つのカテゴリーで、66ブランドの商品を生産者やつくり手のストーリーとともにご紹介いたします。

公式サイト： https://another.imperialhotel.co.jp

公式Instagram： https://www.instagram.com/anotherimperialhotel_official

公式 Facebook： https://www.facebook.com/anotherimperialhotel