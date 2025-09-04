株式会社プレジオ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：上山 祐平）は、大阪府大阪市淀川区新高2丁目において開発してまいりました、賃貸マンション「プレジオ三国EURO」が竣工しましたことをお知らせいたします。

最寄りの阪急神戸線「神崎川」駅は、「大阪梅田」駅まで約７分でアクセスが可能です。梅田には、主要な駅が集中しているため、様々な方面へ軽快に移動ができます。また、「新大阪」駅へのアクセスも良好なため、新幹線を利用した出張や旅行にも便利です。さらに、神戸方面へのアクセスも良く、大阪と神戸の両都市を手軽に移動したい方におすすめの立地となっています。



外観 イメージパース



外観は、石積のテクスチャが印象的なヨーロピアンスタイルを採用しております。外壁には、ストーンカービングを設置し、異国情緒豊かな雰囲気を演出しています。また、荘厳に構える門扉は、ヨーロッパの宮殿を彷彿とさせる優雅な佇まいです。

暖色を基調としたエントランスホールは、入居者様を温かく迎え入れ心に安らぎをもたらしてくれます。また、差し色の緑が映える噴水のオブジェを設置し、ヨーロピアン調の調度品を配置することで中世ヨーロッパを彷彿とさせる高級感あふれる空間を演出しています。また、大きな窓から見える草木の緑によってくつろぎと癒しを提供します。



エントランスホール イメージパース



間取りは、単身者やDINKs向けの1LDK（39.48㎡）で構成しています。多様なライフスタイルを持つ入居者様のご希望に添えるよう、4タイプのお部屋と階数により異なる3種類のルームデザイン（ブラウン・ホワイト・グレージュ）をご用意しました。居室は、柱や梁を室内に出さないアウトポール設計を採用しているため、家具の配置がしやすくお部屋がすっきりと広く感じられます。また、1日の疲れを癒す浴室には、16インチの大型浴室テレビを設置。さらにシャワーヘッドの部分には「ReFa FINE BUBBLE U」を採用しました。身も心もリフレッシュしていただける安らぎの空間を提供します。

◇物件概要

名 称 プレジオ三国EURO

所在地 大阪府大阪市淀川区新高2丁目1番10号

最寄駅 阪急電鉄神戸線 「神崎川」駅まで徒歩8分 阪急電鉄宝塚線 「三国」駅まで徒歩16分

敷地面積 1,943.17㎡

延べ面積 4,777.29㎡

構造・階数 鉄筋コンクリート造・13階建

総戸数 96戸

間取り 1LDK

専有面積 39.48㎡

駐車場 48台 バイク3台 原付6台

事業主 株式会社プレジオ

設 計 株式会社優都設計

施 工 株式会社プレジオ

竣 工 2025年8月29日

物件HP https://www.basis-ds.com/lineup/build/114/

【会社概要】

社 名：株式会社プレジオ

本社所在地：大阪府大阪市中央区南船場一丁目18番11号

代表取締役：上山 祐平

設 立：2008年1月

事 業 内 容：建設業及び土木建築工事

建築のデザイン

設計・施工管理

不動産の総合コンサルティング

不動産の総合デベロップメント

H P：https://pregio.co.jp/