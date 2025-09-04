ÆüËÜ¤Î¥Ð¥¤¥ª¥·¥ß¥éー»Ô¾ì¤òÀÚ¤êÂó¤¯¡¡～¹ñ¼çÆ³¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï～
¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥µ ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹㈱ ¥Èー¥¿¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¥µー¥Ó¥¹´ë²èÉô¤Î³§¤µ¤ó
¡¡¶áÇ¯¡¢À¤³¦¤Î°åÌôÉÊ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥¤¥ª°åÌôÉÊ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÏµÞÂ®¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤Î°åÌôÉÊÇä¾å¾å°Ì100À½ÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¥Ð¥¤¥ª°åÌôÉÊ¤ÎÇä¾å¤Ï50¡ó°Ê¾å¤òÀê¤á¤ë¤Ë»ê¤ê¡¢¤½¤Î»Ô¾ì¤ÏÃø¤·¤¤À®Ä¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨1¡¢¢¨2ÆÃ¤Ë¼«¸ÊÌÈ±Ö¼À´µ¤ä¤¬¤ó¡¢´õ¾¯¼ÀÉÂÅù¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤Î¼ûÍ×¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¢¨3¤·¤«¤·¡¢¥Ð¥¤¥ª°åÌôÉÊ¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¹âÌô²Á¤Ç¡¢¹ñ¤ä´µ¼ÔÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ°åÎÅÈñ»Ù½Ð¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢°åÎÅÈñÅ¬Àµ²½¤Ê¤é¤Ó¤Ë´µ¼ÔÍÍ¤Î¼£ÎÅÁªÂò»è¤Î³È½¼¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢ÀèÈ¯ÉÊ¤ÈÆ±Åù¤Î¸ú²Ì¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤êÄãÌô²Á¤Î¥Ð¥¤¥ª¸åÂ³ÉÊ¢¨4¡Ê¥Ð¥¤¥ª¥·¥ß¥éー¡Ë¤ÎÉáµÚ¤¬½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥¤¥ª¥·¥ß¥éー¤Ï¡¢Í¢Æþ¤ËÂç¤¤¯°ÍÂ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Î°ÂÄê¶¡µëÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤âµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥ª¥·¥ß¥éー¤Î»ÈÍÑ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÀ½Â¤µòÅÀÀ°È÷¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Êä½õ¶âÀ©ÅÙ¤òÀß¤±¤ëÅù¡¢¹ñÆâ¤Î¥Ð¥¤¥ª°åÌôÉÊ»º¶È¤Î°éÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨5¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥µ ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹㈱¡¢¥¥Ã¥º¥¦¥§¥ë¡¦¥Ð¥¤¥ª㈱¤ª¤è¤Ó㈱¥«¥¤¥ª¥à¡¦¥Ð¥¤¥ª¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Ï¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¡Ö¥Ð¥¤¥ª¸åÂ³ÉÊ¹ñÆâÀ½Â¤»ÜÀßÀ°È÷»Ù±ç»ö¶È¡×¤Î½õÀ®¤ò¼õ¤±¡¢¥Ð¥¤¥ª¥·¥ß¥éー¤Î¹ñÆâÀ½Â¤µòÅÀ¤ÎÀ°È÷¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨6
¹ñ¼çÆ³¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥µ ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹㈱ ¥Èー¥¿¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¥µー¥Ó¥¹´ë²èÉô ÉôÄ¹ ÆéÅèÌÀ¤µ¤ó¡¢¼¡Ä¹ ÀÐ¹õ½¼¤µ¤ó¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー ¾®ÌøÍÛ°ì¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
£´¼ÒÏ¢¹ç¤Ë¤è¤ë¶¯ÎÏ¤Ê¶¨¶ÈÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ
¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥µ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢2032Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥µ¥°¥ëー¥×ÃæÄ¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤òºöÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤ÇÊÝÍ¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Êµ¡Ç½¤òÍµ¡Åª¤«¤Ä°ìÂÎÅª¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ò³ÎÎ©¤·¡¢°åÌôÉÊÅù¤ÎÆ³Æþ¡¦³«È¯¡¢À½Â¤¤«¤éÊªÎ®¡¦ÈÎÇä¡¢»ÔÈÎ¸åÄ´ºº¡¦¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Þ¥¤¥ë¤Þ¤Ç¤ò¥°¥ëー¥×°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥Èー¥¿¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¥µー¥Ó¥¹¡×¤Î¶¯²½¤È³ÈÂç¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥Èー¥¿¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¥µー¥Ó¥¹´ë²èÉô¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥µ¥°¥ëー¥×¤¬ÌÜ»Ø¤¹¥Èー¥¿¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Î¹½ÃÛ¤È±¿ÍÑ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥µ¥°¥ëー¥×³Æ¼Ò´Ö¤Î¥¹¥àー¥º¤ÊÏ¢·È¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥°¥ëー¥×Æâ¤Ç¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿¤½¤Îµ¡Ç½¶¯²½¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°åÌôÉÊÅùÀ½Â¤»ö¶È¤òÍ¤·¡¢°åÎÅÍÑ°åÌôÉÊÅù²·Çä»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆüËÜ¹ñÆâ¤ËÎ®ÄÌ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥µ¥°¥ëー¥×¤È¡¢Ê£¿ô¤Î¥Ð¥¤¥ª¥·¥ß¥éー¤ÎÀ½ÉÊ³«È¯¤È°ÂÄê¶¡µë¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¥Ã¥º¥¦¥§¥ë¡¦¥Ð¥¤¥ª㈱¡¢¹³ÂÎ°åÌô¤Î¸¦µæ³«È¯¤ËÄ¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë㈱¥«¥¤¥ª¥à¡¦¥Ð¥¤¥ª¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Î£³¼Ò¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÂæÏÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥¤¥ª°åÌôÉÊ¤Î³«È¯À½Â¤¼õÂ÷µ¡´Ø¡ÊCDMO¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢¼õÂ÷¼ÂÀÓ¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢»ÜÀßÀß·×¡¢À½Â¤µ»½Ñ¡¢±¿±Ä¡¢¿Íºà°éÀ®¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò»ý¤ÄMycenax Biotech Inc.¤¬½ÅÍ×´Ø·¸¼Ô¤È¤·¤Æ»²²è¤·¡¢4¼ÒÏ¢¹ç¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤¿¶¨¶ÈÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¥Ð¥¤¥ª¥·¥ß¥éー¤Î°ÂÄê¶¡µë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Èー¥¿¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Îµ¡Ç½³ÍÆÀ¤Îµ¡²ñ¤Ë
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ëÆéÅè¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÃ±¤Ê¤ë¥Ð¥¤¥ª¥·¥ß¥éー¤Î¸¶ÌôÀ½Â¤¡¦½¼Å¶¤È¤¤¤Ã¤¿Àî¾å¡ÊÀ½Â¤¡Ë¤ÎÀ°È÷¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÈÎÇä¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÎ®ÄÌ¤µ¤»¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´µ¼ÔÍÍ¤Ø¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦Àî²¼¤Þ¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÇÀß·×¤·¤Æ¤¤¤¯»ëÅÀ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼«¸ÊÌÈ±Ö¼À´µ¤ä¤¬¤ó¡¢´õ¾¯¼ÀÉÂÎÎ°è¤òÃæ¿´¤ËÄãÊ¬»Ò°åÌôÉÊ¤«¤é¥Ð¥¤¥ª°åÌôÉÊ¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥¤¥ª°åÌôÉÊ¤Î¥Ëー¥º¤ËÈ¼¤¦¥Ð¥¤¥ª¥·¥ß¥éー¤Î»Ô¾ì³ÈÂç¤ÏÍÆ°×¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¹ñºö¤Ç¤¢¤ë¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¥Èー¥¿¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Î½ÅÍ×¤Êµ¡Ç½³ÍÆÀ¤Îµ¡²ñ¤È¹Í¤¨¡¢¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥µ¥°¥ëー¥×¤ÎÃæÄ¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÎÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢É¬¤ºÀ®¸ù¤µ¤»¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ëÆéÅè¤µ¤ó¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ë¤Æ¡Ö¿·Ìô¤ò´µ¼ÔÍÍ¤ËÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤³¤È¡×¤ò·Ð¸³
¡Ö¹ñºö¤Ë±è¤Ã¤¿½ÅÍ×¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¦¾®Ìø¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂç¼ê°åÌôÉÊ¥áー¥«ー¤Ë¤Æ¥í¥ó¥É¥ó¤ä¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ç¤Î³¤³°Ãóºß·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡¢ÆÃ¤Ë¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ç¤Ï¸½ÃÏË¡¿Í¤Î¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¸½ÃÏË¡¿ÍÀßÎ©¤ä¿·Ìô¾å»Ô¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ÃÏË¡¿Í¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¡¢¶Èµö²Ä¤Î¼èÆÀ¡¢À½ÉÊÆ³Æþ¡¢Åö¶É¤È¤ÎÀÞ¾×¤Ë¤è¤ëÌô»öÅÐÏ¿¡¢ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¤Î¹½ÃÛ¡¢ÊªÎ®ÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷¤Þ¤Ç¡ÖÌô¤ò£±¤Ä¤Î¹ñ¤ÇÇä¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤¹¤Ù¤Æ¡×¤ò¥¼¥í¥¹¥¿ー¥È¤Ç¹½ÃÛ¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç³è¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¹½ÁÛ¤·¡¢À½ÉÊ¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ëÁ´ÂÎ¤òÐíâ×¤·¤Æ¸«ÅÏ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ø¹â¤¤»ëºÂ¤È¹¤¤»ëÌî¡Ù¤ò¿´³Ý¤±¡¢²Ã¤¨¤Æ´Ø·¸¼Ô¤ò´¬¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡Ø¤ä¤êÈ´¤¯ÎÏ¡Ù¤òÉð´ï¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö£´¼ÒÏ¢¹ç¤Ç¥¹¥Ôー¥É´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ±ß³ê¤ËÊª»ö¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢³Æ¼Ò´Ø·¸¼Ô¤È¤ÎÌÜÀþ¹ç¤ï¤»¤ÈÄ´À°¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¶¨¶ÈÀè¤Îµ»½ÑÅª¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤âÂ¿ÍÍ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÇÀ¸¤¸¤ëµ¿Ìä¤ä·üÇ°¤ò°ì¤Ä¤º¤ÄÃúÇ«¤Ë²ò¾Ã¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ¿ÍÍ¤Ê°Õ¸«¤ä²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤¹¾®Ìø¤µ¤ó
¥°¥ëー¥×ÍýÇ°¼Â¸½¤Ë¤Ï¡¢Æ¯¤¯»ä¤¿¤Á¤¬¤¤¤¤¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç
ÀÐ¹õ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥µ¥°¥ëー¥×¤Ë¤ª¤¤¤Æ°åÎÅÍÑ°åÌôÉÊÅù²·Çä»ö¶È¤È°åÌôÉÊÅùÀ½Â¤»ö¶È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ16Ç¯°Ê¾å½¾»ö¤·¡¢°åÌôÉÊ¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¡¢ÁÈ¿¥±¿±Ä¤ä»ö¶È·×²èºöÄê¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¹¥¥ë¤òËá¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç·Ð¸³¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¹©¾ì¤ÎÀß·×¡¦·úÃÛ¤ä¿·µ¬°åÌôÉÊ¤Î¾å»Ô¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï³¤³°´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¤¿¤ÊÎÎ°è¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¼±¤ä¥¹¥¥ë¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢´Ø·¸¼Ô¤È±ß³ê¤ËÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç²ÝÂê¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾õ¤Ë´Å¤ó¤¸¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÐ¹õ¤µ¤ó¤ÏÎÏ¤ò¹þ¤á¤ÆÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡Ø¤¤¤¤¤¤¤È¤·¤¿À¸³è¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥°¥ëー¥×ÍýÇ°¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥µ¥°¥ëー¥×¤ÇÆ¯¤¯»ä¤¿¤Á¼«¿È¤¬¤¤¤¤¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾ï¤ËÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤Æ¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾õ¤Ë´Å¤ó¤¸¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤È¤¤¤¦ÀÐ¹õ¤µ¤óÀìÌç¿Íºâ¤Î°éÀ®¤È³ÎÊÝ¤¬²ÝÂê
¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥·¥ß¥éー¤Î°ÂÄê¶¡µë¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇÂç¤ÎÊÉ¤Ï¡ØÀìÌç¿Íºâ¤Î°éÀ®¤È³ÎÊÝ¡Ù¤Ç¤¹¡£¥Ð¥¤¥ª°åÌôÉÊ¤Î¸¶ÌôÀ½Â¤¤äÌµ¶Ý½¼Å¶¤È¤¤¤Ã¤¿ÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤ÎÎ°è¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ë¿Íºâ¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¼£ÂÎ¤äÂç³Ø¡¢¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¿Íºâ°éÀ®¤ò¿Ê¤á¡¢°ÂÄê¶¡µë¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤¬²æ¡¹¤Ë²Ý¤»¤é¤ì¤¿ºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤Ç¤¹¡×¤È¾®Ìø¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿Íºâ°éÀ®¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¶¨¶È³Æ¼Ò¤Î³§ÍÍ¤È¤ÎÌ©¤ÊÏ¢·È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦ÀÐ¹õ¤µ¤ó¡£¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥µ¥°¥ëー¥×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½é¤á¤Æ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î¾ì¤Ç³Ø¤Ö¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¤âÆü¡¹¸¦ïÓ¤·¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÃßÀÑ¤·¤Æ¡¢Ì¤Íè¤òÃ´¤¦¿Íºâ°éÀ®¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀßÈ÷¤È¿Íºâ¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¡¢¥Ð¥¤¥ª¥·¥ß¥éー¤ò°ÂÄê¶¡µë¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ð¥¤¥ª°åÌôÉÊ»º¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Ì´¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÆó¿Í¤Ï¸ý¤òÂ·¤¨¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¤¥ª°åÌôÉÊ¤Î°ÂÄê¶¡µë¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ
¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥µ¥°¥ë－¥×¤¬¡¢¹ñºö¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥¤¥ª¥·¥ß¥éー¤Î¹ñÆâÀ½Â¤»ö¶È¤Ë»²²è¤¹¤ë°ÕµÁ¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¡¢¤¤¤¤¤¤¤È¤·¤¿À¸³è¤òÁÏÂ¤¤·¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥µ¥°¥ëー¥×ÍýÇ°¤Ë¿¼¤¯º¬¤¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥µ¥°¥ë－¥×¤Ï¡¢¡Ö¥Èー¥¿¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¥µー¥Ó¥¹¤ò¶¯²½¡¦³ÈÂç¤·Â³¤±¤ë¡×¤³¤È¤Ç¡¢°åÌôÉÊÅù¤ÎÆ³Æþ¡¦³«È¯¡¢À½Â¤¤«¤éÊªÎ®¡¦ÈÎÇä¡¢»ÔÈÎ¸åÄ´ºº¡¦¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Þ¥¤¥ë¤Þ¤Ç¤ò¥°¥ëー¥×°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤Ë·Ò¤²¤Ä¤Ä¡¢¥Ð¥¤¥ª°åÌôÉÊ¤Î°ÂÄê¶¡µë¤Ë¤è¤ê´µ¼ÔÍÍ¤Î¼£ÎÅ¤ÎÁªÂò»è¤Î³ÈÂç¤È°åÌôÉÊ¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¸þ¾å¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Êº¸¤«¤é¡Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥µ ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹㈱
¥Èー¥¿¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¥µー¥Ó¥¹´ë²èÉô ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¾®Ìø ÍÛ°ì¤µ¤ó¡¢
ÉôÄ¹ ÆéÅè ÌÀ¤µ¤ó¡¢¼¡Ä¹ ÀÐ¹õ ½¼¤µ¤ó