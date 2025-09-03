ヒルトン名古屋 社内コンペ優勝作品「CITRUS NOEL～雪と太陽～」を含むクリスマスケーキ4種類の予約を10月1日（水）より受付開始

名古屋ヒルトン株式会社ヒルトン名古屋クリスマスケーキ2025

ヒルトン名古屋（愛知県名古屋市、総支配人スニット・ラージャン）は、2025年10月1日（水）から、1階「カフェ3-3 アーティサンスイーツ&ベーカリー」にて、クリスマスケーキの予約受付を開始いたします。

今年7月、若手ペストリーチームの育成とスキル向上を目的に初開催された社内コンペティション 「2025 Christmas Cake Competition」では、21作品がエントリー。審査には、世界最高峰のパティシエ大会「クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー」2025年優勝の日本代表チームメンバーである宮崎 龍氏、旅行・グルメライターの一番ヶ瀬 絵梨子氏、スイーツインスタグラマーのキラキラライフ氏を特別審査員としてお迎えし、8つの審査基準に基づき厳正な審査が行われました。

その中から見事優勝に輝いた徳地愛美による「CITRUS NOEL～雪と太陽～」を含む、全4種類のクリスマスケーキをご用意しました。

優勝作品「CITRUS NOEL～雪と太陽～」は、冬の銀世界に差し込む太陽の光をイメージした“冬のトロピカルケーキ”。ブラッドオレンジのジュレとピスタチオムースの華やかな風味を軸に、マスカルポーネとホワイトチョコレートの滑らかなムースを重ね、マラスキーノ（さくらんぼのリキュール）の香りで大人の贅沢な味わいに。アルコールとのペアリングもおすすめの一品です。

その他にも、いちごと生クリームを贅沢に使用した王道の「クリスマスショートケーキ」、オレンジのお酒（ソミュール）とチョコレートのシロップをたっぷり染み込ませたビスキュイ生地に、イチジクとオレンジの風味を生かしたガナッシュを重ねた「クリスマスフィグオランジュ」、雪に埋もれたサンタクロースが愛らしいショコラブランムース「クリスマスショコラベリー」など、個性豊かなラインナップが揃います。

また、雪の積もった三角屋根がクリスマスムードを盛り上げる「ジンジャーブレッドハウス」や「シュトレン」などの焼き菓子は、ホームパーティーの演出やプレゼントにも喜ばれる人気商品です。

クリスマスケーキは12月20日（土）から、「ジンジャーブレッドハウス」や「シュトレン」などの焼き菓子は11月6日（木）から店頭にてお受け取りいただけます。ご家族や大切な方々と過ごす特別なひとときを、ヒルトン名古屋のオリジナルクリスマススイーツとともにお楽しみください。

さらに、ヒルトン名古屋では、11月8日（土）から、館内のクリスマスデコレーションとイルミネーションを一斉にスタート。1999年から続く恒例のチャリティージオラマ「クリスマストレイン」もホテルロビーに登場し、ヨーロッパの街並みや山々を電車が駆け抜ける雄大な景色をご覧いただけます。

ヒルトン名古屋全体が、心躍るクリスマスの雰囲気に包まれるホリデーシーズン。大切な方とともに、特別なひとときをお過ごしください。

【クリスマスケーキ】

クリスマスショートケーキ

クリスマスショートケーキ

直径15cm 高さ6cm 6,000円

しっとりと焼き上げた、きめ細やかなスポンジに、甘酸っぱい苺と軽やかな口当たりの生クリームをたっぷりとサンドした、クリスマスの定番ショートケーキ。シンプルだからこそ、ペストリーシェフの技術が際立つ一品。甘さを控えた生クリームが苺の風味を引き立て、上品で飽きのこない味わいに。ホテルメイドならではの繊細な美しさと、洗練された味わいをご堪能ください。

CITRUS NOEL～雪と太陽～

CITRUS NOEL～雪と太陽～ 【限定100個】

縦27cm x 横6cm 高さ8cm 7,000円

銀世界に差し込む太陽の光をイメージした“冬のトロピカルケーキ”。ブラッドオレンジのジュレとピスタチオムースの華やかな風味を軸に、マスカルポーネとホワイトチョコレートの滑らかなムースを重ね、マラスキーノ（さくらんぼのリキュール）の香りで大人の贅沢な味わいに。爽やかな果実の酸味とクリーミーな口どけ、フィヤンティーヌの繊細な食感のハーモニーをお楽しみください。

クリスマス フィグ オランジュ

クリスマス フィグ オランジュ 【限定80個】

直径11cm 高さ6cm 6,500円

オレンジリキュールとチョコレートシロップをたっぷり染み込ませたビスキュイショコラに、イチジクとオレンジ入りのガナッシュを6層に重ね、グラッサージュショコラで艶やかに仕上げました。リッチでフルーティーな味わいが、クリスマスのテーブルに華やぎを添えます。

クリスマスショコラベリー

クリスマスショコラベリー 【限定80個】

直径15cm 高さ8cm 6,000円

ホワイトチョコレートムースの中に、甘酸っぱいフランボワーズジュレと香り高いショコラクレームを閉じ込めました。クラシックなアーモンドジョコンドとサクサクとしたフィヤンティーヌが織りなす、豊かな食感のハーモニー。真っ白な雪に埋もれた、愛らしいあわてんぼうのサンタクロースが、遊び心を添えます。

【焼き菓子】

ジンジャーブレッドハウス

直径15cm 高さ13cm 4,800円

スパイスの香り豊かな生地で丁寧に焼き上げた、クリスマス気分を盛り上げるジンジャーブレッドハウス。雪化粧をまとった三角屋根の可愛らしいお家は、クリスマスのテーブルを華やかに彩ります。パーティーの演出やギフトにもふさわしいひと品です。

※11月6日（木）から店頭販売開始。

チョコレートシュトレン

チョコレートシュトレン

レギュラー 3,000円／ミニ 800円

ヒルトン名古屋オリジナルレシピで焼き上げた、ドイツの伝統菓子シュトレン。バターをたっぷり使用した生地に、芳醇なドライフルーツと香ばしいナッツを贅沢に練り込み、クリスマスの訪れを感じさせる豊かな香りと味わいに仕上げました。

※11月6日（木）から店頭販売開始。

■「クリスマスケーキ」概要

会場：ヒルトン名古屋 1階 「カフェ3-3 アーティサンスイーツ&ベーカリー」

予約受付期間：2025年10月1日（水）～12月17日（水）

引渡し期間：

【クリスマスケーキ】

2025年12月20日（土）～12月25日（木）11:00～20:00

【焼き菓子 ジンジャーブレッドハウス／チョコレートシュトレン】

2025年11月6日（木）～12月25日（木）11:00～20:00 ※店頭にてお受け取りください。

営業時間：10:00～20:00

ご予約：TEL：052-212-1151 （9:00～21：00） ※要事前予約

https://nagoya.hiltonjapan.co.jp/restaurants/lp/cafe3-3-takeout-christmas-sweets ※表示料金には税金が含まれます。

■シェフプロフィール

ペストリーシェフ 渡辺 守（わたなべ まもる）

フランス料理からキャリアをスタートし、後にペストリーに転向。1994年、ヒルトン名古屋に入社。現在はペストリーシェフとして、婚礼・宴会、各レストラン、およびホテル1階「カフェ3-3 アーティサンスイーツ＆ベーカリー」のテイクアウトカウンターに並ぶ、色鮮やかなデザートの制作を監督・指揮している。全国洋菓子技術コンテスト大会内閣総理大臣賞をはじめ、ルクサンドグランプレミオ優勝、ジャパンケーキショー東京大会会長賞、キリクリームチーズコンクール金賞、第17回テレビチャンピオン全国ケーキ職人選手権世界最大のクリスマスケーキ選手権決選出演、2023年「あいちの名工」に表彰されるなど、国内外において数々の受賞歴・メディア出演歴を持つ。

■ヒルトン名古屋について

ヒルトン名古屋は、世界展開を続けるヒルトンのヒルトン・ホテルズ&リゾーツのホテルの一つとして平成元年（1989年）3月1日に名古屋市内初の外資系ホテルとして誕生し、2024年3月に35周年を迎えました。名古屋市内のビジネスエリア・伏見に位置し、充実した施設と、“ヒルトンスタンダード”といわれる高水準のサービスを誇るファーストクラスのホテルです。9階から27階までが客室となり、スイートを含む全460室の客室からは、名古屋市街を一望できます。障子と襖を使用し国際的ながらも日本の情緒をインテリアに取り入れた客室には、全室有線／無線インターネットアクセスが完備されています。また、館内には、2018年12月にオープンしたオールデイダイニング「In Place 3-3（インプレイス スリー・スリー）」や2023年8月にリニューアルした中国料理「王朝」を含むレストラン&バーを備えています。その他、最大1,200名まで収容可能な大宴会場と小中宴会・会議室、ウエディング・チャペル、室内プール、ジム、サウナ、屋外テニスコートなどを完備した24時間営業のフィットネスセンター、並びに地下駐車場など、多目的ホテルとして十分な機能を備えています。ヒルトン名古屋に関する詳細はhiltonnagoya.jp(https://nagoya.hiltonjapan.co.jp/)をご覧ください。

■ヒルトン・ホテルズ&リゾーツについて

ヒルトン・ホテルズ&リゾーツ(https://www.hilton.com/ja/brands/hilton-hotels/)は、100年以上にわたり、ホスピタリティの基準を築き、世界中で人、文化、地域の架け橋となってきました。世界で人気のあるデスティネーションで、魅力的なデザインと活気あふれる共有スペース、賑やかなロビーやバー、トップクラスのレストラン、アイコニックなイベント会場などを通じて、人々が集い、交流し、注目を集める場を提供しています。世界6大陸で600軒以上のホテルを展開し、世界中のお客様を専門知識とおもいやりのこもったサービスでお迎えしています。ご予約は公式サイト(https://www.hilton.com/ja/brands/hilton-hotels/)または業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリ(https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/)から。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ(https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/member-benefits/)会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。

最新情報はstories.hilton.com/hhr(http://stories.hilton.com/hhr)、Facebook(https://www.facebook.com/hilton)、X(https://x.com/HiltonHotels/)、Instagram(https://www.instagram.com/hiltonhotels/)をご覧ください。