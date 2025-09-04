GEEKOM、IFA 2025で世界最強のAIミニPCを発表

台北、2025年9月3日 /PRNewswire/ -- 世界有数のテクノロジー・ブランドとして知られるグリーン・ミニPCのグローバル・リーダー、GEEKOMは、IFA 2025で画期的な新製品発表とプレミアム・コンピューティングラインアップの展示を通じて、大きな話題を呼ぶことが期待されています。





PC業界で20年以上の豊富な経験を有するGEEKOMは、製品品質への揺るぎないこだわりと、一貫して信頼できるアフターサービス・サポートにより、世界中のテクノロジー愛好家と専門家から高い評価を受けています。2025年は、GEEKOMが消費者向け・家庭用電子機器の世界最大級の見本市であるIFAに3年連続で参加する年となります。

GEEKOMは、ローカルAIコンピューティングの概念を再定義する画期的なAI PC「A9 Mega」の発売をライブ配信で発表する予定です。最先端のAMD Ryzen™ AI Max+ PRO 395プロセッサ（驚異の120W TDP）を搭載したA9 Megaは、前例のない126 TOPSのAI性能を実現し、遅延を排除し、プライバシーを強化し、クラウド・インフラへの依存を軽減する超高速のデバイス内処理を実現します。

最も要求の厳しいAIワークロード、エッジ・コンピューティング、リアルタイム・データ分析向けに設計されたA9 MEGAは、128GBのLPDDR5X-8000MHz RAMとデュアルPCIe Gen4 SSDスロットを搭載し、スリムでコンパクトな筐体ながら、驚異的な速度と巨大な帯域幅を提供します。A9 MEGAがKickstarterで正式リリースされました。数量限定、今なら最安価格で購入できます。生成AIアプリケーションから自律制御システムまで、GEEKOMのフラッグシップ・モデルは、開発者、研究者、クリエイターにデスクトップ並みの性能と比類ない応答性を提供します。

グローバルな発表会は、GEEKOMの公式YouTubeチャンネルでライブ配信され、世界中のテクノロジー愛好家がリアルタイムでこの歴史的な瞬間を目撃できます。

A9 Megaに加え、GEEKOMはスリムなデザイン、エネルギー効率、エンタープライズ・グレードの信頼性を特徴とするプレミアム・ミニPCのフルラインアップを展示する予定です。来場者は、移動の多いプロフェッショナルやクリエイターのニーズに応えるべく、高性能な内部構成を備えたGEEKOMの最新ノートPCシリーズも体験できます。

GEEKOMのIFA 2025での存在感は、コンパクト・コンピューティング分野でのリーダーシップと、AIがローカルに最適化された身近で強力な未来へのビジョンを強く示しています。イノベーションを核に、GEEKOMはミニPCとノートPCが達成できる限界を押し広げ続けています。コンパクトで高性能なソリューションを提供し、現代のコンピューティングにおける多様性を再定義しています。

今年のIFAは、2025年9月5日から9日までドイツのベルリンで開催されます。GEEKOMはホール5.2b、ブース161で出展し、最先端の技術を間近で体験いただけます。A9 MEGAのKickstarter限定キャンペーンが始まりました。早期割引価格で革新的なAI PCを購入できます。

（日本語リリース：クライアント提供）

