Alejandro Przygoda氏、グローバル独立系投資銀行であるPrzygoda & Co.を設立





ニューヨーク, 2025年9月3日 /PRNewswire/ -- 30年以上にわたり世界中の画期的な取引を助言してきたAlejandro G. Przygoda氏は本日、グローバルな独立系投資銀行会社であるPrzygoda & Co. LLCの設立を発表しました。

ニューヨーク市に本社を置く同社は、最高経営責任者、経営陣、取締役会、プライベート・エクイティ企業、その他の戦略的投資家に対し、合併・買収、事業売却、株主アクティビズムと買収防衛、資金調達、その他の戦略的課題について、世界規模で上級レベルの戦略的助言を提供します。

豊富な取引実績とグローバルなネットワークを基盤に、利益相反のないオーダーメイドの助言を提供することを使命としています。同社の基本理念は、忠誠心、誠実さ、慎重さ、創造性、卓越性です。これらの価値観は、クライアントの優先事項を最優先とする長期的な関係構築へのコミットメントを体現しています。

「現在の環境下におけるクライアントの事業、課題、機会に対する深い理解が基盤です」と、創設者兼最高経営責任者であるPrzygoda氏は述べています。「私たちの使命は、偏りがなく信頼できる戦略的助言をもってクライアントを支援することです。」

Christian Reber氏が戦略顧問を務めます。Reber氏は金融サービス分野で30年以上の経験を持ち、直近ではBoston Consulting Groupにおいてグローバルおよび欧州の商業保険・再保険事業を統括していました。

Alejandro Przygoda氏について

Alejandro Przygoda氏は、2021年から2025年にかけてJefferies在籍中に、グローバル投資銀行部門の共同責任者および金融機関グループ（FIG）のグローバル責任者をはじめ、投資銀行部門で複数の上級職を歴任しました。それ以前はCredit Suisseに18年間在籍し、最後の10年間はFIGグローバル責任者を務めました。Przygoda氏は1995年にニューヨークのCS First Bostonで投資銀行業務のキャリアをスタートし、GreenhillおよびUBSで上級役職を歴任しました。1990年から1993年まではGeneral Reのアルゼンチン子会社の最高財務責任者を務めました。Przygoda氏はThe Wharton School of BusinessにてMBAを取得し、Palmer奨学生として優等卒業を果たしました。Universidad de Buenos Airesでは会計学の理学士号を首席で取得し、アルゼンチンで公認会計士資格を取得しています。Przygoda氏はThe Wharton Schoolにてアクティビズム防衛とM&Aに関する定期講師を務め、ニューヨーク市のCollegiate School理事会メンバーでもあります。

Przygoda & Co.について

Przygoda & Co. LLCはニューヨークに拠点を置くグローバルな独立系投資銀行であり、合併、買収、事業売却、株主アクティビズムおよび買収防衛、資金調達、その他の戦略的課題に関する上級レベルの助言の提供に注力しています。同社は最高経営責任者、経営陣、取締役会、プライベート・エクイティ企業、その他の戦略的投資家に対し、忠誠心、誠実さ、機密保持、創造性、卓越性を重視したサービスを提供しています。会社およびチーム・メンバーの詳細については、同社のウェブサイト（www.przco.com）をご覧ください。

メディア関係者問い合わせ先：

Przygoda & Co. LLC

445 Park Avenue, 6th Floor

New York, NY 10022

+1 (212) 521-6700

contact@przco.com

証券商品およびブローカー業務は、FINRA/SIPC会員であるBA Securities, LLCを通じて提供されます。Przygoda & Co. LLCとBA Securities, LLCは別個の独立した法人です。Przygoda & Co.およびPRZは登録商標です。

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2759297/Przygoda___Co_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com