Patrick Mahomes選手、HUBLOTの精鋭メンバーに参画





HUBLOT、NFLスーパースターのPatrick Mahomes選手をブランドアンバサダーに起用、高級時計製造の世界へその記録的レガシーをもたらす

ニヨン（スイス）, 2025年9月3日 /PRNewswire/ -- Hublotは、大胆なデザインと他にはないクラフトマンシップで知られるスイスの高級時計メーカーとして、カンザスシティ・チーフスのクォーターバックであり、スーパーボウルを3度制覇したPatrick Mahomes選手を新たなブランドアンバサダーに迎えることを発表しました。現代スポーツ界において最も革新的かつダイナミックな存在の一人であるMahomes選手は、Hublotがそのタイムピースとパートナーシップを通じて称揚する革新と卓越の精神を体現しています。



Hublot Ambassador Patrick Mahomes



Patrick Mahomes選手は、次のように述べています。「Hublotとパートナーシップを結ぶことは名誉です。Hublotはタイムリーさ、精密さ、そしてパフォーマンスの価値を理解しているブランドです。時間をスタイルと共に極めることで築かれたレガシーの一員になれることを誇りに思います。」

スポーツ界におけるゲームチェンジャー

卓越した運動能力とプレッシャー下での高いパフォーマンスで知られるMahomes選手は、これまでに数々の記録を打ち立て、チームを歴史的な勝利へ導いてきました。その実績には、スーパーボウル3度の制覇や2度のMVP受賞などが含まれます。革新的なプレースタイルとフィールド内外でのリーダーシップにより、同選手はクォーターバックというポジションの在り方を再定義し、スポーツ界における真のゲームチェンジャーとなっています。

Hublotと同様に、Patrick Mahomes選手は精密さとパフォーマンスを再定義し、あらゆる投球、あらゆる試合、そしてあらゆるシーズンにおいて常識に挑戦し、限界を押し広げています。同選手は、大学とNFLの両方において1シーズンで5,000ヤード以上を投げた史上唯一のクォーターバックです。Mahomes選手は、リーグ史上最速で通算300タッチダウンパスに到達し、1シーズンにおけるNFL最多総獲得ヤードの記録を保持するとともに、スーパーボウルに4度先発出場した最年少のクォーターバックとなりました。すでにスーパーボウル3回制覇とリーグMVP2回の実績を持つMahomes選手は、単に試合をしているのではなく、その在り方そのものを変革しています。偉大さを絶え間なく追求する同選手の姿勢は、Hublotが掲げるパフォーマンス、カルチャー、そしてスタイルへのこだわりと完璧に重なります。Mahomes選手は情熱的な唯一無二の存在を体現しており、才能、ビジョン、そして揺るぎない野心を兼ね備えた稀有な融合により、同世代で最もスリリングなアスリートの一人として際立っています。競技での実績にとどまらず、同選手は時計製造の芸術や革新性、そして常に先を見据える姿勢に深い敬意を抱いており、このコラボレーションを自然かつ強力なパートナーシップとしています。

卓越性と記録破りの野心

Hublotは長年にわたりスポーツ界における卓越性と結びついており、Usain Bolt選手、Novak Djokovic選手、Kylian Mbappé選手をはじめとする歴代最高のアスリートたちとコラボレーションを重ねてきました。Mahomes選手とHublotは共に、記録を打ち破り、偉大さを鼓舞し、フィールド内外において「最高であること」の基準をさらに高め続けていきます。

「優れた選手は数多くいます。偉大な選手もいます。そして、その先にいるのがPatrick Mahomes選手です！Patrick選手は、Hublotが体現するすべてを象徴する真のチャンピオンです。彼はリーダーであり、ビジョンを持ち、ゲームの美しさのために新たなプレースタイルをもたらしました。しかもそれを自信、情熱、本能と共に実現しています。Hublotはそのマインドセットを理解しています。それは、卓越性を絶えず追求する姿勢、リスクを恐れず他とは異なる挑戦をする勇気、そして常に新たな地平を切り拓こうとする献身です。Patrick選手と共に素晴らしいことを成し遂げられると確信しており、世界中の何十億もの人々に共にインスピレーションを与えられる日を心待ちにしています。」と、HublotのCEOであるJulien Tornare氏は述べています。

こちらの動画をご覧ください：https://youtu.be/d-PiayNN0tM

HUBLOTについて

1980年、初めて金のケースにラバーストラップを組み合わせた時計が登場し、高級時計業界に革命をもたらしました。舷窓を思わせるビス付きベゼルにちなんで「Hublot」と名付けられ、その誕生と共に「Art of Fusion（異なる素材やアイデアの融合）」の哲学が始まりました。

2005年、ブランドは創造的思考の実践をさらに進化させ、象徴的なデザイン、大胆なサイズ、多層構造のケースを備えた「ビッグ・バン」を発表しました。同年、Hublotはジュネーブ時計グランプリにおいてベストデザイン賞を受賞しました。それ以来、この革新的な精神に突き動かされ、ビッグ・バンは常に自己革新を続けています。21世紀は、初めて真の時計アイコンを手にしました。

「融合」というコンセプトはあらゆるコレクションに遍在し、その指針となっています。ビッグ・バンは時間の幾何学を再構築し、「クラシック・フュージョン」は大胆さと抑制の調和を体現し、「エクセプショナル・タイムピース」は既成概念を覆し、前例のない時計作品を生み出しています。既成概念に挑む革新的なアプローチにより、HublotのDNAは自社製ムーブメントであるUnico、Meca-10、そしてトゥールビヨンに刻まれ、「Art of Fusion」にさらなる意味を付加しています。

錬金術はHublotに浸透しており、それはラ・マニュファクチュールの中だけにとどまりません。サッカーのピッチ上でも魔法は起こり、（UEFAチャンピオンズリーグやUEFA EuroTMといった）主要イベントとのパートナーシップが実現しています。時にはコンサートで、バスケットボールの試合で、芸術的なパフォーマンスで、あるいはHublotのスターシェフたちと共にする特別な美食体験の場で、そんな瞬間が訪れます。こうしてHublotの鼓動は息づき、Hublotを誇りとするオーナーたちのコミュニティ「Hublotistas」が分かち合う高揚の瞬間を通じて形となります。「Art of Fusion」は有形のものを超えて存在します。それは生き方であり、Hublot流のライフスタイルなのです。

ビッグ・バン20周年記念 - ビッグ・バンが体現する革命的精神の賛美

2005年、ビッグ・バンはその名が持つ特権にこれまで以上に呼応し、時計製造における新たな時代の到来を告げました。現代の時計製造をビッグ・バンほど変革したタイムピースはほとんど存在しません。発表から20年を経た今もなお、未知の領域に挑み続けるマニュファクチュールの象徴であり続けています。UnicoやMeca-10をはじめとする自社製ムーブメントと独自素材によって、ビッグ・バンは伝統に縛られることなく歩みを進めてきました。そもそも伝統に完全に依拠したことはありません。大胆な美学において唯一無二であり、多様性において無限の広がりを持つ、それがビッグ・バンです。

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2761097/Hublot_Ambassador_Patrick_Mahomes.jpg?p=medium600

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/1920991/5483826/Hublot_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com